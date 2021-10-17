美国一所小学的大卫风波：米开朗基罗的名雕塑太裸露了？

（德国之声中文网）在社交网络上，有人表示愤怒，有人觉得好笑。佛罗伦萨市长达里奥·纳德拉（Dario Nardella）在推特上的留言是，将艺术与色情混为一谈 "简直荒谬"。文艺复兴时期艺术家米开朗基罗（1457-1564）的大卫像正是佛罗伦萨学院美术馆（Galleria dell'Accademia）的镇馆之宝。

究竟发生了什么事呢？据《塔拉哈西民主报》报道，佛罗里达州塔拉哈西古典学校（Tallahassee Classical School）的女校长霍普·卡拉斯奎拉（Hope Carrasquilla）在学校董事会主席向她发出最后通牒后被迫辞职。家长们之前向学校董事会抱怨，他们的孩子被强迫观看色情制品。

校董会主席巴尼·毕晓普（Barney Bishop III）告诉美国杂志《石板》，他认为在课堂上给11、12岁的学生看米开朗基罗的《大卫》没有问题，但没有事先通知家长是一个"令人震惊的错误"。应该让家长自己决定他们的孩子是否该看这个雕像。他说，校长卡拉斯奎拉辞职有多重原因，由于涉及劳动法，他不能谈及此事。

应该让家长来决定

已经辞职的校长卡拉斯奎拉向网络媒体"赫芬顿邮报"证实，事实上，学校的通常规程是在向学生展示此类经典艺术品之前给家长发一封信。但因"一系列的误会"，这封信没有到达六年级学生的家长手中，因此之后有人抱怨。"我很难过不得不以这种方式结束在这里的时光"，卡拉斯奎拉说。

据《塔拉哈西民主报》报道，这位校长被警察护送离开校园。一位在网上发起请愿，反对校长被解雇的教师也受到了纪律处分的威胁，请愿书也被从网上删除。

德国《明镜》杂志就此写道："塔拉哈西古典学校的事件与佛罗里达州目前的政治发展相吻合。共和党州长罗恩·德桑蒂斯（Ron DeSantis） 目前正在大规模限制其州内学校的教学自由，包括规定不应该教授学生种族主义等内容。2022年，德桑蒂斯已经在佛罗里达州的小学推行了教学禁令，禁止教授有关性取向和性别认同的内容。目前，这一禁令还计划扩大到所有年龄组。佛罗里达州教育委员会将在4月对此进行投票。

来自佛罗伦萨的愤怒

该事件在意大利的佛罗伦萨也掀起了波澜，佛罗伦萨学院美术馆馆长、德国历史学家塞西莉·霍尔贝格（Galleria dell'Accademia）对此感到愤怒和惊讶。"这太荒唐了。裸体与色情不一样"，她对意大利《共和国报》表示。她说，创作于1501年至1504年间的大卫像是文艺复兴时期的象征，展示了上帝创造的人类完美无瑕的一面。"

主要因为这尊著名的大卫像，佛罗伦萨的博物馆成为了意大利参观人数最多的博物馆之一。这尊大理石雕塑展示了《圣经》中的大卫即将拿投石器迎战巨人歌利亚的场景。

450年前米开朗基罗离开人世 文艺复兴时期的全才艺术家米开朗基罗 米开朗基罗在世时已被看作如神一般。他的艺术创造力更是富于传奇色彩：他集画家、雕塑家、建筑师和诗人为一身。米开朗基罗不仅设计了梵蒂冈彼得大教堂，而且圣西廷教堂内的壁画也都出自他的手笔，其中上帝手指亚当的画作是西方艺术史上的经典。

450年前米开朗基罗离开人世 魔力双手 米开朗基罗的外表称不上英俊潇洒。年轻时挨过同学拳脚的他，被打歪了脸，且终生未能改变。这幅作品是画于1535年的Jacopino del Conte画像，那年，米开朗基罗已年逾60。他于1475年3月6日出生在意大利一个叫Caprese的小镇，父亲是石匠。因为母亲不能照料他，他便跟着父亲生活。

450年前米开朗基罗离开人世 酷爱大理石 米开朗基罗很早就萌发了对雕塑的喜爱，对此他的天赋极高。当年米开朗基罗的传记作家认为，他的大理石雕像的艺术造诣超过了任何一座古希腊和古罗马的同类雕塑。对欧洲古典文化的重新发现影响了米开朗基罗的一生。他的著名雕塑“哀悼基督”是其首个天才雕塑代表作。

450年前米开朗基罗离开人世 体魄与精神同样美丽 从1489年起，米开朗基罗就在佛罗伦萨的美第奇家族学校学习，并在那里接触到人文主义思想。当时很多文艺复兴的重要思想都源于美第奇家族。在那里，还不足25岁的米开朗基罗遇到文学家、学者和艺术家，人们对他的艺术天才钦佩不已。不论是褶皱，手指，还是身体其他部位，他都能让雕塑栩栩如生。

450年前米开朗基罗离开人世 白色少年 1504年9月，9吨重的大理石雕像被送到佛罗伦萨。它便是后来的文化中心佛罗伦萨的自由象征“大卫”雕像。它寄托了对新世纪人类的梦想，标志了黑暗的中世纪的完结。今天人们在佛罗伦萨看到的只是一个大卫复制品，原作因受到日久的风蚀，被请进了艺术学院。

450年前米开朗基罗离开人世 付出巨大劳动 锤凿之类的工具对米开朗基罗而言从孩提时代就不陌生。然而，在当年的佛罗伦萨竞争对手非常强大，达•芬奇不过是其中的一位。米开朗基罗希望用大卫雕像开启世界开河，即达到人脸部的完全和谐。创造这个传世作品，米开朗基罗用了两年时间。

450年前米开朗基罗离开人世 不干了 1518年，米开朗基罗开始了新的项目：为圣罗伦教堂重塑外观。他的理想是将雕塑和建筑合二为一。出于政治原因，不能像以往那样从卡拉拉得到大理石的消息，让米开朗基罗气愤之极，他索性退掉了美第奇家族的这个名利双收的合同。

450年前米开朗基罗离开人世 定格瞬间的印象 米开朗基罗希望捕捉到瞬间的印象并将其定格，因此绘制了无数的素描和速写，在纸张上，也在石头上。

450年前米开朗基罗离开人世 超人成就 米开朗基罗希望将上帝创世的故事绘制到圣西斯教堂的顶部，并创造出有立体感的作品。在助手的帮助下，他们将事先创作的画稿绘制到800平方米的教堂顶部，上色的工作必须一次性完成，不能修复。这项工作用了整整4年时间。

450年前米开朗基罗离开人世 完美的布局 为了让在教堂里的人看得清楚，米开朗基罗将顶部人物都画成4米长。米开朗基罗对洪水那一幕不满意，因为人物显得太小，于是推倒再来。在今年米开朗基罗离世450周年之际，人们能够满意地欣赏绘画与灯光效果。 作者: Sabine Oelze、李鱼



佛罗伦萨市长甚至邀请那位前校长去佛罗伦萨。他说，他想代表这座城市向她表示感谢："艺术就是文明--教授艺术值得尊重。"

（综合报道）

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