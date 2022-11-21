美商务部长：美国不寻求与中国脱钩

（德国之声中文网）美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）周二（11月29日）表示，美国应该做出更多努力应对中国带来的挑战，但她强调美中两国作为世界上最大的两个经济体不应相互孤立。

近年来，美中两国间的冲突不断尖锐化。拜登政府延续了特朗普执政时期美国对中国商品加征的关税。同时试图通过投资基础设施以及向半导体行业投入超过500亿美元的资金加强美国的竞争力。

今年10月7日，美国商务部产业和安全局（BIS）修改出口管制条例，限制向中国出口多款用于人工智能及超级计算机的芯片，同时收紧向中国公司销售用于生产半导体的设备。美国驻华大使馆发表的新闻稿中称，“（BIS新颁布的）两项出口管制条例限制了中国获得先进计算芯片、开发和维护超级计算机以及制造先进半导体的能力”。

中国对此表示反对，认为美国修改出口管制规则将伤害美中两国企业的利益。

美国商务部长雷蒙多表示，多年来美国“奉行与中国接触的政策”，希望北京能够向外国竞争者开放其经济。

“但是中国选择了一条不同的道路，”雷蒙多说，“中国的领导人已经非常明确地表示，他们不打算进行政治和经济层面的改革开放。相反，他们致力于加强国家在社会和经济中的角色和作用，同时限制资本的自由流动和信息的自由传播。此外，他们正在加快努力，将他们的经济和技术政策与军事野心结合起来”。其结果是，“中国的相互依赖给我们的国家安全带来了新的重大风险”。

不过她强调，美国“不寻求与中国脱钩”，但是“中国希望获得美国的尖端技术并改善自己的军事能力”。她表示，“我们不会允许这种情况发生。”

雷蒙多表示，“我们需要继续与中国做生意，通过与中国的贸易往来支持美国的就业市场”。

拜登：我寻求的是竞争，不是冲突

（美联社、路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。