美商务部长访华在即 中国将放低姿态？

美国商务部长雷蒙多受中方邀请，于周日开始进行为期四天的访华行程。有评论认为，目前面临经济停滞的中国可能会请求雷蒙多帮忙度过难关。这两个昔日贸易的伙伴能否借此机会改善关系？
（德国之声中文网）在中美关系仍持续紧张之际，美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）将于8月27日抵达中国展开访问之旅，预计停留至8月30日，期间与中国政府高级官员和美国商界领袖会面。
中国商务部称雷蒙多此次访华是受中国商务部长王文涛邀请成行。雷蒙多上一次与王文涛会面是在今年5月，双方在华盛顿就贸易问题进行了讨论。
美国国家安全顾问沙利文本周二（8月22日）在新闻简报会表示，雷蒙多此行将传递美国并不寻求与中国脱钩的信息，但在维持与中国的经贸关系的同时，美国也将维护自身国家安全，并呼吁中国发布经济数据保持透明度。
中国商务部则在周四的新闻发布会上指出，中美经贸关系的本质是互利共赢，「我们注意到近期双边贸易投资遇到一些困难和挑战，这与美方实施的一系列单边主义、保护主义措施密切相关，中方将继续向美方提出有关经贸关切。」
美国媒体Politico一则8月18日的报道曾称，当雷蒙多出访中国时，中方可能会请求其协助应对陷入困境的中国经济，要美方放松长期的贸易限制。 Politico报道指出，作为美国商务部长，雷蒙多此行肩负着「双重角色」：一是促进美国商品的出口，包括对中国的出口。与此同时，美国商务部也负责管理出口管制，例如为了阻止北京获取先进技术的出口禁令。
香港媒体《南华早报》周六刊出的社论则认为，雷蒙多访华对于美中关系有利无弊。文章提到，雷蒙多和美国财长耶伦一样，被认为对中国相对更加友好。 《南华早报》指出，尽管这样的短暂访问是否能带来实质性成果仍有待观察，但美中双方能借此机会加强联系和信任仍是好事一件。
在前美国总统特朗普2018年开始向中国商品实施一系列关税征收政策后，他的继任者拜登和一些美国盟友也以安全为由，在近几年开始限制向中国出口先进的半导体和制造设备。而自今年8月起，中国也开始限制镓、锗等对半导体生产相当关键的稀有金属出口，以反制西方。
美中这两个世界上最大的经济体曾经是彼此最主要的贸易伙伴，但华盛顿现在更多地与邻国加拿大和墨西哥进行贸易，而北京则更倾向与东南亚进行贸易。
分析师认为，这是东西半球出现的贸易区域化新趋势--两个半球各由一个超级大国主导，而此趋势可能对全球增长构成风险。
亚洲协会政策研究所（Asia Society Policy Institute）的中国政治研究员托马斯（Neil Thomas）对路透社说：「贸易模式的变化表明，中国和美国对彼此施加的经济限制正开始分流贸易。他指出，这「很可能会加剧国际贸易的区域化，从而引发通货膨胀，并阻碍其他陷入困境国家的经济增长」。
美国利率上升抑制了需求，包括对中国产品的需求，而中国经济在国内消费疲软、房地产困境、债务高企和工业产能过剩的影响下正步履蹒跚。
此外，各国之间「抱团」签署的区域合作协议，也开始为国际贸易筑起高墙。例如，在美国、墨西哥、加拿大于2020年签署《美墨加协定》后，中国与东南亚国家、日本、韩国、澳大利亚和新西兰也在同一年签署了《区域全面经济伙伴关系》（RCEP）。
中国还申请加入世界上最大的自由贸易协定之一，即《跨太平洋伙伴全面进步协定》（CPTPP）。尽管美国已在特朗普政府时期于2017年退出了前身协定，但想要通过申请入会，中国需要得到包括美国的盟国在内的所有成员国批准。
剑桥大学中国发展学教授赫斯特（William Hurst）对路透社说，华盛顿「轻而易举就能让加拿大和墨西哥倾向不支持中国的申请」。他强调：「这两个国家都更看重在北美框架下与美国的贸易，而非与中国的贸易」。
（路透社、南华早报、Politico等）
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