为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
美国主要的情报机构之一，主要任务是公开和秘密地收集和分析关于国外政府、公司和个人；政治、文化、科技等方面的情报，协调其他国内情报机构的活动，并把这些情报报告分享到美国政府各个部门的工作。
CIA也持有大量军事武器及设备，这些设备在美苏冷战时期用于推翻共产国家政府，例如前苏联，和对美国利益构成威胁的反对者，例如危地马拉的阿本斯和智利的阿连德。中央情报局总部设在 弗吉尼亚州的兰利。中央情报局是美国情报体系中，唯一一个独立的情报部门。
北京上個月實施了修訂後的《反間諜法》，賦予當局比以往更大的權力來懲罰構成國安威脅的行為，本月更鼓勵公民參與反間諜工作。這引起了美國的警惕，兩國的諜報戰開始浮上檯面。
中国国家安全部宣布破获一起美国中央情报局间谍案。7月1日，中国开始实施修改后的反间谍法。一周前，美国司法部才宣布，两名美国海军士兵因向中国出卖军事情报而被捕。
据德广联以及《时代周报》的调查，去年北溪输气管线爆炸案件发生3个月前，美国中情局曾经警告乌克兰切勿对此进行攻击。一星期前《华盛顿邮报》曾披露，CIA去年六月就获悉乌克兰有这样的破坏计划，且德国也知情。
一位不愿透露姓名的美国官员表示，中央情报局局长伯恩斯上个月秘密访问中国。这位情报官员进行过多次敏感的访问，包括在 2021 年底访问俄罗斯，讨论莫斯科准备入侵乌克兰的迹象。
本周二（5月16日），美国中情局在Telegram等社媒发布一段视频，试图说服厌倦战争、对现实不满的俄罗斯人通过匿名通讯系统与中情局分享有关俄罗斯政治、经济、科技等领域的情报。
美国前总统特朗普的脸书和Youtube账号终于被解禁。他周五在脸书上发表了12秒的短视频，标题是大写的“我回来了”。随着社媒账号相继回归，已宣布参加2024总统选举的特朗普再次掌握了政治筹款的关键工具。此外，这位前总统语出惊人，称他将于下周二被逮捕。
美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）表示，北京似乎對其成功拿下台灣的能力存有疑慮，但對於習近平控制台灣的野心仍須謹慎以待。
美国中情局（CIA）局长最新表态称，中国有可能在接下来的几年内武力攻台，但这一幕直接发生在中共二十大结束后的可能性不大。同时，正在访台的欧洲议会高官表示：在台湾问题上，欧盟不会再像面对香港时那样天真了。
间谍大战升级版。曾臭名昭著的暗网，如今成了美国中央情报局招揽俄罗斯爆料人的工具。本周，CIA在其社媒账号上发布了一个暗网使用指南。
特朗普在Twitter和Facebook依然遭禁。现在，这位前美国总统正式推出自己的社交媒体应用程序。由此，他多了一个喉舌。
美国前总统特朗普距离推出自己的社交平台的目标越来越近。计划中明年年初上线的社交平台“Truth Social”获得投资者投注的大量资金。
拜习虚拟峰会传出有确定日期，但没有任何议程细节。中美双方近来一边释出善意，一边又在台湾问题上互杠。在这个同时，根据媒体引述知情人士表示，美国情报单位拿不到中国内部信息成为白宫决策隐忧。
中国与国际学术领域交流的空间越来越窄，各国、包括德国的学者都必须面对中国当局对学术界的意识形态审查和监控。近期两位德国学者就此发出的不同声音中，也有相同之处。
许多西方国家的情报机关近年来都曾警告过“领英”等社交媒体网站上的中国间谍风险。近日，一名美国中情局退休高官再次揭示了中国谍报部门利用社交媒体的具体工作方式。
名为马玉清的港裔CIA前雇员利用职务之便，将美国机密资讯泄露给中国情报单位。他谨慎行动近20年，最终却掉进FBI卧底的圈套，遭美国司法部起诉。
中国网络安全公司奇虎360指责美国中情局CIA在11年里对中国航空工业等目标发动网络攻击。
© 2023 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式