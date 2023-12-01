美国三位“中国通”撰文呼吁赖清德“冻结台独党纲”

（德国之声中文网）专攻美国外交政策和全球事务的著名期刊《外交事务》（Foreign Affairs）昨天（11月30日）发表联合署名文章《台湾和威胁的真正来源》（Taiwan and the True Sources of Deterrence），文章的副标题是“为什么美国应该安抚，而不只是威胁中国”。文章指出，美中台三方并未提供彼此足够的保证。

三位联合作者分别是智库“德国马歇尔基金会”亚洲计划主任葛来仪（Bonnie Glaser），康奈尔大学的政治学教授白洁曦（Jessica Weiss）以及哥伦比亚大学国际与公共事务学院教授柯庆生（Thomas Christensen）。葛来仪和白洁曦都曾在美国国务院任职、柯庆生目前是美国国务院中国协调办公室的顾问。三位专家都是知名的“中国通”。

文章提出，“除了可信的威胁之外，可信的保证也是威慑的一个组成部分”。文章指出，“为了加强威慑，华盛顿必须清楚表明，反对两岸任何一方片面改变现状。当美台合作加强台湾安全时，须避免让外界认为美方朝向恢复正式外交关系或防御联盟移动”，“华盛顿和台北必须以富有成效的外交手段予以配合，向北京保证，如果放弃使用武力，北京将不会受到惩罚”。

这篇文章认为美国应该表明反对台海两岸片面改变现状，包括反对武统和台湾追求独立的政治动作，文中呼吁民进党总统候选人赖清德，如果胜选，应考虑冻结台独党纲，让维持现状承诺更有分量和可信。

民进党总统参选人赖清德竞选总部总督导卓荣泰1日回应说，文章中同时也提到“希望北京放弃武统台湾”才是重点，这是维持印太地区稳定和发展最起码的条件，应该要求中国政府放弃武力解决台海问题。

他还强调说，1999年《台湾前途决议文》已经清楚告诉台湾人民及全世界，台湾是一个主权独立的国家，国名就叫中华民国，这是民进党唯一且务实的态度。

国民党总统候选人侯友宜对台湾媒体表示：“赖清德要选中华民国总统，请放弃台独党纲，站出来勇敢讲，不要老是说一套做一套，抹红别人。”

他还说，美国对赖清德不放心，甚至建议冻结台独党纲，他认为不用冻结，干脆放弃比较实在，这也是他与赖清德面对这场选战的差别，他是在保护台湾，赖清德则是让台湾变得更危险。

台独党纲是指民进党于1991年10月13日通过的修订党纲中的一个条文，其草案系由创党党员林浊水等起草，其内容是主张透过公民投票实现台湾独立的理念。

2014年6月，包括陈昭南、郭正亮、吴子嘉在内的40多位民进党党代表曾联署提出“冻结台独党纲”。提案理由包括“民进党总统或候选人已经以行动接受中华民国，否定台独党纲”、“两岸和平发展已成主流，台独党纲导致民共交流障碍，民进党因此自绝于两岸议程之外，坐视国共两党垄断两岸主导权”等等。

今年3月，美国在台协会前主席卜睿哲（Richard C. Bush）在台湾演讲时也曾呼吁，台湾各党派应共同努力寻求共识，他建议民进党冻结台独党纲。在演讲中他说，美国一直表示不支持台湾独立，但北京并不相信，因为美国对台湾的支持逐渐提高。

11月，中国国家主席习近平和美国总统拜登在美国加州旧金山举行会晤时，习近平向拜登强调，美方应该将不支持“台独”的表态体现在具体行动上，停止武装台湾，支持中国和平统一。

图说旧金山拜习会 抵达旧金山 11月14日，中国国家主席习近平乘专机抵达旧金山展开他六年来的首次访美之行。美国财政部长耶伦、美国驻华大使伯恩斯以及加州州长纽森夫妇前往机场迎接。旧金山拜习会举行前，美国政府一名高阶官员曾表示：“激烈的竞争需要激烈的外交来管理紧张局势，防止竞争演变为冲突或对抗。”在这场高层外交成形前，为了重建美中外交通道，美国国务卿布林肯、财政部长耶伦、商务部长雷蒙多、气候特使克里都曾前往北京访问。白宫国家安全顾问沙利文与中国外长王毅举行过三场会晤。

图说旧金山拜习会 相隔一年之后的“拜习会” 当地时间11月15日上午11点，美国总统拜登和中国国家主席习近平在旧金山以南的费罗丽庄园（Filoli Estate）举行会晤。双方与会代表包括美国国务卿布林肯、财长耶伦、商务部长雷蒙多、总统气候问题特使克里；中共政治局常委兼中办主任蔡奇、中共中央外事办主任兼外长王毅、国家发改委主任郑栅洁等。正式会晤持续两个多小时。工作午餐餐后拜登和习近平在费罗丽庄园散步交谈。

图说旧金山拜习会 旧金山面貌一新 为了举办APEC峰会，旧金山展开了城市“大扫除”，街头垃圾和大量流浪汉统统都被“移走”。加州州长纽森甚至在一场新闻发布会上直言不讳地承认，“清理这个地方，只是因为所有那些高级别的领导人都要来”。这一表述引发了大量批评之声。很多人批评纽森比起为住在旧金山每天纳税的美国人民改善生活环境，给中方领导人留下深刻印象更为重要。在中国社交媒体上，大量网民则是忙着调侃“旧金山争创卫生文明城市”。

图说旧金山拜习会 拜习对“美中竞争”解释不同 拜登在会晤前的开场白中强调，面对面的沟通无可替代，“美中之间的竞争不能走向冲突”。他说过去与习近平的会面“坦诚、直接和有益”。习近平则说：“大国竞争不是这个时代的底色，解决不了中美两国和世界面临的问题。”他说：“这个地球容得下中美两国，我们各自的成功是彼此的机遇。”

图说旧金山拜习会 斐洛里庄园 美中元首加州峰会的举行地选在斐洛里庄园（Filoli Estate）。斐洛里庄园位于美国加州旧金山以南约40公里。庄园由美国建筑大师威利斯·波克(Willis Polk)设计，建造于1915-1917年。原为金矿主和水务公司总裁威廉·伯恩二世（William Bowers Bourn II）夫妇。伯恩二世一直遵循人生格言：“Fight-Love-Live——to fight for a just cause; to love your fellow man; to live a good life(为正义而奋斗，爱你的同胞，并享受美好生活)。”他把三个英文单词的前两个字母连起来，就是斐洛里（Filoli）。

图说旧金山拜习会 红旗和野兽 中国媒体公布的一段视频显示，元首会晤结束后，拜登总统将习近平主席送到上车处道别。拜登看到习近平乘坐的红旗牌轿车时说：“这车好漂亮。”习近平指着汽车的方向说：“我们红旗车，国产的。”这时有工作人员打开车门，拜登探身向里望了望，然后他说：“就好像我的卡迪拉克那样。每次我出访，车都跟着我。你知道它叫什么吗？野兽。”然后宾主双方都笑了。

图说旧金山拜习会 拜登单独举行新闻发布会 会晤结束后美中两国没有发表共同声明。拜登总统单独举行了新闻发布会，他说：“我相信这是我们进行过的最具建设性和富有成效的讨论。”他还表示，双方在合作打击芬太尼、恢复军事接触和人工智能安全问题上取得重要进展。被媒体问到是否改变保护台湾免受中国军事行动的承诺时，拜登重申，美国的一中政策不变。拜登还在回应一个记者的提问时再次将习近平称作“独裁者”，“因为他领导一个共产党国家，所基于的政府形式跟我们完全不同”。

图说旧金山拜习会 美国商界晚宴 习近平结束了与拜登的会晤后，他出席“美中关系全国委员会”（NCUSCR）和美中贸易全国委员会（USCBC）主办的商界晚宴活动。他在致辞时说：“我一直在思考，如何让中美关系这艘巨轮避开暗礁浅滩、穿越狂风巨浪，不偏航、不失速、不碰撞？首先要回答的是，中美到底是对手，还是伙伴。这是一个根本的、也是管总的问题。道理很简单，如果把对方视为最主要竞争对手、最重大地缘政治挑战和步步紧逼的威胁，必然导致错误的政策、采取错误的行动、产生错误的结果。中国愿意同美国做伙伴、做朋友。我们处理中美关系的根本遵循就是相互尊重、和平共处、合作共赢。”

图说旧金山拜习会 美国商界大巨头云集 据报道，多名美国企业巨头出席这场晚宴。社交平台X上列出的宾客名单中包括包括苹果CEO库克、黑石创始人苏世民、波音公司CEO斯坦·迪尔、桥水基金创始人达利欧、贝莱德CEO拉里·芬克、辉瑞董事长艾伯乐、Visa公司总裁麦金纳尼等。 ​​《纽约时报》上周曾报道称，晚宴和招待会门票每张售价2000美元。“一位知情人士称，企业可以花4万美元购买一桌八个座位，外加习近平那桌的一个座位。”



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