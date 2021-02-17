美国不带头 人权组织继续呼吁抵制北京冬奥

（德国之声中文网）受威胁民族协会“预防种族灭绝和保护责任”顾问贾斯纳·凯瑟维奇（Jasna Causevic）指出，”奥运会将成为中共又一场宣传秀“。她说，2008年举办北京奥运会之时，国际奥委会就没有对中国严重侵犯人权的状况表示出关心。只要涉及到中国举办奥运会，国际奥委会就无视奥林匹克宪章明确确定的维护人的尊严，全面禁止歧视的价值观。“国际奥委会显然忘记了自己的历史：在1964年和1988年间，南非曾因种族隔离政策而被禁止参加奥运会。”

180个团体呼吁抵制北京冬奥会

北京冬奥会定于2022年2月4日至20日举行。在进入一年倒计时之际，人权组织呼吁抵制北京冬奥会的呼声愈发高涨。2月3日，主要由人权组织组成的180个团体公开发表声明，呼吁世界各国领导人对北京冬奥会进行外交抵制，并谴责国际奥委会在过去数年中对中国侵犯人权的行为毫无作为。人权观察中国部主任索菲・理查森（Sophie Richardson）表示，国际奥委会知道中国当局正在任意拘禁维吾尔人和其他穆斯林，扩大国家监视，并且噤声无数和平异见人士”，“它未能公开抵制北京严重的人权侵犯，已使本身的承诺以及奥林匹克作为‘良善力量’的宣称沦为笑柄。

美加政界呼吁抵制的声音增加

在美国、加拿大等国，呼吁抵制北京冬季奥运会的力量也集结。2月2日，美国7位共和党参议员在美国会参议院提出议案，敦促华盛顿抵制北京冬季奥运会，并敦促国际奥委会重新竞标2022年冬奥会。声明写道，“中国正在对新疆的维吾尔人进行种族灭绝，限制香港人的人权，并威胁台湾。不应该允许共产中国举办2022年奥运会，同时又经营集中营，侵犯人权，系统性地压迫香港人民”。2月15日，美国共和党众议员沃尔兹（Mike Waltz）也在众院也提出一项决议，敦促美国奥委会“提议将2022年冬季奥运会转移到中华人民共和国境外其他地点”，并称如果提议被国际奥委会拒绝， “美国奥委会和其他国家的奥委会应退出2022年冬奥会。”

2月16日，加拿大主要反对党敦促政府向国际奥委会施压，以中国正在对新疆百万维吾尔人进行种族灭绝为由，要求替换2022年冬奥会主办国。加拿大总理特鲁多回应说，加拿大和国际奥委会正在研究这个问题， :“我们肯定会继续密切关注”，不过，他仍对使用“种族灭绝”一词表示犹豫。他说，“当涉及到种族灭绝这个非常具体词语应用时，我们需要确保在做出这样的指控之前，所有的细节都被厘清。”

英国外交大臣拉布去年10月曾表示，如果有越来越多的证据表明维吾尔穆斯林在中国受到虐待，英国可能无法参加2022年北京冬奥会。他说：“一般来说，我的本能是把体育与外交和政治分开，但是有这种情况是不可能的时候。”拉布还称，中国对新疆的维吾尔人实施了严重而恶劣的人权侵犯，包括强制绝育。他建议英国考虑需要采取的进一步行动。

中国反对体育运动政治化

国际奥委会多次表示，同意奥运会在中国举办“并不意味着国际奥委会同意主办国的政治结构、社会环境或人权标准”。国际奥委会主席托马斯·巴赫今年1月下旬曾与习近平通电话，不过，他没有透露双方是否谈到人权问题。

中国外交部发言人汪文斌在2月4日的新闻会上针对7名美国共和党议员提交决议，要求国际奥委会重新考虑2022年冬奥会的举办地评论说：“美方个别反华政客将体育运动政治化，有违奥林匹克宪章精神，中方对此坚决反对。我们注意到，包括美国奥委会在内的国际上有关各方都反对将体育运动政治化的错误做法。”他还称，“涉疆问题不是人权问题，也不是民族问题或宗教问题，而是反暴恐、反分裂问题。所谓新疆“种族灭绝”是极端反华势力蓄意炮制的世纪谎言。汪文斌说，2010年至2018年，新疆维吾尔族人口增加254.69万人，增长25.04%，明显高于汉族人口2.0%的增幅。不过，他没有提供2018年以后的数据，而有关”中国正在对新疆的维吾尔人进行种族灭绝”的指控涉及的时间主要在2018年之后。

德美奥委会不赞成抵制

德国奥委会主席阿方斯·霍曼（Alfons Hoermann）此间对抵制奥运会的作用表示怀疑。他对天空电视表示，过去的情况显示，抵制活动作用很小，甚至没有作用。“我不会抵制奥运会，因为受害的首先是运动员。我认为这不是正确的道路。”

他说，德国奥委会的目标更在于通过各种活动提高人们对该问题的关注。



美国奥林匹克与残疾人奥林匹克委员会 (USOPC)也认为，在该问题上与中国对抗的应该是各国政府而不是他们。在一项声明中，USOPC称：“我们反对抵制比赛，因为这会对运动员产生消极影响，也不能有效地触及全球问题。”



美国白宫发言人新近表示，“关于北京奥运会，我们目前没有讨论改变我们的立场或者计划。”





乐然（综合报道）



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