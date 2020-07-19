美国一县数十婴儿染疫

（德国之声中文网）自3月中旬以来，美国德克萨斯州的一个县里有85名不满周岁婴儿的新冠病毒检测呈阳性，引舆论大哗。当局呼吁民众谨守各种规定，帮助遏制病毒传播。

努埃塞斯县（Nueces County）位于德克萨斯州，县治所在地是科珀斯克里斯蒂市（Corpus Christi）。在经历了一段时间的疫情平稳之后，该县新冠病毒感染病例于7月激增。目前，已有数十名婴儿感染。当地官员敦促居民戴上口罩并保持社交距离。

该县公共卫生负责人罗德里格斯（Annette Rodriguez）上周五（7月17日）说："努埃塞斯县目前有85名一岁以下的婴儿新冠病毒检测呈阳性"，"这些孩子还没有过一回生日，请帮助我们来阻止这种病毒的传播。"她没有介绍详细的病情。

上周六，努埃塞斯县法官卡纳莱斯（Barbara Canales）发表声明，澄清这85名感染婴儿是3月中旬开始检测以来的累计数字，并非突然增长"。

她说："联系上下文可知，发言人利用这一统计数字来说明没有人对这种病毒天然免疫。但是，在新闻发布会上公布这个数字，如果不知道这种背景，许多人会以为我们这里检测呈阳性的一岁以下婴儿数量激增。并没有发生85名婴儿突然感染这种事情。"

卡纳莱斯说，该县一直在"积极地"测试被感染者的家庭成员，尤其是从事高风险的基础设施建设工作者。她表示新冠病毒检测呈阳性反应的婴儿人数还会更多。

卡纳莱斯说，该县有一名不满周岁的婴儿死亡。这个孩子因为其他病症去看医生，新冠病毒检测呈阳性，回家以后死亡。她说，正在进行尸检以确定死亡原因。

胎儿会否感染新冠?

孕妇可能将新冠病毒传染给她腹中的胎儿吗？有可能，但十分罕见。科学家们认为这可以得到解释。许多病毒都能穿过胎盘感染子宫内的胎儿，有越来越多的证据表明新冠病毒有时也可以做到。

意大利的研究人员考察了在今年3-4月分娩的31名妇女的感染情况，结果在若干脐带血、胎盘和乳汁样本发现了新冠病毒迹象。但是，这种测试方式只能检测出遗传因素，并不能说明是病毒导致了感染。在一个案例中，强有力的证据表明新生儿在出生时感染了病毒，因为在脐带血和胎盘中都发现了病毒的迹象。在另一个案例中，新生儿拥有新冠病毒抗体，但不能穿过胎盘，因此不大可能来自母亲。

一份来自法国的报告提供了更加可靠的证明，表明新生儿在子宫内已经感染病毒，出生后病情严重。与此同时，由美国国家卫生研究院组织的研究表明，胎儿不太容易感染新冠病毒的原因可能是：胎盘内的细胞很少生成新冠病毒感染所需的两个工具。相反，他们发现了很多寨卡病毒和另一种病毒所需的工具。

到目前为止，大多数研究都是针对处于妊娠晚期的妇女，还需要对妊娠早期的感染情况进行研究。给孕妇的建议仍然没变：为了避免感染，请在公共场所戴上口罩，勤于洗手并与其他人保持至少6英尺（约为1.8米）的距离。



张平/凝炼（美联社）

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