 美国两艘航母南海军演 意在叫板中国? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.07.2020

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美国两艘航母南海军演 意在叫板中国?

美国在7月4日国庆日当日派遣美国航空母舰前往南海争议海域进行演习。与此同时，中国在南海西沙群岛的军演遭到了美国国防部以及邻近国家的谴责。美媒指出，美中两国同时在同一地区军演是相当罕见的情况。

Flugzeugträger USS Ronald Reagan (picture-alliance/AP Photo/U.S. Navy/K.V. Peters)

美国雷根号航空母舰

（德国之声中文网）在中美因新冠疫情、贸易纠纷和香港问题而关系紧绷之际，近日两国又互相指责对方加剧南海战略海域的紧张局势。

在7月4日美国国庆日当天，美国派出两艘航空母舰前往南海进行演练。美国海军在一份声明中表示，美国尼米兹号（USS Nimitz）和雷根号航空母舰（USS Ronald Reagan）在南中国海执行任务及演习，"以支持印太地区的自由和开放"。声明并未写出美国航空母舰在南海的确切地点。

最先报道美国将在南海举行军演的《华尔街日报》指出，这是美国海军近年来在南海举行的最大规模的军演之一。此次除了两艘航空母舰外，美国还派遣四艘军舰，演习内容包括全天候飞行，以测试舰载机的打击能力。

美国有线电视新闻网CNN报道，美国早已计划此次演习，但无独有偶，中国在同一时间也正在南海帕拉塞尔群岛（Paracel Islands，中国称西沙群岛）进行军演。美国、菲律宾和越南此前已对此表达强烈不满。美国《华尔街日报》和台湾《自由时报》皆在报道中指出，美中同时在同一地区进行演习，情况相当罕见。

雷根号指挥官维科夫少将（George M. Wikoff）对《华尔街日报》表示："（演习）目的向我们的伙伴和盟友发出明确信号，即我们致力于地区的安全与稳定。" 维科夫指出，此次的演习并不是为了回应中方军演。

美国国务卿蓬佩奥周五在推特上写道："美国认同我们的东南亚朋友的看法：中国在南中国海争议水域的军事演习极具挑衅。我们反对北京的非法主张。"

本周稍早之前，美国国防部曾批评中国在南海争议海域的军演"不利于缓解紧张局势与维持稳定"。

中国周五则驳斥了美方的批评，并指责美国才是造成区域紧绷局势升温的主因。中国外交部发言人赵立坚周五在例行记者会上表示："中国军队在西沙群岛有关海域进行军事训练是中国主权范围内的事，无可非议。某些域外国家经常不远万里跑到南海来搞大规模军事活动，耀武扬威，才是影响南海局势稳定的根本原因。"

美国海军则表示，美国航母长期以来一直在西太平洋进行演习，包括南海海域。日前美国的三艘航空母舰曾同时出现在该地区。

中国上周宣布从7月1日至7月5日在西沙群岛附近举行为期五日的演习。越南和中国分别对西沙群岛提出主权声索。

China Peking Neuer Außenministeriumssprecher Zhao Lijian (picture-alliance/AP Photo/A. Wong)

中国外交部发言人赵立坚批评，“某些域外国家”在南海进行大规模军事活动，才是影响南海局势稳定的“根本原因”

越南和菲律宾齐声谴责中国在西沙群岛的演习，并警告中国此举可能制造区域紧张局势，并影响北京与邻国的关系。

美国则指责中国展现军事力量的做法是试图威吓亚洲邻国。文莱、马来西亚、菲律宾、台湾和越南皆对南海提出部分主权声索。南中国海海域蕴藏丰富的石油和天然气资源，每年经由该航道运输的货物价值高达3万亿美元。

此外，台灣多家媒體指出， 中国歼10型战机周六上午再次出现在台湾西南空域，遭到台湾空军四度广播驱离。据台湾国防安全研究所统计，中国军机自6月至今扰台11次，今年扰台次数已达17次，逼近过去全年最多次数20次。

 

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