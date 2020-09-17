 美商务部宣布禁用TikTok和微信 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.09.2020

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时政风云

美商务部宣布禁用TikTok和微信

白宫本周五宣布，从9月20日起，在美国境内禁止下载和使用手机应用程序微信。TikTok也将从9月20日起被禁止下载，从11月12日起被禁止使用。美国境外的用户暂不受影响。

China Zensur Messenger App (picture-alliance/dpa/Chen Weiming)

如果应用商店不提供下载，既有用户的微信很快就会因不能获得更新而无法使用

（德国之声中文网）从9月20日起，下载TikTok或微信应用将在美国被禁，苹果公司和谷歌也不再继续提供这两个应用程序的下载。

美国商务部长罗斯称，这一措施是为了抵制“中国恶意收集美国公民的个人数据”，保护美国的国家安全。

据美国商务部的通告，从9月20日起，美国的微信用户将不能再使用微信；从11月12日起，美国的Tiktok用户将不能再使用这一应用。

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美国总统特朗普封杀微信和TikTok的行政命令即将生效，这项禁令引起大量在美华人的不满及担忧。美国司法部门周三表示，即使微信被禁，用户也不会面临民事或刑事惩罚。

为了避免TikTok在美被禁止营运，路透社报导字节跳动目前准备让TikTok在美国进行公开募股。然而，除了要得到特朗普的核准外，交易案也需获北京的批准。

面对特朗普政府的打压，抖音海外版Tik Tok的母公司字节跳动宣布正式起诉美国政府。同时一个自称美国微信用户民间组织也向特朗普政府发起了诉讼。在中国官媒广泛予以关注的同时，民众反应却出乎意料。

特朗普总统宣布将禁止美国企业及个人与微信“进行任何交易”。这一行政命令将会如何实施？会遇到哪些阻碍？对于数百万生活在美国的华人、以及使用微信的苹果手机用户而言，又将造成怎样的影响？

美国政府过去一周对TikTok展开攻势，而最新发展是特朗普周四晚间颁布两项行政命令，瞄准TikTok母公司字节跳动和WeChat母公司腾讯。中国政府则指责美国此举是“赤裸裸的霸权行径”。

商务部的这一举措基于特朗普8月6日签发的行政命令，禁止美国企业或个人与Tiktok母公司字节跳动以及微信母公司腾讯“发生交易”，理由是这两家公司的应用程序对国家安全构成威胁。但特朗普当时在行政命令中并未说明“交易”的范畴以及如何禁止。

路透社报道称，美国企业在美国境外依然可以和微信“进行交易”，谷歌、苹果也能够继续向美国境外的用户提供这两款应用程序的下载。

美国微信用户反对禁令

美国封杀微信的做法引起华人社群的不满。非盈利组织美国微信用户联盟（WeChat Users Alliance）及许多微信用户表示，他们依赖微信办公、做礼拜以及与在中国的亲友联系。该联盟日前向旧金山的加州北区联邦法院递交诉状，控诉该禁令限制了微信在美用户的言论自由、宗教信仰自由以及其他宪法权利。原告方申请对总统行政命令发出临时禁制令。

向法院提出诉讼的微信用户认为，总统的行政命令显然是要禁止“数百万美国微信用户使用全球最流行的中文社交媒体空间”。

美国司法部周三曾表示，商务部长罗斯并不打算针对仅仅是下载，或只将微信作为个人或商务信息交流的个人或团体，并强调这些微信用户不会面临刑事或民事惩罚。但司法部门也补充称，“使用该应用软件进行此类交流，可能会受到针对其他交易的措施所造成的直接或间接损害。”

TikTok (picture-alliance/dpa/Jiji Press/Y. Kurose)

TikTok的命运依然是个未知数

根据数据分析网Sensor Tower统计，微信在美国的下载次数达到1900万次。而在中国，拥有服务、游戏和支付功能的微信是许多人生活中必不可少的一部分。

特朗普在总统行政命令中指责微信“自动抓取用户的大量数据”，让“中国共产党获得美国人的个人和财产信息”。

中国外交部发言人赵立坚八月底曾在例行记者会上指责“一些美国政客打着‘国家安全’的幌子，滥用国家力量，无理打压非美国企业”。他还称，“很多中国人表示，如果美国真的禁用了微信，那么苹果手机我们也可以不用用了”。 

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