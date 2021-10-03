美国下月初起开放陆路边境

（德国之声中文网） 11 月初起，美国将取消同加拿大和墨西哥的陆上边界限制，条件是：入境者必须提供完全接种新冠疫苗证明。两名华盛顿高官做了这一宣布。这样，自 2020 年 3 月起实施的该国史上独一无二的闭关状态终告结束。

新规适用于陆地边界和渡口。未接种疫苗者仍不得从加拿大或墨西哥进入美国。迄今，只有在绝对必要的情况下才被允许入境。一旦解除限制，包括游客在内，所有接种疫苗者均可过境。

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随机检测

此规定类似于上月出台的国际空中交通要求。不同在于，飞机乘客须在国外出发机场办理手续时出示疫苗接种证明，但美方陆地边境的监控明显将只采随机方式。因此，难保不会有未接种者踏上美国国土。 迄今，从今年 1 月初起，包括卡车司机在内，所有人在过境点上均须出示接种证书。

美国国土安全部长马约卡斯稍后将正式宣布新措施的具体细节。新规定于11月初生效。华盛顿称，确切日期将很快公告。

美国北部和南部各州政要赞同新举措。国会参院民主党多数领袖舒默（Chuck Schumer）表示，前所未有的限制损害边境社区经济，阻碍亲友之间的探访。他表示，人们痛苦地感受到了封边带来的经济困境，现在，"这一痛苦结束了。"

美方官员称，根据新规，该国食品药品监督管理局和世界卫生组织批准、推荐的所有疫苗都将被接受。尚未完全澄清一个的问题是，若旅行者接种的是不同的 COVID-19 新冠疫苗，美国是否会认可相关接种证明。由于阿斯利康疫苗的问题，德国常设疫苗接种委员会 (Stiko) 建议交叉疫苗接种。

（路透社，法新社）

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