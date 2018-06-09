 美国与塔利班举行秘密会晤 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.07.2018

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时政风云

美国与塔利班举行秘密会晤

美国改变阿富汗政策，寻求与极端主义塔利班的直接对话，似乎取得初步进展。

Afghanistan - Taliban Kämpfer (picture alliance/AP Photo/A. Khan)

阿富汗境内的塔利班武装 资料图片

（德国之声中文网）据路透社报道，美国政府代表与阿富汗塔利班的会晤"以十分积极的信号"结束。此前，《华尔街日报》和《纽约时报》引述塔利班称，一周前，塔利班多名代表与美国南亚特使艾丽斯·威尔斯（Alice Wells）等美国外交官在卡塔尔会晤。《纽约时报》报道称，美国国务院没有否认举行该会晤。

一名自称参与该会晤的塔利班代表向路透社表示，会晤在多哈一家宾馆"在友好的气氛中"举行。塔利班在卡塔尔首都有一个半官方的办公室。这名塔利班代表称，尽管不能称之为和谈，但这是正式、有目标的会谈的开始。双方达成一致，近期再次会晤，通过对话解决阿富汗冲突。他说，塔利班代表团坚持要求，会晤不能有阿富汗政府成员参加。

Paksitan - US-Delegierte Alice Wells trifft Qamar Javed Bajwa (picture alliance/AP Photo/alice wells)

今年6月初，美国资深外交官Alice Wells与巴基斯坦军事长官Qamar Javed Bajwa， 商谈阿富汗和平事宜。

两周前，《纽约时报》就曾报道称，美国总统特朗普政府指示高级外交官寻求与塔利班的直接对话，以结束阿富汗的战争。迄今为止，华盛顿一直强调，塔利班必须与喀布尔政府谈判，和平进程必须在阿富汗政府的领导下进行。但塔利班称阿富汗政府为傀儡，拒绝与喀布尔对话。

6月，塔利班与阿富汗政府在为期三天的开斋节期间停火。当时，不持武器的塔利班武装成员与阿富汗政府军士兵一起出现在喀布尔等城市的街头。

有消息称，下次停火将是8月22日的节庆期间。

苗子/达扬（路透社、德新社）

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