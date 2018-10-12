美四大机构齐发声：警惕中、俄、伊干预选举

（德国之声中文网）"对于俄罗斯、中国、伊朗等外国势力持续进行的、旨在破坏民主体制信心、影响公众情绪和政府政策的活动，我们表示担忧"，美国国土安全部门的官员在当地时间周五（10月19日）表示。"这些活动可能也试图在今年的中期选举以及2020年美国总统大选中影响选民的认知和决定。"

"试图加剧美国国内分歧"

在距离11月6日的美国中期选举只有两周之际，美国国家情报总监办公室、司法部、联邦调查局和国土安全部联合发布了这份2页纸的声明，对外国试图影响美国选举提出警告。

声明称，其他国家试图利用社交媒体来加剧美国社会内部分歧，"今日俄罗斯"（RT）、俄罗斯卫星通讯社（Sputnik）等新闻媒体在英文媒体中植入内容，还通过政治宣传和造谣给政治候选人带来不利影响。

不过，声明中没有给出外国干预的具体案例。这些机构表示，目前没有证据显示，美国选举系统已遭破坏，对中期选举的投票、计票带来影响。

"一些州和地方政府报告称，有人试图进入其网络，该网络通常也包括在线选民登记数据库"，声明说。同时表示，目前各州和地方官员没让这些尝试得逞。

特朗普政府将矛头对准北京

对于美国情报部门发现俄罗斯干预2016年美国大选，特朗普多次表示怀疑。目前，特别调查员穆勒（Robert Mueller）正针对俄罗斯与特朗普选战的联系（"通俄门"）进行调查。

对于指控，俄罗斯方面一直予以否认。该国副外长近日表示，没有干预美国中期选举或干涉其他领域的意图。

对"通俄门"持怀疑态度的特朗普则公开指责中国，试图干预美国中期选举。

副总统彭斯也在不久前的讲话中表示，中国正在或明或暗地干预美国中期选举以及2020年大选、对抗特朗普强硬的对华贸易政策，其行动远比2016年俄罗斯的所作所为严重。这位副总统说："中国想让美国换个总统。"

对于这些指控，中方全部予以否认，称这是"无端指责"，中方没有干预美国内政。

《火与怒》热卖 到底爆了白宫什么料？ “肚里货不多，而且很自大” “他不仅不读书，也不能好好听别人讲话。他更愿自己讲话”，这是《火与怒：特朗普白宫的内幕》一书中对特朗普的描述。接受作者访问的人还抱怨：“几乎没办法向总统汇报任何信息、数据、细节、分析资料等。”“他还很骄傲自己从来不用记笔记，经常就是站起来拍拍屁股就走人了。他不想被说教，只想被逗乐。”

《火与怒》热卖 到底爆了白宫什么料？ “梅拉妮亚曾眼含热泪” 大选当晚八点以后，越来越多的迹象显示，特朗普将出乎意料地赢得选举胜利。小特朗普向一位友人形容他父亲此时此刻看上去像“见了鬼”，而梅拉妮亚则哭成了泪人，但绝不是喜悦的眼泪。在短短不到一个小时的时间内，特朗普的心情大起大落：由迷惑不解，到难以置信，直到痛不欲生！

《火与怒》热卖 到底爆了白宫什么料？ 伊万卡·特朗普：美国首位女总统？ “一番权衡利弊之后，伊万卡和库什内力排众议，决定接受白宫的职位。而他们夫妇之间还达成另外一项协议：将来有机会，将扶持伊万卡竞选总统。美国历史上首位女总统，不是希拉里·克林顿，而将是伊万卡·特朗普。”

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《火与怒》热卖 到底爆了白宫什么料？ 班农：小特朗普是”叛国者“ 班农说：“小特朗普，库什内以及竞选团队经理马纳夫特认为，没有律师的情况下，在特朗普大厦25层会议室会见外国政府代表是一个好主意。即便你不认为这是叛国行为，也不是什么不爱国的坏事情，但我恰恰是这么认为的。你应当立即给联邦调查局打电话。”

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王凡/任琛（美联社，路透社等）