美国上诉法院挡下佛州禁中国公民置产案

（德国之声中文网）位于亚特兰大的美国第11巡回上诉法庭阻挡了佛罗里达州对两名中国公民执行禁止中国人在该州持有房产的禁令。该法庭周四（2月1日）表示，两名提出上诉的中国公民可能胜诉，他们声称佛罗里达州的禁令违反了有关外国公民购买房地产的联邦法律。

佛罗里达州去年7月1日生效的一项法律禁止中国公民在该州大片地区买房购地。佛罗里达州的一名联邦法官去年8月拒绝阻止该法律的实施，原告因此提出上诉。

第11巡回法院阻挡了该州对等待判决结果的原告执行禁令。

在得克萨斯州、路易斯安那州和阿拉巴马州等几个由共和党领导的州，立法者正在考虑对中国公民实施类似的置产限制。中国外交部去年表示，此类法律"违反了市场经济原则和国际贸易规则"。

共和党籍的佛州检察长穆迪（Ashley Moody）并未立即回应置评请求。

原告代表团体之一亚裔美国人法律辩护和教育基金会律师Bethany Li表示，佛罗里达州的禁令专门针对中国公民，此举违反美国宪法。

他在声明中写道："今天的裁决应该对其他正在考虑通过类似种族主义法案的州敲响警钟，这些人还沉浸在亚裔没有资格获得公民身份、被告知他们不属于这个国家的历史中。"

佛州迪斯尼公园

佛罗里达州的法律禁止"定居"在中国的非美国公民或绿卡持有者在该州购买房屋或土地。

该法还禁止古巴、委内瑞拉、叙利亚、伊朗、俄罗斯和朝鲜的大多数公民在军事设施和发电厂、机场等基础设施附近拥有房产。但相关法律有一项有限特例，即允许上述国家的非旅游签证持有者，在距离关键基础设施至少5英里（8 公里）的地方拥有一处房产。

共和党籍州长德桑蒂斯（Ron DeSantis）在去年5月签署该法律时表示，这将有助于保护美国人免受中国共产党的影响。

（路透社）

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