 美国中央情报局长秘密访问中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.06.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美国中央情报局长秘密访问中国

一位不愿透露姓名的美国官员表示，中央情报局局长伯恩斯上个月秘密访问中国。这位情报官员进行过多次敏感的访问，包括在 2021 年底访问俄罗斯，讨论莫斯科准备入侵乌克兰的迹象。

美国官员：中央情报局局长伯恩斯2023年5月秘密访问中国

美国官员：中央情报局局长伯恩斯2023年5月秘密访问中国

（德国之声中文网）一位不愿透露姓名的美国官员周五（6月2日）对媒体说，美国中央情报局（CIA）局长伯恩斯 (William Burns) 于 5 月秘密访问了中国。

“上个月，伯恩斯局长前往北京会见了中国同行，并强调了在情报沟通渠道中保持顺畅的重要性。”这位官员说。

该官员没有提供有关会晤的更多细节。

美国中央情报局并不定期公布其负责人的旅行记录。

美联社援引第二位匿名消息人士的话说，伯恩斯只与情报官员会面，没有与政治领导人会面。
美国政府派这位中央情报局局长进行过多次敏感的访问，包括在 2021 年底访问俄罗斯，讨论莫斯科准备入侵乌克兰的迹象。

为CIA做间谍！美情报机构向俄国人发出呼吁

中美紧张关系尚未缓和

周五，美国国防部长奥斯汀在新加坡出席香格里拉安全峰会上与中国国防部长进行了短暂交谈，但五角大楼表示，这并不构成“实质性交流”。北京拒绝了奥斯汀在活动期间和李尚福举行会谈的请求。 

自 2018 年以来，李尚福一直因中国购买俄制武器装备而受到美国制裁。

在疑似中国间谍气球飞越美国领空后，美国国务卿布林肯推迟了原定于2月进行的中国之行。华盛顿表示，正在努力重新安排访问时间。

两个大国之间的关系因台湾的地位以及北京对南中国海部分地区的主权主张而变得紧张。
美国对微芯片、芯片技术和制造设备出口的限制也让这种紧张关系进一步加剧。

美国表示愿意不带先决条件与中国接触

美国国家安全顾问沙利文表示，中国尚未表现出“将战略稳定与更广泛的关系问题区分开”的意愿。

他周五在军备控制协会的一次演讲中说，“这就是为什么我们也准备好在没有先决条件的情况下与中国接触，帮助确保竞争得到管理，并让竞争不会演变成冲突。”
 
沙利文说，他在5月份与中国高级外交官王毅的两天会谈中提出了这个问题。他说，“我们将看看中国作何选择。”

（法新社、路透社、美联社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

03.06.2023 US Secretary of Defense Lloyd Austin speaks during the 20th Shangri-La Dialogue summit in Singapore on June 3, 2023. (Photo by Roslan RAHMAN / AFP) (Photo by ROSLAN RAHMAN/AFP via Getty Images)

美国防长批北京拒绝对话 中国：责任在美方 03.06.2023

美国防长奥斯汀周六在香格里拉对话上强调，台海冲突将造成毁灭性后果。他也表示，美中对话对于避免可能导致冲突的错误判断“至关重要”。此前，北京方面拒绝了他与中国国防部长的正式会面。

August 10, 2021, Taipei, Taipei, Taiwan: People walk past US-Taiwan flags which are hung outside an eatery, amid USA´s ever-changing partnership with Taiwan and the escalating tensions between Taipei and Beijing. The US-Taiwan ties have fostered through military, political, economy, and medical commitments and collaborations including arms sale and trade deals from Washington, whilst the intensifying threats of China unifying Taiwan have brought uncertainty to the stability of regional security for south east Asia, according to some critics. (Credit Image: Â© Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Press Wire

台美贸易倡议签署协定 中国批美“掏空一中原则” 02.06.2023

无视中国的反对，美国周四与台湾正式签署“21世纪贸易倡议”首批协定，深化双边经贸合作关系。中国外交部指责美国的做法是“虚化掏空一个中国原则的最新例证 ”。

Chinese Defence Minister Li Shangfu attends a meeting with Russian Defence Minister Sergei Shoigu in Moscow, Russia April 18, 2023. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

李尚福签署备忘录 将与新加坡开设国防高层热线 01.06.2023

中国与新加坡周四为设立一条国防领导人热线电话奠定基础。新加坡是美国在亚洲的紧密伙伴国。此次备忘录签署正值北京部分暂停与华盛顿高层对话之际。

广告

媒体看中国

中国经济疲软也会连累德国企业

德语媒体:供应链法让欧企将市场让与中国

《商报》刊发评论指出，中国经济疲软也将让依赖对华出口的德国企业蒙受损失。《法兰克福汇报》则担心，旨在让欧洲企业为境外供应链承担社会与环境责任的欧盟供应链法案，很可能会导致欧洲人将市场拱手让给努力拓展经济影响力的中国。