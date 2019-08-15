美国下禁令 伊朗油轮地中海无港可停

(德国之声中文网)美国警告希腊和地中海的所有港口，不要让来自直布罗陀海峡的伊朗超级油轮"阿德里安·达里亚1号"进港停泊。美国国务院一名发言人说，与该船的交易等于是对恐怖分子的支持。美国国务院警告说：对该船的任何支持都可能导致高额罚款和长期徒刑。

前往希腊途中？

直到上周日（8月18日），"阿德里安·达里亚1号"一直被称为"格雷斯1号"。该船先是出现在前往希腊港口城市卡拉马塔的途中。然而据希腊当局称，周二该船并没有正式要求在该港口停泊。根据美国提供的信息，这艘船效力于被华盛顿视为恐怖组织的伊朗革命卫队。

美国伊朗问题特使胡克（Brian Hook）在纽约说："我们正在关注这艘船的动向"以确保该油轮上的石油不被用于伊朗"对恐怖主义的支持"，因此，所有国家都被要求禁止伊朗油轮通过本国水域以及在港口停靠。

油轮大 港口小

该伊朗油轮在直布罗陀海域滞留数周之后，周一凌晨不顾美国的阻挠离开直布罗陀。位于伊比利亚半岛南端的英国海外领地直布罗陀当局拒绝遵守美国联邦法院关于没收该油轮的命令。当局表示，直布罗陀受欧盟法律管辖。美国的制裁无法在那里实施。此前该船因受到违反欧盟对叙利亚禁运令的指责，滞留直布罗陀超过6个星期。

如果"阿德里安·达里亚1"保持其航线和航速，预计将于周日（8月25日）抵达其目的地卡拉马塔。希腊船运部部长普拉基奥塔基斯（Ioannis Plakiotakis）在希腊Skai电视台表示，油轮是否愿意在卡拉马塔停泊，现在还不清除。因为这个港口根本不是为这么大的船只设计的。

对伊朗的新制裁

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）周二下午（8月20日）向纽约联合国安理会建议延长对德黑兰的武器禁运和旅行限制。美国伊朗问题特使胡克说，否则，这些制裁将在2020年10月解除。

2018年，美国单方退出与伊朗的国际核协议。该协议旨在阻止德黑兰制造核弹。自美国退出核协议之后，便开始对德黑兰采取大规模经济制裁，试图通过施压迫使该国就签署更严格以及扩大到其它领域的协议进行谈判。为了迫使德黑兰做出让步，美国对伊朗实施严厉制裁，矛头主要针对伊朗的石油领域。

李京慧/李鱼(德新社、路透社)

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