美国不合作 世贸组织上诉机构或停摆

（德国之声中文网）本周一（12月10日），美国再次阻止就世贸组织上诉机构任命新任法官等议题达成一致。因此本周三开始，承担仲裁调解任务的该机构可能面临无法继续正常工作的局面。

由于美国的反对，一份有关上诉机构改革的总理事会决议草案周一未获通过。美国驻世贸组织代表团发布的一份声明称，美方的关切没有得到其它成员国的回应。

美国驻WTO大使Dennis Shea

世贸上诉机构做出裁决至少需要3名法官。现任3名法官中两人的任期于本周二结束。最近两年来，美国一直反对任命新法官。

美国总统特朗普指责世贸组织试图"占美国的便宜"，让美国在世界贸易中处于不利地位，并因此与中国和欧盟发生矛盾。

路透社报道称，美国的不满很大程度是因WTO让其在应对中国时束手束脚。世贸组织在具约束力的裁定中，在补贴问题上对中国采取"罪疑惟轻"的态度，驳回美国的倾销处置。

欧盟委员会对美国采取阻挠立场表示遗憾。欧盟贸易委员霍根（Phil Hogan）周二称，这是对建立在规则基础上的国际贸易体系的严重打击。他表示欧盟正在拟定一套可暂时取而代之的替代机制，以便让欧盟有可能对贸易违规做法实施自己的制裁。

欧盟贸易委员霍根

欧盟还建议其它自愿遵守世贸规则的国际伙伴采取"临时性的上诉程序"。霍根称，他不久将提出进一步建议，以便欧盟在"有人阻挠这个体系运转"的情况下贯彻自己的权益。

德国工商大会（DIHK）驻欧盟代表处的贸易专家科博（Klemens Kober）在接受德国之声采访时表示："这是一场前所未有的危机，必须尽快得到解决。"他警告，世贸组织可能因此无法正常运作："我们有一套适用于全球几乎所有贸易的法规和一个监督每个国家遵守法律的机制。从周三起，这一系统将陷入瘫痪。"

中国驻WTO大使张向晨也对媒体表示，"这无疑是上诉机构成立以来，多边贸易体系所遭遇到的最严重打击。"