美四大机构齐发声：警惕中、俄、伊干预选举

（德国之声中文网）"对于俄罗斯、中国、伊朗等外国势力持续进行的、旨在破坏民主体制信心、影响公众情绪和政府政策的活动，我们表示担忧"，美国国土安全部门的官员在当地时间周五（10月19日）表示。"这些活动可能也试图在今年的中期选举以及2020年美国总统大选中影响选民的认知和决定。"
"试图加剧美国国内分歧"
在距离11月6日的美国中期选举只有两周之际，美国国家情报总监办公室、司法部、联邦调查局和国土安全部联合发布了这份2页纸的声明，对外国试图影响美国选举提出警告。
声明称，其他国家试图利用社交媒体来加剧美国社会内部分歧，"今日俄罗斯"（RT）、俄罗斯卫星通讯社（Sputnik）等新闻媒体在英文媒体中植入内容，还通过政治宣传和造谣给政治候选人带来不利影响。
美国副总统彭斯在不久前的讲话中说："中国想让美国换个总统。"
不过，声明中没有给出外国干预的具体案例。这些机构表示，目前没有证据显示，美国选举系统已遭破坏，对中期选举的投票、计票带来影响。
"一些州和地方政府报告称，有人试图进入其网络，该网络通常也包括在线选民登记数据库"，声明说。同时表示，目前各州和地方官员没让这些尝试得逞。
特朗普政府将矛头对准北京
对于美国情报部门发现俄罗斯干预2016年美国大选，特朗普多次表示怀疑。目前，特别调查员穆勒（Robert Mueller）正针对俄罗斯与特朗普选战的联系（"通俄门"）进行调查。
对于指控，俄罗斯方面一直予以否认。该国副外长近日表示，没有干预美国中期选举或干涉其他领域的意图。
-
通俄门事件“剧情”大概
2013年：特朗普先生赴俄
2013年6月18日，特朗普在推特上宣布：“环球小姐大赛11月9日将在俄罗斯莫斯科举行现场直播。这场盛会将两个国家系在一起。”他还补充写道：“你觉得普京会到场吗？如果会，他会成为我新结交的最好的朋友吗？”2013年10月17日，他上电视节目接受大卫•莱特曼（David Letterman）采访时表示，他与俄罗斯人做过很多次生意。
-
通俄门事件“剧情”大概
2015年9月：黑客指控
一名FBI联邦调查局探员告知美国民主党全国委员会技术部，该机构可能遭到黑客攻击。2016年5月18日，国家情报局总监克拉珀（James Clapper）说，有一些迹象显示，美国总统选战期间被黑客攻击。2016年6月14日，美国民主党全国委员会透露受到了俄罗斯黑客攻击。
-
通俄门事件“剧情”大概
2016年7月20日：基斯利亚克先生浮出水面
在共和党全国代表大会的一次活动上，参议院塞申斯（Jeff Sessions）与俄罗斯大使基斯利亚克（Sergey Kislyak）以及其他的大使见了面。
-
通俄门事件“剧情”大概
2016年7月22日：让事件更为复杂的阿桑奇
阿桑奇的维基解密披露了大约两万封从美国民主党全国委员会窃取的电子邮件。这些邮件似乎让人有理由认为，希拉里·克林顿争取优势，排挤同党竞选人桑德斯。
-
通俄门事件“剧情”大概
2016年7月25日：对的时间，对的人
联邦调查局宣布正在调查美国民主党全国委员会邮件遭窃事件：“我们非常认真对待这种造成严重损害的事情。”
-
通俄门事件“剧情”大概
2016年11月8日：特朗普赢得选举
唐纳德·特朗普当选美国总统。11月9日，俄罗斯议会在媒体上对此发出欢呼和掌声。
-
通俄门事件“剧情”大概
2016年11月10日：特朗普团队否认通俄
俄罗斯副外长谢尔盖•里亚布科夫（Sergei Rybakov）表示，俄政府与特朗普竞选团队在大选期间有过接触。后者对此坚决否认。
-
通俄门事件“剧情”大概
2016年11月18日：弗林的任命
特朗普任命弗林（Michael Flynn）担任国家安全顾问。这名前国防情报局局长是特朗普竞选团队中的高级外交事务顾问。弗林在国家安全顾问的位子上并没有待很久，曝出他在曾与俄大使基斯里亚克（Sergey Kislyak）接触的问题上没有讲实话后，今年二月弗林辞职。
-
通俄门事件“剧情”大概
2017年1月26日：耶茨激起千层浪
当时的美国代理司法部长耶茨（Sally Yates）告诉白宫法律顾问麦加恩（Don McGahn）弗林在与基斯里亚克通电话的事情上进行了不实陈述。1月30日，耶茨因不同意特朗普禁止多个国家公民入境美国的禁令而遭到总统罢免。
-
通俄门事件“剧情”大概
2017年3月2日：塞申斯回避调查
特朗普表示对司法部长塞申斯绝对有信心。塞申斯表示他自行回避所有针对俄罗斯与总统竞选活动相关的调查。
-
通俄门事件“剧情”大概
2017年3月20日：FBI调查特朗普与俄罗斯关系
美国联邦调查局局长科米(James Comey) 在众议院情报委员会面前承认，FBI在调查是否特朗普竞选团队与俄罗斯有互动。
-
通俄门事件“剧情”大概
2017年5月9日：特朗普解雇科米
在宣布解雇科米的信中，特朗普写道：“虽然我非常感谢你三次在不同的场合告知，我未受到调查。但是我同意司法部的决定，即你已经无法有效地领导联邦调查局了。”
-
通俄门事件“剧情”大概
2017年5月17日：特别顾问穆勒
司法部副部长罗森斯坦（Rod Rosenstein）任命前FBI局长穆勒调查俄罗斯是否干预2016年的大选，以及与特朗普竞选团队是否与俄罗斯勾结。
-
通俄门事件“剧情”大概
2017年8月：前竞选主席曼纳福特被查
在穆勒着手调查不久，FBI查获了特朗普前竞选主席曼纳福特（Paul Manafort）的财产中没收了一些文件记录。曼纳福特被指控收受了乌克兰亲俄势力的巨款后，去年8月下台。
-
通俄门事件“剧情”大概
2017年9月：小特朗普
特朗普长子小特朗普告诉美国参议院司法委员会，他未与外国政府勾结。这场闭门会议涉及的主题是，去年6月他与一名俄罗斯女律师韦瑟尼茨卡娅（Natalia Weselnizkaja）的会面。当时，曼纳福特和特朗普的女婿贾瑞德·库什纳（Jared Kushner）也参与了这场会面。从小特朗普公开的邮件内容来看，在会面之前，他得到承诺，会拿到关于希拉里·克林顿的黑材料。
-
通俄门事件“剧情”大概
2017年10月：网络社交平台指俄罗斯干涉
脸书、推特和谷歌都告诉美国媒体，他们有证据表明，俄方在2016年美国总统大选期间利用他们的平台传播虚假信息。预计，这三家公司将在11月份出席参议院情报委员会的听证会。
对"通俄门"持怀疑态度的特朗普则公开指责中国，试图干预美国中期选举。
副总统彭斯也在不久前的讲话中表示，中国正在或明或暗地干预美国中期选举以及2020年大选、对抗特朗普强硬的对华贸易政策，其行动远比2016年俄罗斯的所作所为严重。这位副总统说："中国想让美国换个总统。"
对于这些指控，中方全部予以否认，称这是"无端指责"，中方没有干预美国内政。
-
《火与怒》热卖 到底爆了白宫什么料？
“肚里货不多，而且很自大”
“他不仅不读书，也不能好好听别人讲话。他更愿自己讲话”，这是《火与怒：特朗普白宫的内幕》一书中对特朗普的描述。接受作者访问的人还抱怨：“几乎没办法向总统汇报任何信息、数据、细节、分析资料等。”“他还很骄傲自己从来不用记笔记，经常就是站起来拍拍屁股就走人了。他不想被说教，只想被逗乐。”
-
《火与怒》热卖 到底爆了白宫什么料？
“梅拉妮亚曾眼含热泪”
大选当晚八点以后，越来越多的迹象显示，特朗普将出乎意料地赢得选举胜利。小特朗普向一位友人形容他父亲此时此刻看上去像“见了鬼”，而梅拉妮亚则哭成了泪人，但绝不是喜悦的眼泪。在短短不到一个小时的时间内，特朗普的心情大起大落：由迷惑不解，到难以置信，直到痛不欲生！
-
《火与怒》热卖 到底爆了白宫什么料？
伊万卡·特朗普：美国首位女总统？
“一番权衡利弊之后，伊万卡和库什内力排众议，决定接受白宫的职位。而他们夫妇之间还达成另外一项协议：将来有机会，将扶持伊万卡竞选总统。美国历史上首位女总统，不是希拉里·克林顿，而将是伊万卡·特朗普。”
-
《火与怒》热卖 到底爆了白宫什么料？
快餐带来的安全感
“长期以来，他一直担心被人下毒。这也是他喜欢吃麦当劳的原因，没有人能提前知道他会来吃饭，而这里的食物都是提前准备好的。”
-
《火与怒》热卖 到底爆了白宫什么料？
班农理论
“班农说，真正的敌人是中国。中国是新冷战的第一前线。中国是重中之重，相比之下，其他事情都不重要。如果我们不能处理好中国问题，其他问题都免谈。事情其实很简单，现在的中国就是1929年至30年的纳粹德国。同德国人一样，中国人也是世界上最理智的人，直到他们失去理智为止。”
-
《火与怒》热卖 到底爆了白宫什么料？
班农：小特朗普是”叛国者“
班农说：“小特朗普，库什内以及竞选团队经理马纳夫特认为，没有律师的情况下，在特朗普大厦25层会议室会见外国政府代表是一个好主意。即便你不认为这是叛国行为，也不是什么不爱国的坏事情，但我恰恰是这么认为的。你应当立即给联邦调查局打电话。”
-
《火与怒》热卖 到底爆了白宫什么料？
“虽败犹荣”是最初计划
“一旦参选失败，特朗普将名声大噪，人们会把他当成是骗子希拉里的牺牲品。他的女儿伊瓦卡以及女婿将成为国际名人。斯蒂芬·班农则将成为茶党运动的实际领袖。而丈夫曾向其承诺不会当总统的梅拉妮亚则又可以无忧无虑的进食午餐了。塞翁失马，焉知非福呢。”
王凡/任琛（美联社，路透社等）