美国两党副总统候选人同意在10月1日参加电视辩论

美国民主党副总统候选人沃尔兹同意接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）的邀请，与共和党副总统竞选人万斯一起参加电视辩论会。万斯也曾多次表达想和沃尔兹一辩高下的意愿。

（德国之声中文网）美国总统大选两位副总统候选人之间的电视辩论对决正在逐步成行。民主党副总统候选人沃尔兹（Tim Walz）周三（8月14日）表示，他愿意与共和党副总统候选人万斯（JD Vance）在10月1日共同参加美国哥伦比亚广播公司（CBS）举办的电视辩论会。

此前哥伦比亚广播公司给双方的竞选团队提供了4个举办辩论会的日期：9月17日、9月24日、10月1日和10月8日。

万斯此前已曾多次表达过希望与沃尔兹一辩高下的意愿。 图像来源: Mike Segar/REUTERS

万斯在福克斯新闻（Fox News）节目里也回应表示：“我觉得我们很可能在10月1日在那里（辩论）。”

万斯此前已曾多次表达过希望与沃尔兹一辩高下的意愿。

民主党总统候选人哈里斯和共和党候选人特朗普定于9月10日在ABC新闻主办的电视辩论会上进行辩论。

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美国现任总统拜登退选前，曾在6月28日与特朗普共同参加了美国有线电视网CNN主办的辩论会。但是，拜登从辩论一开始就声音沙哑且措辞不连贯。拜登在辩论会上令人失望的表现增加了民主党内要求其放弃候选人资格的压力，并助长了民意下滑的趋势，最终导致这位81岁的总统候选人放弃连任，转而支持副总统。

（路透社、德新社）

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