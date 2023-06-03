美国中央情报局长秘密访问中国

（德国之声中文网）一位不愿透露姓名的美国官员周五（6月2日）对媒体说，美国中央情报局（CIA）局长伯恩斯 (William Burns) 于 5 月秘密访问了中国。

“上个月，伯恩斯局长前往北京会见了中国同行，并强调了在情报沟通渠道中保持顺畅的重要性。”这位官员说。

该官员没有提供有关会晤的更多细节。

美国中央情报局并不定期公布其负责人的旅行记录。

美联社援引第二位匿名消息人士的话说，伯恩斯只与情报官员会面，没有与政治领导人会面。

美国政府派这位中央情报局局长进行过多次敏感的访问，包括在 2021 年底访问俄罗斯，讨论莫斯科准备入侵乌克兰的迹象。

为CIA做间谍！美情报机构向俄国人发出呼吁

中美紧张关系尚未缓和

周五，美国国防部长奥斯汀在新加坡出席香格里拉安全峰会上与中国国防部长进行了短暂交谈，但五角大楼表示，这并不构成“实质性交流”。北京拒绝了奥斯汀在活动期间和李尚福举行会谈的请求。

自 2018 年以来，李尚福一直因中国购买俄制武器装备而受到美国制裁。

在疑似中国间谍气球飞越美国领空后，美国国务卿布林肯推迟了原定于2月进行的中国之行。华盛顿表示，正在努力重新安排访问时间。

两个大国之间的关系因台湾的地位以及北京对南中国海部分地区的主权主张而变得紧张。

美国对微芯片、芯片技术和制造设备出口的限制也让这种紧张关系进一步加剧。

美国表示愿意不带先决条件与中国接触

美国国家安全顾问沙利文表示，中国尚未表现出“将战略稳定与更广泛的关系问题区分开”的意愿。

他周五在军备控制协会的一次演讲中说，“这就是为什么我们也准备好在没有先决条件的情况下与中国接触，帮助确保竞争得到管理，并让竞争不会演变成冲突。”



沙利文说，他在5月份与中国高级外交官王毅的两天会谈中提出了这个问题。他说，“我们将看看中国作何选择。”

（法新社、路透社、美联社）

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