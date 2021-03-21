 美国与德国：重新激活安全合作      | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.04.2021

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时政风云

美国与德国：重新激活安全合作     

周二（４月１３日），美国和德国防长在柏林会谈，两人会感受到多条战线上的压力。 为缓和气氛以及重建信任，奥斯汀宣布向德国增派500名士兵。

Berlin Besuch Verteidigungsminister USA Lloyd Austin mit Annegret Kramp-Karrenbauer

美国防长奥斯汀（右）是拜登政府访问德国的第一位阁员

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克里姆林宫警告称，邻国乌克兰东部有爆发新内战危险，并表示俄罗斯不会坐视不理。基辅当局则强调没有攻击东部分裂主义势力的计划 ，致力于通过外交途径解决冲突。

到访布鲁塞尔的美国国务卿布林肯要求停止北溪2号天然气管道项目。他表示，为了阻止这一项目完工，美国不排除对德国采取制裁措施。

欧盟峰会之后，默克尔总理说，欧洲对华政策将继续贯彻“欧洲主权”，她指出，欧洲同美国有许多共同之处，但并非完全一致。

（德国之声中文网） 俄罗斯军队似乎正在与乌克兰交界地带集结；以色列被怀疑破坏了伊朗的一个铀浓缩设施；多国部队从阿富汗撤军的最后期限将至。 

对这些及其它全球安全问题，找不到简单的解决办法。对某些问题，合作伙伴之间仍然存在分歧。不过，双方仍表示，有责任合作。 德国国防部发言人在接受德国之声询问时强调："德国和美国士兵在一系列行动中并肩"。他称，德美双边合作关系 "强大且不断发展"。 为了落实这一发展，到访的美国防长奥斯汀宣布将向德国增派500名士兵。据报道，美国新派士兵将安置在威斯巴登区域。

重获信任     

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）的德国之行是对主要盟国的四站访问的组成部分，是拜登政府成员与欧洲同行近来举行的几次虚拟或面对面会谈之一。对主要盟国，前特朗普政府常不屑一顾，甚使用欺凌语言，让欧洲盟国震惊。拜登新政府作出广泛外交努力，以重新确立美国作为处理全球稳定事务领导者的地位，并安抚紧张的盟友。 

根据美国国防部的一份声明，奥斯汀与德国防长克朗普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）和德国其他国防与安全事务官员的会晤旨在 "重申美国对与我们最亲密的北约盟友之一的双边防务关系的重视"。  

美国还希望推动德国 "对抗我们共同战略对手的不祥影响"——这是指俄罗斯，是双方之间的一个争议点。   

与特朗普一样，美国现任总统拜登也反对 "北溪2号"项目。这条海底天然气管道可能会使俄罗斯对德国的天然气销量翻倍。拜登表示，对德国来说，它是一笔 "糟糕的交易"。拜登很有可能延续特朗普时代的相关制裁政策。  

德国政府辩护说，该项目是一综商业交易，无关地缘政治。美国以及德国在欧洲的诸多盟友认为，这种看法过于天真，并担心该项目的实施会破坏气候目标，并危及德国以致欧洲的安全。批评者们希望切断俄罗斯国库的这个有利可图的潜在收入来源，从而不能为其在乌克兰和其它地方剑拔弩张提供资金。  

防卫开支是特朗普时代和之前奥巴马时代的另一个遗留问题。拜登曾是奥巴马的副手。根据北约的说法，自2013年以来，德国国防预算增加约三分之一，但还需增加支出，方能实现至2024年达到防务费占国内生产总值2%的这一约定目标。  

德国国防开支迄今低于北约成员国平均水平，是少数几个未达到一个不太为人所知的指标，即20%的财政预算用于军事装备支出的成员之一。 

Berlin Besuch Verteidigungsminister USA Lloyd Austin mit Annegret Kramp-Karrenbauer

美德防长为死难士兵献花圈

绿党问题  

根据计划，柏林之后，奥斯汀将前往德国南部——美军欧洲及非洲司令部所在地。德国是美国本土以外最大的美军驻地之一。出于有力象征、国家安全及经济考量，美军长达数十年的驻扎得到广泛支持。拜登有关暂停并重估其前任从德国撤军1.2万人计划的决定，让德国大松一口气。  奥斯汀在会谈后甚至表示，将增派500名美国士兵进驻德国。

然而，事情并那么简单。德国战后史上，一直存在着强大的反战、反核运动，并与崛起的政党 "90联盟/绿党 "和以及左翼党有密切关系。目前，绿党处于强势地位，很有可能在今年9月的联邦大选后加入、以致领导下届政府。   

让美军驻扎在自己的国家，也意味着，容忍美军从德国本土实施无人机打击等行动，这让很多绿党成员深感不安。 

绿党的选举纲领总体上支持北约和跨大西洋关系，但同时要求德国无核化，而这将破坏美国的军事计划，并有违于北约的核共享政策。  

绿党党纲还拒绝2%这一 "任意的"国防开支标准，呼吁 "公平分担"。  

德国国防部发言人透露，绿党对德国继续在阿富汗扮演角色提出质疑，这将是奥斯汀访问期间的重要议题。上月，联邦议院投票决定延长北约在阿富汗使命期限。绿党议会党团多数成员投了反对票或弃权票。  

在上月的一次新闻发布会上，拜登表示，美国的确计划在某个时间点从阿富汗撤军，但很可能不会在5月1日之前。德国国防官员说，在周二会议上，相关细节具决定性意义，毕竟，只要德国和其它国家的驻阿部队遇到麻烦，常常是美国的火力为其提供了保护。 

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