 美国东部遭受致命风暴袭击，大面积停电 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.08.2023

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新闻广角

美国东部遭受致命风暴袭击，大面积停电

至少有两人在本周袭击美国东部的风暴中丧生，上千航班被取消，数十万人遭遇停电，数百万人处于包括龙卷风在内的恶劣天气警报之下。

美国东部许多地区的树木被强风刮倒

美国东部许多地区的树木被强风刮倒

（德国之声中文网）周一（8月7日），暴雨、冰雹和强风几乎席卷了整个美国东部沿海地区，至少有两人在恶劣天气中丧生。

风暴还造成数十万人遭遇停电，并导致整个地区数千次航班取消。

从南部的阿拉巴马州到北部的纽约州，整个受影响地区都发布了天气警报。

据当地媒体报道，阿拉巴马州一名28岁男子在停车场被雷电击中身亡，南卡罗来纳州一名15岁男孩在探望祖父母时被倒下的大树砸倒身亡。

冰雹、龙卷风警报、停电

据美国国家气象局（NWS）称，在大西洋中部的弗吉尼亚州，记录到直径达11.5厘米（4.5英寸）的冰雹。

根据poweroutage.us跟踪网站的数据，截至周一晚些时候，东海岸的亚拉巴马州、佐治亚州、南卡罗来纳州、北卡罗来纳州、马里兰州、特拉华州、新泽西州、宾夕法尼亚州、田纳西州、西弗吉尼亚州和弗吉尼亚州共有110多万用户受到停电影响。

FlightAware网站称，共有1700多次航班被取消，8000多次航班延误。

遭受风暴袭击的华盛顿特区停电了

遭受风暴袭击的华盛顿特区停电了

美国国家气象局称，周一下午有超过2,950万人处于龙卷风警报之下，其中包括首都华盛顿特区及周边地区。

在东部地区遭受风暴袭击的同时，美国南部各州，包括得克萨斯州、路易斯安那州和佛罗里达州的居民则收到了酷热警告。据预测，当地周二的气温将高达42摄氏度（华氏108度）。

科学家认为，在主要由燃烧化石燃料引起的气候变化的影响下，全球极端天气事件的强度和频率都在增加。

  • 洪水冲垮桥梁

    洪灾过后

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    8月6日，大雨引发的洪水冲垮了斯洛文尼亚南部城市Stranje的一座桥梁。基础设施受损导致该国许多地区和外界的联系被切断，灾民难以疏散。迄今该国已有六人死于这场洪灾。

  • 洪水冲垮房屋

    洪灾过后

    洪水过处

    洪水也冲垮了斯洛文尼亚北部小城普雷瓦列（Prevalje）的这幢房子。虽然洪水现已消退，但由于存在塌方的风险，一些地区不得不疏散居民。清理工作刚刚才开始。

  • 斯洛文尼亚洪灾

    洪灾过后

    泥浆大战

    洪水过后，到处一片泥泞。清除淤泥非常费时费力，手推车、挖掘机全都派上了用场。

  • 萨瓦河上的沙袋

    洪灾过后

    萨瓦河上的沙袋

    强降雨也提高了克罗地亚境内萨瓦河的水位，造成一些地区河水泛滥。在首都萨格勒布附近，国家救灾机构组织人们在萨瓦河上堆沙袋防灾。

  • 克罗地亚洪水

    洪灾过后

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    在萨格勒布附近的小镇Drenje Brodovecko，洪水淹没了街道。这两只狗很幸运，得到了救援人员的帮助。

  • 奥地利洪灾

    洪灾过后

    暴雨导致地下水位升高

    奥地利的德意志兰茨贝格（Deutschlandsberg）也遭受暴雨和洪灾。消防人员表示，暴雨导致地下水水位迅速升高，造成许多街道和地下室被洪水淹没。

  • 奥地利洪灾

    洪灾过后

    逃离度假地

    到奥地利莱布尼茨（Leibnitz）度假的游客现在只想回家。奥地利汽车俱乐部表示，目前，各大河流的水位趋于稳定，但地下水水位提高导致许多地方存在塌方的风险。

  • BG Überschwemmungen in Österreich, Slowenien und Kroatien

    洪灾过后

    道路关闭

    连接奥地利克恩顿州（Kärnten）和斯洛文尼亚奥伯克莱恩地区(Oberkrain)的西伯格大街出现塌方，树木被连根拔起。由于存在山体滑坡的风险，海拔 1215米的西伯格山口将保持关闭，直至另行通知。

  • Kroatien | Überschwemmungen

    洪灾过后

    屹立不倒的篮球架

    萨格勒布市的这几个篮球架在洪水中屹立不倒。暴雨过后，清理工作开始了。斯洛文尼亚已向欧盟民防机构请求获得重型机械和20座40米长的预制临时桥梁，并请求北约提供五架大型运输直升机、200 名士兵和另外 20 座应急桥梁。


（美联社、法新社）

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