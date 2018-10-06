美商务部长要给欧盟“毒药片” 对付中国

（德国之声中文网）在路透社周五（10月5日）独家采访中，罗斯表示，若有哪个协议国与中国这样的国家签约，则贸易协定中应含退出条款。他称，该条款乃是"某种毒药片"。他同时表示，在11月6日美国国会中期选举前，与北京的贸易冲突不会有重要进展。

有关欧盟与美国之间的关税冲突，联邦德国经济部长阿尔特迈尔发出信号，愿就对汽车征收同等税率问题谈判。他在接受奥地利媒体采访时表示，"对所有各方来说这都将是最佳解决办法"。他指出，现在还没取得结果，但他相信，欧美双方将达成协议，使大部分工业产品都能避免被征税。他强调，没有人能从贸易战获益，因为，所有各方都将是败者。

美方提要求

罗斯在路透社的这一采访中明确表示了他对相关各国的期待，这些国家向美国出口的汽车等商品多于从美国的进口。他要求日本，在汽车领域进一步采取措施，减少与美方的贸易顺超。他称，对日本人来说，降低与美贸易400亿美元顺超的最佳途径就是，将生产线转移至美国。罗斯称，他希望，会有更多外国汽车制造商将生产转移至美国，从而能满足相关要求，而这些要求正是美、墨、加达成的新贸易协定的一部分。

新协定中的一项内容是，未来，制造一辆汽车所需的配件必须更多地在员工小时工资不少于16美元的北美地区生产。这样，更多就业机会将从墨西哥迁往美国。

中美贸易战 与我有何干？ 症结在于“中国制造2025” 最令美国耿耿于怀的是，中国强迫在华外国企业（包括美国企业）交出先进技术，作为进入中国市场的前提条件。而北京倾国家之力推动的“中国制造2025”战略则是对美国在多个科技领域霸主地位的“赤裸裸”的挑战。

中美贸易战 与我有何干？ 特朗普出招有顾虑 本来就是凭借“美国优先”的口号当选总统的特朗普，在选择对华贸易战的打击目标时，自然是有所顾虑。他选择征收25%关税的中国产品，主要涉及工业机械、航空航天工业部件和通讯技术等，所以首先会察觉到价格变化的应该是美国企业。

中美贸易战 与我有何干？ 消费品不受影响？ 华盛顿开出的“黑名单”避开了美国老百姓大量购买的产品如智能手机、玩具和服装等。此外电视机和药品也从原来的征税清单中删除。

中美贸易战 与我有何干？ 价格迟早要涨 但是这并不意味着美国的普通消费者不会受到影响。这些关税会导致使用相关机械设备的美国企业成本上升，随着时间的流逝，这些成本都会逐渐转嫁给消费者。只不过它的效果不如直接对消费产品征税来得明显。

中美贸易战 与我有何干？ 美国大豆种植面临打击？ 在北京宣布的反制措施中，就包括对美国诸多农产品征收25%关税。其中大豆产业受到的影响可能最大，因为美国大豆出口的60%都是销往中国。 自从中美双方的征税决定宣布之后，大豆价格已经出现下跌。

中美贸易战 与我有何干？ 威士忌和牛肉一起涨价？ 美国产的威士忌和牛肉以及海鲜水产等也成为北京征收关税的对象。除了食品领域之外，美国产汽车（包括燃油动力、混合动力和纯电动汽车）都是中国征税对象。美国前驻华大使骆家辉反对现政府的关税政策，他认为这给美国企业带来的伤害可能比对中国企业的大。“因为中国并不一定非要买美国的大豆。他们可以从南美购买。他们也不一定非要购买波音飞机。”

中美贸易战 与我有何干？ 鹿死谁手 有待分晓 华盛顿和北京为这一轮关税措施设定的实施时间都是7月6日，在那之前中美贸易战是否还有可能“悬崖勒马”？也有专家认为，中国采取以牙还牙的方式回击是一个错误，因为这会迫使特朗普采取进一步的报复。究竟狭路相逢，谁能取胜，还需拭目以待。 作者: 雨涵



欧盟委员会主席容克在今夏与美国总统特朗普的会谈中有所斩获，促使美方同意，在对欧盟钢、铝产品征收惩罚性关税后，暂时放弃对来自欧盟的汽车课以类似关税。罗斯不愿表示美方有关可能的汽车税研究报告将于何时结束。该项研究结果将构成特朗普总统作出相关决定的基础。不过，这位美国商务部长强调，只要欧美仍在谈判，就不会有任何征税。

美国驻德大使格雷内尔（Richard Grenell）要求欧盟方面在谈判中作出更多努力。他在青年联盟基尔大会上发表演说时指出，很明显，对欧盟而言，跨大西洋谈判目前不是优先项目，但这一情况必须改变。

拒绝给予中国市场经济地位

在美墨加协议中含有这样的条款：若三国中有一国与某个非市场经济国签约，则其它协议伙伴有权在6个月内退出协议。美国在世贸组织内拒绝承认中国是市场经济。

罗斯表示，美方将等着看，在与欧、日的协定中是否也能写入这一条款。他指出，通过这一条款可以填补漏洞，以防止中国利用这些漏洞，在专利或国家补贴问题上，自行其是。

凝炼/王凡（路透社）