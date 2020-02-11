美国上调欧盟飞机进口税 波音欢迎 空客遗憾

（德国之声中文网）在与欧盟有关对空客公司提供补贴的争议中，美国政府决定加征进口税。美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）在华盛顿宣布，相关税率将从10%提升至15%，3月18起开征。

其背景是延续了15个月的提交世贸组织的一项争议。欧美双方均指控对方向各自的飞机制造商提供巨额补贴，违反了公平竞争原则。世贸组织已分别认定相关补贴不合法。

为加征惩罚性关税开绿灯

去年，美国政府从世贸组织那里获得许可，对总额75亿美元的从欧盟进口商品征收最高100%惩罚性关税，商品中也包括葡萄酒和奶酪。反过来，欧盟则尚在等待世贸组织的最终决定，仲裁机构将在数月内确定欧盟所能征收的惩罚性关税的上限。莱特希泽办公室表示，美方仍希望能经由谈判途径消解冲突。

空客公司对美方决定加征关税深表遗憾。该公司在一份声明中强调，将同美国的主顾继续谈判，以期减轻相关决定造成的影响。声明称，提征关税有损于美国的航空公司和消费者。

波音公司则对政府的决定表示欢迎，并希望欧盟现在会终止对空客的"非法补贴"。

凝炼/王凡（德新社、路透社）