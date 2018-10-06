美商务部长要给欧盟“毒药片” 对付中国

美中两国目前正不断抬高关税，导致贸易冲突升级，并已波及政治等其他领域。而美国商务部长罗斯在接受路透社采访时，直言要联合欧、日，结成共同阵线。
（德国之声中文网）在路透社周五（10月5日）独家采访中，罗斯表示，若有哪个协议国与中国这样的国家签约，则贸易协定中应含退出条款。他称，该条款乃是"某种毒药片"。他同时表示，在11月6日美国国会中期选举前，与北京的贸易冲突不会有重要进展。
有关欧盟与美国之间的关税冲突，联邦德国经济部长阿尔特迈尔发出信号，愿就对汽车征收同等税率问题谈判。他在接受奥地利媒体采访时表示，"对所有各方来说这都将是最佳解决办法"。他指出，现在还没取得结果，但他相信，欧美双方将达成协议，使大部分工业产品都能避免被征税。他强调，没有人能从贸易战获益，因为，所有各方都将是败者。
美方提要求
罗斯在路透社的这一采访中明确表示了他对相关各国的期待，这些国家向美国出口的汽车等商品多于从美国的进口。他要求日本，在汽车领域进一步采取措施，减少与美方的贸易顺超。他称，对日本人来说，降低与美贸易400亿美元顺超的最佳途径就是，将生产线转移至美国。罗斯称，他希望，会有更多外国汽车制造商将生产转移至美国，从而能满足相关要求，而这些要求正是美、墨、加达成的新贸易协定的一部分。
新协定中的一项内容是，未来，制造一辆汽车所需的配件必须更多地在员工小时工资不少于16美元的北美地区生产。这样，更多就业机会将从墨西哥迁往美国。
欧盟委员会主席容克在今夏与美国总统特朗普的会谈中有所斩获，促使美方同意，在对欧盟钢、铝产品征收惩罚性关税后，暂时放弃对来自欧盟的汽车课以类似关税。罗斯不愿表示美方有关可能的汽车税研究报告将于何时结束。该项研究结果将构成特朗普总统作出相关决定的基础。不过，这位美国商务部长强调，只要欧美仍在谈判，就不会有任何征税。
美国驻德大使格雷内尔（Richard Grenell）要求欧盟方面在谈判中作出更多努力。他在青年联盟基尔大会上发表演说时指出，很明显，对欧盟而言，跨大西洋谈判目前不是优先项目，但这一情况必须改变。
拒绝给予中国市场经济地位
在美墨加协议中含有这样的条款：若三国中有一国与某个非市场经济国签约，则其它协议伙伴有权在6个月内退出协议。美国在世贸组织内拒绝承认中国是市场经济。
罗斯表示，美方将等着看，在与欧、日的协定中是否也能写入这一条款。他指出，通过这一条款可以填补漏洞，以防止中国利用这些漏洞，在专利或国家补贴问题上，自行其是。
凝炼/王凡（路透社）