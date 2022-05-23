美国与印太国家启动新一代贸易谈判 不涉及关税减免

（德国之声中文网）据路透社报道，在洛杉矶举行的印太经济框架（IPEF）谈判目标是为以市场为驱动的经济体打造一个全面的平台，以便在贸易和数据传输、环境和劳工标准、供应链和反腐败努力方面进行合作。

美国贸易谈判代表戴琪和美国商务部长雷蒙多负责主导这一轮谈判。今年5月23日，美国总统拜登在日本东京正式宣布启动“印太经济框架”。首批成员国共14个，分别是美国、韩国、日本、印度、澳大利亚、新西兰、印度尼西亚、泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡、越南、文莱以及后续加入的斐济。参与国加起来约占世界经济的40%。

当时有分析认为，推出印太经济框架是美国在试图挽回特朗普退出跨太平洋伙伴关系（TPP）所造成的损失。

路透社报道指出，美国前总统特朗普宣布退出TPP以后，华盛顿与印太国家之间的交往一直缺乏经济支柱，这为中国扩大其区域影响力留下了空间。

拜登就任美国总统之后，谈判代表戴琪也回避进行自贸谈判，更多的是把焦点放在劳工权益、监管和其它非关税问题上同欧盟进行谈判。

此次进行的印太经济框架谈判包含4项主题：贸易、劳工和数字化标准；清洁能源和去碳化；供应链韧性；税收和反腐败。为了确保成员国的广泛参与，各国可以在这些主题中进行选择。

由中国主导的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）今年1月1日已正式生效。该协定是目前世界最大的自由贸易协议。RCEP旨在通过削减关税及非关税壁垒，建立统一市场的自由贸易协定。经批准生效后，“各成员之间关税减让以立即降至零关税、10年内降至零关税的承诺为主”。RCEP和IPEF的成员国之间部分重叠。

拜登政府一位高级官员对媒体表示，IPEF并不是要替代与中国的贸易。这位官员说：“印太地区的经济体以其自身的利益参与进来，而不是让它们在中美之间做出选择。”

倡导反对企业影响贸易政策的非盈利组织“反思贸易”（Rethink Trade）负责人沃勒克（Lori Wallach）对于印太经济框架谈判不涉及减免关税表示欢迎，但是她质疑产业工人是否能从中获得实际的好处。

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（路透社）

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