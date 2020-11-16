美商务部传人事异动 北京有苦头吃了?

(德国之声中文网) 消息人士告诉法新社，长期支持特朗普的贸易律师史都华 (Corey Stewart)将出任美国商务部的资深职位，帮助特朗普在卸任之前，施行一系列对中国强硬的政策。16日，美国媒体Axios引述资深政府官员，表示特朗普政府有意在卸任前，继续强化对中国的限制。史都华出任美国商务部要职的消息，被视为特朗普政府强化对中强硬政策的作法。

史都华原是一名国际贸易律师，他在2018年曾参与美国维吉尼亚州的参议院选举，不幸落败。消息人士向路透社透露，史都华将出任美国商务部出口管制助理部长的职位。不过，美国商务部发言人丶白宫商务代表与史都华都拒绝向法新社证实此消息。

消息人士指出，史都华是由美国总统人事办公室所举鉴的。这个办公室的负责人是麦肯蒂 (John McEntee)，特朗普当时为了确保资深内阁成员都效忠於他，所以亲自指派麦肯蒂担任此职位。外界预期，史都华将出任美国商务部该职务至2021年1月20日，也就是特朗普任期满日。

法新社报导指出，史都华的职位预计将比现任的出口管制助理部长还高。特朗普任期内长期出任商务部出口管制助理部长的是艾修( Richard Ashooh)，但他在今年7月离任。艾修被认为采取比较温柔的手段处理中国相关事务。

美国商务部前副部长芮恩希 (William Reinsch)向路透社表示，他认为任命史都华担任该职位十分「奇异」，因为理论上，美国商务部并不存在该职位。他认为，特朗普政府真正聘用史都华的原因并不明确。

芮恩希说：「过去几个月，我们不断听到特朗普将对中国采取强硬手段的消息，但他从头到尾都没有明确表示他会采取哪些手段。他在这个时刻聘用史都华，显示他可能准备要行动了。但是他仍然没有清楚表明到底会采取哪些手段。」

史都华在2018年参与维吉尼亚州参议院选举时，被民主党对手凯恩 (Tim Kaine)形容成「更粗暴版本的特朗普」，并被视为是一名白人至上主义者。史都华2017年2月曾与崇尚白人至上主义的活动人士凯瑟乐( Jason Kessler)在一个活动上同台。史都华事後称自己不知道凯瑟乐是谁，并重申他不支持种族歧视。他也曾公开批评非法移民，并反对美国部分州移除同盟国纪念碑的行为。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、Axios)

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