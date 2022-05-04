美售台武器又夭折？台：反潛直升機太貴不買了

（德國之聲中文網）台灣國防部長週四（5月5日）在出席立法院外交及國防委員會時證實，原本預計向美國採購12架MH-60R海鷹反潛直升機，該採購案喊停。

此前有消息傳出，台灣採購反潛直升機受阻是因為美國認為「不符合台灣需求」，因而拒絕採購提議。邱國正澄清原因並非如此。他說，是因為「價格太貴了，超出我國能力範圍。」

反潛機是專門負責攻擊敵方潛艇和中小型軍艦的飛機。MH-60R海鷹反潛直升機是美國武器製造公司洛克希德馬丁旗下的西科斯基飛機公司製造，台灣原預計採購是為了強化反潛作戰能力。

邱國正還提到，近期台灣附近海域有許多「敵艦」，它們「原則上與台灣部隊對峙」，但他沒有解釋「近期」是什麼時候，亦沒有提供其他細節。

週一（5月1日），包括遼寧號航空母艦在內的8艘中國海軍艦艇，經過日本沖繩南部海域的島嶼之間，該地區位於台灣東北部。

專家：水下戰爭決定台海未來

美售台武器又傳生變的同時，中國軍機再度擾台。根據台灣中央社報導，台灣空軍5日晚間晚間發布動態指，6架中國軍機（1架運8反潛機、1架空警500預警機、2架轟6、1架卡28反潛直升機、1架運8遠干機）侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），其中運8反潛機深入台灣南方及東南方空域。

報導引述多名戰略學者日前的分析指出，「反潛機頻繁現蹤台灣周邊海域，可推測中國軍方對於水下重視程度很高，凸顯出未來的水下戰爭將決定台海未來發展」。報導稱，巴士海峽為「潛艦走廊」，是兵家必爭之地，中國此舉是要強化及經營西南區域。

美售台武器近期一波三折

這是近期以來，第三起美國對台軍售武器傳出生變消息。本週稍早，台灣國防部已陸續證實M109A6自走砲及「刺針」（Stinger）導彈的延遲交貨風險。

拜登政府對台批准的首項軍售案M109A6軍購案，原訂首批於2023年交付，但因「產能排擠」，台灣國防部證實，美國已表示最快2026年後才能交付；向美國採購的250枚人攜式「刺針」（Stinger）導彈，台灣國防部週二（5月3日）表示「由於國際形勢變化」，美國供應鏈受俄烏戰爭影響，今年恐延遲交付。

台國防部長邱國正5日表示，已經簽署了「刺針」導彈的合約並支付了費用，將敦促美國交付。他說：「我們不認為軍售是一件小事，我們有後備計劃。」但沒有就此詳細說明。

台灣國防部日前表示，因M109A6自走砲延遲交貨，美國也提供了替代方案選項，例如海馬士多管火箭系統（HIMARS）等遠程精確打擊武器系統。邱國正表示，台灣仍在評估提議。

美國國務院發言人則拒絕就此評論，僅表示：「美國迅速向台灣提供防禦性武器……對台灣的安全至關重要，我們將繼續與工業界合作，支持這一目標。」

隨著俄烏戰爭爆發、戰況僵持，台海局勢受國際高度關注。路透社報導，台灣正在實施一項軍事現代化計畫，以提高其抵禦中國攻擊的能力。面對中國強大軍武火力，台灣總統蔡英文倡導「不對稱作戰」概念，計畫通過開發高科技、高機動性、難以摧毀、可以進行精確攻擊的武器與之抗衡。

「不對稱作戰」也是美國官員、智庫一直敦促台灣推動的戰略方向，建議台灣採取「豪豬戰略」（porcupine strategy），加強灘頭戰力，使台灣成為豪豬般渾身帶刺、中國更難攻擊的目標。

對此，​​中國國台辦發言人朱鳳蓮3月中旬曾批評，外國反華勢力要把台灣打造成所謂的「豪豬」，不只破壞兩岸關係，還會把台灣進一步推向災難的深淵。

（路透社、中央社）

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