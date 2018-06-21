美商务部宣布解禁 中兴復活尚有变数

(德国之声中文网) 美国周三(7/11)表示，与中兴通讯签署了一项协议，可望終結近三个月的禁售令，恢復其与美国供应商的合作。

美国商务部在一份宣布已签署託管协议的声明中表示，一旦中兴在託管账户中存入4亿美元，这个中国第二大电信设备製造商的禁令将被取消。

该禁令于4月份实施，导致中兴主要营运停摆。

中兴通讯目前没有正式回应。律师代表则说：「今天的公告宣告这一系列事件已经结束。」

该託管协议是中兴上个月与美国商务部达成的14亿美元和解协议的一部分，旨在重新与提供手机和网络设备零件的美国供应商合作。

新的和解内容包括﹕中兴上个月向美国财政部支付的10亿美元罚款，以及美国有權在中兴违反协议时扣押存有4亿美元的代管账户。除了這14億元以外，中兴早於去年付了近9亿美元罚款。

一旦解禁，中兴预计将聘雇约8万名员工，并重启大型业务。中兴通讯解禁之際，恰逢特朗普政府威胁对2000亿美元中国商品徵收10％关税。

商务部在声明中表示，有关中兴的行动是一项执法问题，与更广泛的贸易政策无关。

美国商务部表示，「中兴的解决方案是商务部在这种情况下，所採取的最严厉惩罚和最严格合规制度。」

在禁令实施后，中兴的股票被停牌了近2个月，并且已经损失了约一半的市值。

该公司上週收到商务部限期1个月的暂缓禁令，以维持现有的网络和设备。

根据新的和解协议，中兴被要求在30天内更改董事会和管理层。此外，公司必须僱用商务部选定的外部合规监察员。

中兴还同意允许美国政府不受限制地到访，以验证其声称的美国组件使用情况，并在其网站上用中英文公佈其产品的美国组件。

美国参议员上个月敦促特朗普重新考虑和解，称中兴对国家安全构成「重大威胁」。

上个月参议院通过了新一年度的《國防授權法》(NDAA)，其中包括一项试图推翻和解協議的修正案。参众两院在未来几週内会开会决定法案妥协版本。商务部提出的和解措施仍可能被扼杀。

参议院民主党议员舒默（Chuck Schumer）周三称中兴的协议「很糟糕」，并表示将「破坏我们的国家和经济安全」。他说希望参众两院共和党议员「能够保持参议院在国防法案中的强硬语言」。

夏立民/李芊 (美联社、路透社)