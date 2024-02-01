美商务部长:中国电动车对美欧国家安全构成威胁

（德国之声中文网）本周二（1月30日），美国商务部长雷蒙多与欧盟委员会执行副主席、负责竞争事务委员韦斯特格（Margrethe Vestager）共同出席了一场由华盛顿智库大西洋理事会（Atlantic Council）主办的一场有关美欧经济纽带未来前景的讨论会。

雷蒙多在讨论会上表示，中国电动汽车在西方的销量不断扩大对美国和欧盟构成国家安全风险。

她说：“一辆构造复杂的电动汽车，一辆自动驾驶汽车，都包含了成千上万个半导体和传感器。它们收集了大量有关驾驶员、车辆位置、车辆周围环境的信息。”

“我们希望所有数据都传送到北京吗？”雷蒙多问道。

电动车平民化 中国制造？

去年10月4日，欧盟委员会宣布正式启动针对中国产电动汽车的反补贴调查，并称已经掌握“充分证据”。欧盟在当日发布的公告列举了欧委会如何发现中国向相关产业发放优惠利率贷款、提供税收减免和以低廉价格购买零部件的证据。调查须在13个月之内完成。如果欧盟调查认定存在不公平竞争行为，可能会对中国汽车制造商征收高于欧盟10%标准税率的关税。

欧盟委员会主席冯德莱恩承诺，调查将会“公平”进行。“只要我们发现有证据表明欧盟汽车制造商的努力遭到市场扭曲和不公平竞争的损害，我们就会果断采取行动。”

中国商务部回应表示，欧方发起此次反补贴调查仅依据对所谓补贴项目和损害威胁的“主观臆断”，要求中方在“极短时间内”进行磋商，且未提供有效的磋商材料，严重损害了中方权利。

美国-欧盟技术与贸易委员会第五次部长级会议

在大西洋理事会主办的这场讨论会开始前，韦斯特格、 欧委会执行副主席、欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）以及欧盟内部市场委员布雷顿（Thierry Breton）在美国与美国国务卿布林肯、美国商务部长雷蒙多以及美国贸易代表戴琪共同召开了美国-欧盟技术与贸易委员会第五次部长级会议。双方总结了在人工智能（AI）、6G、量子技术和全球安全数字基础设施等多个议题上的合作所取得的成果。

欧盟委员会执行副主席韦斯特格说：“在当今激烈的技术竞争中，我们需要降低风险以确保我们的经济安全。与志同道合的国家建立伙伴关系将有助于我们实现这一目标。”

双方都表达了进一步增加双边贸易和投资、在经济安全和新技术领域开展合作以及在数字领域中促进共同利益的强烈愿望。双方承诺在数字贸易工具方面推进取得具体进展，减少对企业的官僚主义做法，并加强其在投资筛选、出口管制、外国投资和两用创新方面的方法。

美欧加强针对中国出口管制方面的合作

美国商务部长雷蒙多在大西洋理事会主办的活动上还表示，“欧洲和美国与中国有着巨大的贸易关系，向中国出售商品为我们两国创造了就业机会……话虽如此，美国和欧盟都存在真正的国家安全担忧……我们必须对此保持警惕”。

在提到美国和欧盟在实施针对中国的出口管制方面的合作，雷蒙多说：“我们需要朝这个方向前进。”

美国为何大举投资芯片行业？

2022年10月以来，美国商务部一直试图切断中国获取对制造先进芯片至关重要的尖端技术的机会。从禁止英伟达（Nvidia）向中国出售一些最先进的芯片，到将盟友日本和荷兰拉入芯片战争，切断北京获得关键芯片制造设备的渠道，华盛顿一直在积极推动遏制其主要经济竞争对手实现关键性科技进步。

欧盟委员会执行副主席韦斯特格表示，欧盟将中国视为系统性对手和经济竞争者。她表示，欧盟正在努力制定“经济安全战略”，其中包括规定研究机构“尽职尽责地了解他们实际上在与谁打交道”，确保欧洲国家“甄别筛选外国直接投资”，并根据各国的能力实施出口管制。

雷蒙多还在活动上提出，美国和欧盟对于制定人工智能开发和使用标准已经刻不容缓。她说：“如果美国和欧盟不着手，中国就会动手，独裁国家就会动手。”

(综合报道)

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。