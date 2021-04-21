 美国：中国的胁迫使澳大利亚付出「巨大代价」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.04.2021

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时政风云

美国：中国的胁迫使澳大利亚付出「巨大代价」

澳大利亚先前取消了与中国的「一带一路」基础建设计画。美国对澳大利亚表示声援，称该国遭受中国的「胁迫性」外交。

US-Außenministerium Ned Price

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）周四称澳大利亚遭受了中国的「胁迫性」外交。

DW.COM

澳大利亚联邦政府废除维多利亚州和中国政府签订的“一带一路”协议，澳洲学者认为澳大利亚已经在中国和美国之间选边站，中国方面则很有可能祭出反制措施，但目前还很难具体预测会在什么领域反制。

台湾海峡两岸军事紧张加剧，澳大利亚国防问题专家认为，如果中国大陆和台湾陷入战争，美国和澳大利亚是否会介入战争取决于中国的军事力量。

中国商务部宣布，自2021年3月28日起对原产于澳大利亚的相关葡萄酒征收反倾销税长达5年。中澳两国的外交关系已达到1989年六四屠杀以来的最低点。 

澳大利亚议会否决了一项可能认定中国对维吾尔人的做法为“种族灭绝”的表决动议。此前美国国务院、加拿大及荷兰的议会都已将新疆发生的事情称为“种族灭绝”，引发北京的激烈反应。

（德国之声中文网）美国周四对澳大利亚表示声援，称其遭受了中国的「胁迫性」外交，此前，澳大利亚因取消了一项「一带一路」基础建设计画的交易而激怒北京。

法新社指，美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）说，澳大利亚做出了自己的决定，但该国已经从北京所采取的行动中「承受了巨大代价」。他告诉记者：「当澳洲首当其冲承受中国的胁迫行为，我们会继续与澳大利亚人民站在一起。」

澳大利亚联邦政府周三撤销了维多利亚州参与中国的「一带一路」基础建设计画，该计画是中国国家主席习近平主席扩大影响力的标志性项目。

澳大利亚称，该协议不符合该国的外交政策。路透社报导，澳大利亚总理斯莫里森（Scott Morrison）周四告诉记者：「我们始终以澳大利亚的国家利益为出发，以保护澳大利亚，但也要确保我们能在一个自由开放的印太地区丶一个寻求有利于自由的平衡世界中，推进我们的国家利益。」

中国外交部发言人汪文斌周四敦促澳大利亚放弃其「冷战思维和意识形态偏见」，应「立即纠正错误丶改弦更张，不要在错误的道路上越走越远，使原本就面临严重困难的中澳关系雪上加霜」。

法新社说，美国前总统特朗普的鹰派行动是用冷战术语去团结盟友丶反对中国，不过，拜登政府拒绝直接对澳大利亚的决定发表评论。

普莱斯说，美国与澳大利亚的关系是基於「共同的价值观」而非中国。「我们知道，我们在世界各地的伙伴与北京的关系，可能看起来会与我们与北京的关系有些不同。这没问题。」

拜登和特朗普领导下的美国与中国的全球竞争日益激烈，中国在多个方面的态度越来越强硬，包括在海上军事行动与海外基础设施建设方面。

（法新社丶路透社）

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