 美回怼骆惠宁「正轨说」 林郑:与中联办合作无间 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.01.2020

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时政风云

美回怼骆惠宁「正轨说」 林郑:与中联办合作无间

新任香港中联办主任骆惠宁履新时强调，要香港「重回正轨」。美国国务卿蓬佩奥却对「正轨」提出不同想法。在未来的中美关系中，香港抗争仍是关键因素。

Carrie Lam (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

林郑月娥在最新的记者会上，除了将重点放在「遏止暴力」，她也重申特区政府要面对经济衰退、公共卫生等挑战。

（德国之声中文网） 美国国务卿蓬佩奥周二(1月7日)在华盛顿举行的记者会上表示，美国注意到北京任命骆惠宁为香港中联办主任，也回应了他的「重回正轨」说。

他说:「所谓的正轨……是中国共产党兑现其对香港的承诺……保证香港独立法治和自由的保障。」他还说，这是生活在中国大陆的人民「不幸」无法享有的。

香港行政长官林郑月娥在同一天也对此发表意见，强调会将与骆惠宁「合作无间」。

她提到会「坚守一国两制和《基本法》」，「让香港能重回正轨」。记者会中她没有提及「止暴制乱」，也没有提到中联办为何换人。

Hongkong Liaison Office | Luo Huining (picture-alliance/AP Photo/Vincent Yu)

虽然北京未说明撤换前主任王志民的原因，但外界普遍认为中国政府透过任命骆惠宁表达对王志民的不满。

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香港非常时期，中联办主任王志民被免职。路透社不久前报道，北京对中联办在危机期间的表现很不满意，正在考虑撤换主任。中方予以否认。而新被任命的骆惠宁又有何特别之处？ (04.01.2020)

路透社近日发布的一项民调结果显示，59%的受访港民支持反送中运动，有超过三分之一的受访者表示曾参加相关示威活动，但是支持香港从中国独立的人不足两成。 (03.01.2020)

香港中联办主任履新

北京新任香港中联办主任骆惠宁1月6日履新。他对媒体表示，到中联办任职，就他个人而言是「新使命、新挑战」，会带着对香港的真诚和真情做好工作。

他强调，祖国「始终是香港最强大的后盾」。他也重申，「一国两制」对香港来说是最大优势。

香港反政府示威活动进入第8个月。这个由年轻人主导的运动经过多次警民衝突后，并没有结束的迹象。针对香港抗争，骆惠宁说:「近半年来香港的形势令人揪心，大家都热切地期盼香港能重回正轨。」他也提到了要与「林郑特首、特区政府和社会各界共同努力」，确保宪法、《基本法》在香港全面贯彻实施。

他以「东方明珠」称乎香港，并提到香港「为国家改革开放和现代化建设做出了重要贡献」，并强调对确保「一国两制」行稳致远和香港长期繁荣稳定充满信心。

Hongkong Liaison Office | Luo Huining (Reuters/N. Chitrakar)

骆惠宁是中国国家主席习近平的忠实拥护者，以执行共产党纪律闻名。

分析师侯伟 (Fraser Howie)表示:「很明显的王志民是因为香港的混乱局势去职。不是因为没有预见到这个状况，就是因为无力阻挡或减缓局势而下台。」他认为除非中国国家主席习近平下指令，不然新任的骆惠宁也没有什么新意。

骆惠宁在2019年11月卸任山西省委书记后，于12月28日被任命为第十三届全国人民代表大会财政经济委员会副主任委员。在搬到山西之前，他曾是西部青海省的最高党委官员。

夏立民/罗法 (美联社、路透社)

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