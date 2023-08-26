 美商务部长访华在即 中国将放低姿态？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.08.2023

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时政风云

美商务部长访华在即 中国将放低姿态？

美国商务部长雷蒙多受中方邀请，于周日开始进行为期四天的访华行程。有评论认为，目前面临经济停滞的中国可能会请求雷蒙多帮忙度过难关。这两个昔日贸易的伙伴能否借此机会改善关系？

美国商务部长雷蒙多此次中国行肩负「双重角色」（資料照片）

美国商务部长雷蒙多此次中国行肩负「双重角色」（資料照片）

（德国之声中文网）在中美关系仍持续紧张之际，美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）将于8月27日抵达中国展开访问之旅，预计停留至8月30日，期间与中国政府高级官员和美国商界领袖会面。

中国商务部称雷蒙多此次访华是受中国商务部长王文涛邀请成行。雷蒙多上一次与王文涛会面是在今年5月，双方在华盛顿就贸易问题进行了讨论。

美国国家安全顾问沙利文本周二（8月22日）在新闻简报会表示，雷蒙多此行将传递美国并不寻求与中国脱钩的信息，但在维持与中国的经贸关系的同时，美国也将维护自身国家安全，并呼吁中国发布经济数据保持透明度。

中国商务部则在周四的新闻发布会上指出，中美经贸关系的本质是互利共赢，「我们注意到近期双边贸易投资遇到一些困难和挑战，这与美方实施的一系列单边主义、保护主义措施密切相关，中方将继续向美方提出有关经贸关切。」

肩负「双重角色」

美国媒体Politico一则8月18日的报道曾称，当雷蒙多出访中国时，中方可能会请求其协助应对陷入困境的中国经济，要美方放松长期的贸易限制。 Politico报道指出，作为美国商务部长，雷蒙多此行肩负着「双重角色」：一是促进美国商品的出口，包括对中国的出口。与此同时，美国商务部也负责管理出口管制，例如为了阻止北京获取先进技术的出口禁令。

香港媒体《南华早报》周六刊出的社论则认为，雷蒙多访华对于美中关系有利无弊。文章提到，雷蒙多和美国财长耶伦一样，被认为对中国相对更加友好。 《南华早报》指出，尽管这样的短暂访问是否能带来实质性成果仍有待观察，但美中双方能借此机会加强联系和信任仍是好事一件。

美国财长叶伦今年7月访华期间与中国国务院总理李强会面

美国财长叶伦今年7月访华期间与中国国务院总理李强会面

半导体产业成兵家必争之地

在前美国总统特朗普2018年开始向中国商品实施一系列关税征收政策后，他的继任者拜登和一些美国盟友也以安全为由，在近几年开始限制向中国出口先进的半导体和制造设备。而自今年8月起，中国也开始限制镓、锗等对半导体生产相当关键的稀有金属出口，以反制西方。

美中这两个世界上最大的经济体曾经是彼此最主要的贸易伙伴，但华盛顿现在更多地与邻国加拿大和墨西哥进行贸易，而北京则更倾向与东南亚进行贸易。

芯片是如何成為了“數字時代的石油”？

昔日伙伴如今分别主导东西半球

分析师认为，这是东西半球出现的贸易区域化新趋势--两个半球各由一个超级大国主导，而此趋势可能对全球增长构成风险。

亚洲协会政策研究所（Asia Society Policy Institute）的中国政治研究员托马斯（Neil Thomas）对路透社说：「贸易模式的变化表明，中国和美国对彼此施加的经济限制正开始分流贸易。他指出，这「很可能会加剧国际贸易的区域化，从而引发通货膨胀，并阻碍其他陷入困境国家的经济增长」。

影响美中贸易的其他因素

美国利率上升抑制了需求，包括对中国产品的需求，而中国经济在国内消费疲软、房地产困境、债务高企和工业产能过剩的影响下正步履蹒跚。

此外，各国之间「抱团」签署的区域合作协议，也开始为国际贸易筑起高墙。例如，在美国、墨西哥、加拿大于2020年签署《美墨加协定》后，中国与东南亚国家、日本、韩国、澳大利亚和新西兰也在同一年签署了《区域全面经济伙伴关系》（RCEP）。

中国还申请加入世界上最大的自由贸易协定之一，即《跨太平洋伙伴全面进步协定》（CPTPP）。尽管美国已在特朗普政府时期于2017年退出了前身协定，但想要通过申请入会，中国需要得到包括美国的盟国在内的所有成员国批准。

剑桥大学中国发展学教授赫斯特（William Hurst）对路透社说，华盛顿「轻而易举就能让加拿大和墨西哥倾向不支持中国的申请」。他强调：「这两个国家都更看重在北美框架下与美国的贸易，而非与中国的贸易」。

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    危机四伏的中国经济

    房企爆雷

    8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

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    危机四伏的中国经济

    信托失信

    与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

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    危机四伏的中国经济

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    危机四伏的中国经济

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    青年失业率创新高

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（路透社、南华早报、Politico等）

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