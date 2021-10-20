美国一法院要求郭文贵5日内交清1.34亿欠款和罚款

（德国之声中文网）据英国《独立报》报道，2月9日，纽约州的法官裁定，郭文贵隐匿价值数十亿美元的资产，其中就包括一艘名为 “梅夫人号 ”的超级豪华游艇。法官奥斯特拉格（Barry Ostrager）认定郭文贵违反先前的法庭裁决，将“梅夫人号 ”游艇藏在美国管辖之外的巴哈马。

曾在特朗普任内担任过首席战略顾问的班农 (Steve Bannon)，2020年8月在 “梅夫人号 ”游艇上被捕。班农被捕后，郭文贵立即发表声明表示，两人的确在为中国争取自由与民主上是“强大的盟友”，但强调与班农遭起诉一事没有相干。

据《南华早报》报道，2008年郭文贵曾从太盟亚洲机会基金（Pacific Alliance Asia Opportunity Fund）借贷过3000万美元，但从未偿还过这笔贷款。累计多年，郭文贵对太盟亚洲机会基金的欠款已经高达1.16亿美元。

根据一份法庭文件的记录，郭文贵否认自己拥有“梅夫人号 ”游艇。

但是法庭认定郭文贵对这艘游艇有支配权和控制权，也因此做出限制郭文贵将这艘游艇开出法院管辖范围的决定。

“但是，郭文贵和他的同伙安排‘梅夫人号’游艇在2020年10月初驶往佛罗里达，此后再驶往巴哈马，"法庭文件指出，“随后的判决命令郭文贵将游艇驶回美国水域，否则将面临每天50万美元的罚款。”

郭文贵的律师席格尔（John Siegal）没有对法庭的最新裁决发表评论。

《独立报》报道称，郭文贵在同智库安全政策中心（Center for Security Policy）战略政策高级分析师迈克尔·沃勒（ J. Michael Waller）连线时说，他可能会去日本或者英国，但不会回到中国。

郭文贵在中国被指控犯有贿赂、欺诈、洗钱、绑架和强奸等不法行为。但他否认这些指控。

2020年今年6月4日，郭文贵曾同班农以及前中国国脚郝海东一起宣布成立“新中国联邦”。

（综合报道）

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