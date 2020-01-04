美国一政府网站疑似遭伊朗黑客攻击

（德国之声中文网）美国政府的一个官方网站可能遭到伊朗黑客的攻击。美国"联邦寄存图书馆计划"（FDLP）网站上周六出现了"伊朗黑客"几个字以及伊朗精神领袖哈梅内伊的图片。黑客在网站上要求对美国击毙伊朗指挥官苏莱曼尼（Qassem Soleimani）的行为采取报复行动。

此外，黑客贴出了一张美国总统特朗普被重拳殴打的图片，图片下方还有伊朗火箭飞过。图上写道，即使击毙了苏莱曼，"他的使命和道路也不会终结"。被入侵的网站一角还被写上："这只是伊朗网络实力的一小部分"。

据CBS和CNN报道，掌管网络安全的部门美国国土安全部证实，FDLP网页确实遭到篡改。但该部发言人指出，没有证据显示这是由伊朗官方所发起的攻击行动，目前FDLP的网站已经被删除无法访问，造成的损失极其微小。美国国土安全部指出，这起网络攻击显然不是针对网页内容而来，而是伊朗政府的支持者采取的一种象征性行动。攻击网页的是一个知名的黑客组织"伊朗网络安全组织黑客"（Iran Cyber Security Group Hackers）。

严防突袭

美国安全部门官员周五刚发出警告称，伊朗可能采取网络攻击，报复美国击毙其指挥官。该名官员认为，石油、天然气设施以及政府单位都可能是被攻击的对象。早在2012年和2013年，伊朗政府为报复美国制裁就疑似对美国采取黑客攻击，针对的对象包括美国银行和纽约证券交易所。

伊朗誓言对美国炸死其指挥官苏莱曼实施报复

伊朗伊斯兰革命卫队"圣城军"指挥官苏莱曼尼周五上午在巴格达机场附近被美国派遣的无人机炸死。美国总统特朗普称苏莱曼是全球"头号恐怖分子"，并指苏莱曼计划对在伊拉克的美国公民发动攻击。

在苏莱曼死后，伊朗领导人宣布采取"严厉报复"。特朗普周六在推特发文警告德黑兰不得攻击美国公民或美国设施，否则将对该国的52个目标进行攻击。

张筠青（法新社、美联社）