 美商务部长誓言保留对华为采取行动的可能性 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.09.2021

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时政风云

美商务部长誓言保留对华为采取行动的可能性

美国商务部长雷蒙多告诉路透社，拜登政府会保留对华为采取进一步行动的可能性，并重申他们并未放软对华为的姿态。她也说，美国会继续把其他公司加入制裁的实体清单中。

USA Gina M. Raimondo

雷蒙多称，拜登政府上任後并未放软对华为的姿态，所以共和党议员不必担心。

(德国之声中文网) 美国商务部长雷蒙多 (Gina Raimondo) 23日表示，拜登政府将在必要时对中国电信公司华为采取进一步行动。此前一些共和党议员曾要求美国政府对华为采取更多措施。

在与路透社的访问中，雷蒙多被问及华为，她重述了自己今年1月份告诉共和党议员 ，她不会手软。雷蒙多称，拜登政府上任後并未放软对华为的姿态，所以共和党议员不必担心。

过去几年，美国称华为以各种理由对国家安全构成威胁，并积极游说其他国家不要在下一代5G网络中使用华为的设备。华盛顿援引华为与中国政府和军方的关系，说这使华为容易受到「中国政府的压力，参与间谍活动」。

前美国总统特朗普的政府于2019年5月将华为列入美国实体清单。雷蒙多说，这份清单是美国「工具箱中」一个真正强大的工具，强调美国将以最大限度的方式利用实体清单来保护美国国家安全。她补充说：「我们会做更多吗？如果我们需要，我们会做更多。」

华为拒绝对雷蒙多的言论发表评论。华为在2020年11月表示，它正在向一个由30多家代理商和经销商组成的财团出售其旗下手机品牌荣耀。上个月，美国众议院的14名共和党议员致函美国商务部，要求将荣耀列入实体清单。

共和党议员称，华为出售荣耀是逃避美国的出口管制政策。信中援引分析人士的话说，华为出售荣耀使其获得了该公司所依赖的半导体芯片和软件。雷蒙多指出，美国商务部继续将其他公司列入实体名单。

今年6月，美国商务部将其他5间中国公司加入实体清单，因为该部门称这些公司涉及在新疆的强迫劳动状况。雷蒙多说：「我们正在继续致力于我们的出口控制。」

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加拿大媒体援引知情者消息说，如果孟晚舟认罪并支付巨额罚款，美国准备结束对她的引渡请求和刑事诉讼。报道还称，华为与美国的谈判并不包含两名加拿大人的获释。 

被华盛顿列入“黑名单”的中国电信巨头华为，迎来一个好消息：据路透社报道，美国官员已批准了供应商价值数十亿美元的许可证申请，允许这些供应商向华为出售用于汽车零部件的芯片。这或将有助于华为在传统业务举步维艰之下的业务转型。

8月17日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布华为禁令的修订版，在"实体清单"上新添了21个国家的38家华为子公司。德语媒体指出，新版禁令旨在全面封堵华为获取美国技术的可能性。

目前不清楚美国维持对华为的制裁，是否会影响到美国司法部就暂缓起诉孟晚舟一事与华为与其律师进行的谈判。上周，加拿大《环球邮报》（The Globe and Mail）在报导中称如果孟晚舟认罪并支付巨额罚款，美国准备结束对她的引渡请求和刑事诉讼。 消息人士还透露说，双方已经就此进行了数周的谈判。美国司法部去年年底首次就延期起诉协议进行讨论，但孟晚舟当时拒绝了认罪协议。

《环球邮报》在没有援引消息人士的情况下报道说，双方的会谈有可能为中国释放两名加拿大人打开大门。不过这则报道说，华为与美国的会谈没有包括两名加拿大人的问题。

(路透社丶环球邮报) 

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