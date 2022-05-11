美国东盟峰会召开 东南亚国家选边站很难

（德国之声中文网）本次东盟-美国特别峰会为期两天。美国总统拜登将在周四（12日）晚间在白宫举行的晚宴上致辞并由此揭开峰会的序幕。领导人之间的正式会谈将于周五在美国国务院举行。

今年恰好是美国与东盟建交45周年。此次前来出席特别峰会的东盟国家包括文莱、柬埔寨、印尼、老挝、马来西亚、新加坡、泰国和越南。缅甸因为去年发生军事政变而未获邀请，菲律宾刚刚结束总统大选。因此这两个国家都不会派出国家领导人出席峰会。

这次特别峰会刚好在拜登开启上任以来首次亚洲行之前举行。下周，拜登将出访韩国和日本。访日期间，拜登还将与日印澳领导人举行“四方安全对话(QUAD)”会面。

拜登上任初期一直试图将更多的注意力放在“四方安全对话”以及改善美国同亚太国家关系问题上。他认为崛起的中国是对美国最具威胁的经济和国家安全对手。

他所推行的“重返亚洲”战略因乌克兰战争的爆发而变得复杂。

白宫一位亚洲政策高级顾问表示，拜登政府仍然致力于加强与东南亚国家的关系，以解决气候、经济和教育问题。

有“印太沙皇”之称的美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔（Kurt Campbell）周三（11日）在出席美国和平研究所主办的一场活动上说：“有这样一种感觉，在前几届政府中，我们以坚定的步伐开始专注于东亚或印太地区之后发现自己面临着其他紧迫的挑战。这分散了一点我们的注意力，但是我觉得这种情况以后不会发生了。”

坎贝尔说，预计峰会领导人之间的私下会谈将是“直接的、有礼貌的，但有时可能会令人有些不舒服”，因为美国和东盟成员国并不是在所有问题上都意见相同。

如何选边的东盟

根据中国商务部的信息，2020年和2021年东盟是中国最大的贸易合作伙伴。2021年双边货物贸易额达到8782亿美元。东盟所有10个成员国都与中国签署了“一带一路”相关文件。柬埔寨和老挝被视为东盟成员中最倾向中国的国家。其中柬埔寨还是今年的东盟轮值主席国。

去年12月柬埔寨《柬中时报》报道说，首相洪森明确表态，担任东盟主席国期间，柬埔寨将努力促成《南海行为准则》(COC)签署。

柬埔寨《东华日报》报道，目前正准备出席东盟-美国特别峰会的洪森首相在华盛顿会见旅居美国和加拿大的侨胞时指出，“柬埔寨不会在美国和中国之间选边站。柬埔寨的政策是坚持和平并遵循东盟的中立立场”。

泰国发行量最大的中文报纸《世界日报》报道称，总理巴育此次访美在泰国国内引发担忧。一些意见担心美国可能会借机要求泰国与中俄两国划清界限，对泰国“利少弊多”。还有学者建议巴育访美结束之后立刻安排访问中国和俄罗斯，“以实现战略平衡”。

越南国家通讯社报道越南政府总理范明政出席东盟-美国特别峰会期间在美国参加了一系列活动，其中包括会见美国财长耶伦、商务部长雷蒙多、美国参议院议长莱希、美国和世界大型经济集团及组织代表。范明政还在美国国际战略研究中心（CSIS）发表演讲。在演讲中，他表示，在独立与依赖之间，越南始终本着胡志明主席“没有什么比独立自由更可贵”的精神选择独立；在谈判与对抗之间，越南选择谈判；在对话与冲突之间，越南选择对话；在和平与战争之间，越南选择和平；在合作与竞争之间，如果越南选择合作，若竞争就必须健康、平等，尊重彼此的正当合法权益。越南愿通过对话合作处理分歧和差异，为世界和平、稳定与发展作出贡献；同时，确保利益协调，妥当解决各合作伙伴、各国家和国际社会的关切。

印尼《千岛日报》引述总统佐科前往美国前发表的新闻声明指出，印尼目前是2021-2024年东盟-美国伙伴关系协调国，“印尼希望这次特别峰会能够促成合作，为区域和平、稳定与繁荣做出贡献”。佐科在声明中表示，凭借东盟印太展望，东盟准备与包括美国在内的所有东盟伙伴国协作。东盟愿开展包容、互利的具体合作。“我们有责任使印太地区成为和平、稳定和繁荣的地区。”

印尼是东盟第一大经济体，也将是G20集团今年的轮值主席国。

5月6日，中国国务委员兼外长王毅同印尼对华合作牵头人、统筹部长卢胡特举行视频会晤。王毅在会晤中表示：“东亚地区业已形成以东盟为中心的区域合作架构，这是保持本地区和平稳定的关键。美国推行的‘印太战略’逆时代潮流而动，不符合地区国家共同和长远利益。”

缺少“牛肉”的印太经济框架

由于美国国内对自由贸易存在强烈的抵触情绪，美国总统拜登放弃回归《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）。而在去年10月提出替代TPP的“印太经济框架”（IPEF）构想，以谋求与日本、澳大利亚等亚太国家在贸易和供应链等领域加强合作。

日本驻美国大使富田浩二5月9日在美国智库战略与国际研究中心举办的一场活动表示，美国总统拜登本月出访日本时，预计将与美国正式启动“印太经济框架”的时间相吻合。

美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔说，预计美国-东盟特别峰会上会讨论到“印太经济框架”。

去年12月，拜登政府将派国务卿布林肯出访东南亚，寻求加强与该地区的经济和安全合作，介绍了拜登提出的印太经济框架愿景。当时美国负责东亚暨亚太事务的助理国务卿康达(Daniel Kritenbrink)在布林肯行前的吹风会上说，该经济框架“将侧重于贸易便利化、数字经济、供应链弹性、基础设施、清洁能源和劳工标准”。

法新社指出，与传统的贸易协定不同，印太经济框架并不包含允许参与国在美国获得更大市场准入的内容。而减免关税、降低市场准入门槛原本是吸引其它国家加入参与而须端出的牛肉。

坎贝尔说，拜登知道任何倡议都需要“从根本上基于东南亚人民的需求和愿望”。“他（拜登）不想让东南亚或亚洲陷入新的冷战，”坎贝尔补充说。

(综合报道)

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