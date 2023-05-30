 美商务部去年拒绝四分之一出口中国的许可证申请 | 经济纵横 | DW | 31.05.2023

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经济纵横

美商务部去年拒绝四分之一出口中国的许可证申请

美国政府高级官员在本周二公布的一项书面证词中说，美国商务部正密切审查向中国出口商品的许可证申请，去年对26%的申请予以拒绝或退回，目的在于阻止可能会推进北京军事化的出口。

美国商务部2022年拒绝了26%的向中国出口或再出口的许可证申请

美国商务部2022年拒绝了26%的向中国出口或再出口的许可证申请

（德国之声中文网）美国商务部助理部长肯德勒（Thea Rozman Kendler）在提供给参议院银行委员会本周三听证会的书面证词中说，2022年商务部审查了5064份向中国出口或再出口许可证申请，其中约26%被拒绝或不采取行动退回。

肯德勒说："我们确定会给我们的对手带来优势的美国敏感技术，制定保护这些技术的政策和战略，并审查出口商提交的许可证申请。"

目前，有近700个中国实体被美国商务部列入出口管制"实体名单"。美国商务部负责出口执法的助理部长马修·阿克塞尔罗德（Matthew Axelrod）说，自拜登政府上任以来，该名单上的中国公司已增加了200多个。

  • China Nanjing | Star Market Poster in der Börse

    2021年的中国科技企业：内外交困

    科技股受创

    在监管政策收紧的情况下，中国科技公司市值不断缩水，从而加剧了市场对中国这个世界第二大经济体增长放缓的担忧，投资者的情绪普遍受到影响。

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    2021年的中国科技企业：内外交困

    反垄断和数据安全

    自2020年底以来，北京以反垄断和保障数据安全等为由加大了对中国科技公司的监管力度。除了被点名批评和约谈，许多科技企业都受到不同程度的罚款。经历了20年宽松管制下蓬勃发展的中国互联网行业由此深受重创。

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    2021年的中国科技企业：内外交困

    常见特征

    有专家注意到，受管制的企业大多是有能力收集大量用户信息，取得市场中绝对优势地位的平台类企业。德国波恩大学全球科技政策教授、中国问题专家梅飞虎（Maximilian Mayer）曾向德国之声分析：“这场运动的目的是加强对大型互联网企业及其数据处理方式的监管。”

  • Alibaba-Gründer Jack Ma auf Urlaub in Spanien

    2021年的中国科技企业：内外交困

    科技“大佬”跌下神坛

    不仅科技公司遭遇重创，这些公司的创始人自身也感受到了政府重拳的力量。首当其冲的是是阿里巴巴创始人马云。2020十月下旬马云高调抨击中国金融监管制度。不久后，阿里巴巴的金融业务——蚂蚁集团的上市计划被中国监管机构叫停。马云随之淡出公众视野。

  • China - Xi Jinping in Beijing

    2021年的中国科技企业：内外交困

    财富再分配

    中国国家领导人习近平提出“共同富裕”的目标，中国科技业巨头们纷纷表态全力支持，例如，腾讯及阿里巴巴将分别投资500亿和1000亿元助力“共同富裕”。外界分析，中国政府利用打压行动来推动科技巨头与员工和消费者分享其财富，缩小在政治上比较敏感的贫富差距。

  • Symbolbild DiDi bei der Börse

    2021年的中国科技企业：内外交困

    双重压力

    在中国勒紧“网络安全”缰绳、美国高举“外国公司问责法”的双重压力下，今年6月底才登陆纽交所的中国网约车巨滴滴出行不久前正式宣布“退美赴港”，打响大型中国互联网公司从美股退市的第一枪。总而言之，想在美国上市的中国公司一方面要面对中国监管机构严格审查，另一方面还要面临美国方面更严谨的风险披露要求。

  • Huawei in Brasilien Logo in Sao Paulo

    2021年的中国科技企业：内外交困

    遭美国封堵

    “软科技”企业遭遇中国监管的同时，华为和大疆等“硬科技”企业则受到更多来自国外的限制。多年以来，美国不仅致力于在本国国内根除华为等中国设备，也试图说服其它国家不要选购相关设备。《安全设备法案》(Secure Equipment Act)是美国政府为打击中国电信和科技公司所做出的最新动作之一。

  • Symbolbild USA China Beziehungen

    2021年的中国科技企业：内外交困

    连出重拳

    美国收紧对中国科技企业限制的另一个例子是：将中国人工智能巨头商汤科技列入一份投资黑名单，美国政府称该名单上的公司为中国的军事发展提供支持。本周，美国财政部再将多家中国公司列入实体清单，其中包括全球最大的商用无人机制造商大疆创新以及多个生物技术公司，并严禁对名单上的公司进行投资和出口技术。


"我们利用行政、刑事执法，以及监管权力来针对支持中国军事现代化努力的先进技术的转让，如涉及半导体、船舶发动机、卫星和火箭原型的技术。"阿克塞尔罗德在证词中说，其目的是应对中国的"军事现代化、侵犯人权的行为和其他违背我们国家安全和外交政策利益的活动"。

参议院银行委员会本周三听证会的主题是"反击中国： 推进美国的国家安全、经济安全和外交政策"。

美国在讨论限制对外投资敏感技术的计划

财政部官员保罗·罗森在证词中说，政府限制美国公司对外投资特定敏感技术的计划仍在讨论之中："我们的愿望是避免美国的投资支持和推动那些可能帮助破坏我们的国家安全并使美国人处于危险之中的国家提升军力或者情报能力的先进技术。

拜登会继续对华贸易战吗？

商务部部长吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）3月份曾表示，拜登政府正在考虑一项试点计划，以解决在中国投资的风险。她说："有很多美国的养老基金和退休资金投资中国。你当然不希望做任何有意外后果的事情。"

（路透社）

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