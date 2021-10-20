 美国一法院要求郭文贵5日内交清1.34亿欠款和罚款 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.02.2022

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美国一法院要求郭文贵5日内交清1.34亿欠款和罚款

美国纽约州一家法院裁定，出逃美国的中国亿万富翁郭文贵须在5日内支付1.34亿美元，否则将面临被捕。

郭文贵在中国被指控犯有贿赂、欺诈、洗钱、绑架和强奸等不法行为。但他否认这些指控。

郭文贵在中国被指控犯有贿赂、欺诈、洗钱、绑架和强奸等不法行为。但他否认这些指控。

（德国之声中文网）据英国《独立报》报道，2月9日，纽约州的法官裁定，郭文贵隐匿价值数十亿美元的资产，其中就包括一艘名为 “梅夫人号 ”的超级豪华游艇。法官奥斯特拉格（Barry Ostrager）认定郭文贵违反先前的法庭裁决，将“梅夫人号 ”游艇藏在美国管辖之外的巴哈马。

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《纽约时报》最新的一篇调查性报道，深度关注中国流亡美国富商郭文贵和其盟友班农，是如何利用美国的右翼媒体和调教闫丽梦这样的“吹哨人”，追求实现自身政治目的的。像之前对待温家宝、《大纪元时报》和《苹果日报》一样，这一次也毫不留情。

美国《华尔街日报》报道称， 美国联邦调查局（FBI）正在对流亡美国的中国富商郭文贵展开调查，调查的内容涉及郭文贵美国媒体活动的资金来源以及他与白宫前战略顾问班农的合作。

素有“郝大炮”之称的中国足球名将郝海东似乎加入了富商郭文贵发起的“爆料革命”，在2020年6月4日当天宣布成立“新中国”，并宣读了长篇“新中国联邦宣言”。郝海东当年的队友证实了消息的真实性，并为此感到“震惊”。

前白宫顾问班农和其他三人被控在「我们筑墙」众筹案欺诈捐款人。他在中国富商郭文贵上的游艇被捕，郭也立刻发表声明回应。

曾在特朗普任内担任过首席战略顾问的班农 (Steve Bannon)，2020年8月在 “梅夫人号 ”游艇上被捕。班农被捕后，郭文贵立即发表声明表示，两人的确在为中国争取自由与民主上是“强大的盟友”，但强调与班农遭起诉一事没有相干。

据《南华早报》报道，2008年郭文贵曾从太盟亚洲机会基金（Pacific Alliance Asia Opportunity Fund）借贷过3000万美元，但从未偿还过这笔贷款。累计多年，郭文贵对太盟亚洲机会基金的欠款已经高达1.16亿美元。

根据一份法庭文件的记录，郭文贵否认自己拥有“梅夫人号 ”游艇。

但是法庭认定郭文贵对这艘游艇有支配权和控制权，也因此做出限制郭文贵将这艘游艇开出法院管辖范围的决定。

“但是，郭文贵和他的同伙安排‘梅夫人号’游艇在2020年10月初驶往佛罗里达，此后再驶往巴哈马，"法庭文件指出，“随后的判决命令郭文贵将游艇驶回美国水域，否则将面临每天50万美元的罚款。”

郭文贵的律师席格尔（John Siegal）没有对法庭的最新裁决发表评论。

《独立报》报道称，郭文贵在同智库安全政策中心（Center for Security Policy）战略政策高级分析师迈克尔·沃勒（ J. Michael Waller）连线时说，他可能会去日本或者英国，但不会回到中国。

郭文贵在中国被指控犯有贿赂、欺诈、洗钱、绑架和强奸等不法行为。但他否认这些指控。

2020年今年6月4日，郭文贵曾同班农以及前中国国脚郝海东一起宣布成立“新中国联邦”。

（综合报道）

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