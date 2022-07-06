 美呼吁中国遵守南海仲裁 重申对菲协防承诺 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.07.2022

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时政风云

美呼吁中国遵守南海仲裁 重申对菲协防承诺

美国国务卿布林肯呼吁中国遵守2016年海牙国际仲裁庭就南中国海争议的裁决，并警告，如果盟国菲律宾的舰船或飞机在争议水域受到攻击，美国将有义务保卫盟国的安全。

USA Außenminister Antony Blinken

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小馬科斯上任不到一週，拜登前腳剛剛邀請小馬科斯訪美，中國外長王毅後腳就啟程訪問馬尼拉，並將轉達習近平對小馬科斯發出的訪華邀請。中美積極拉攏菲律賓新政府，背後有何盤算？

菲律宾外交部抗议台湾军队在南海太平岛周边海域实施实弹射击。周三，台湾外交部回应指出，台湾有权在太平岛及相关海域进行例行性操演。

新近当选菲律宾下届总统的小费迪南德·马科斯（ Ferdinand Marcos Jr ）周四（5月26日）明确表示，他将维护有关南海问题的不利于北京的一项国际裁决，不会任由中国侵犯菲海洋权益。

（德国之声中文网）美国驻菲律宾大使馆在周二（7月12日）发布了国务卿布林肯的这一声明。6年前的这一天，设在荷兰海牙的一个仲裁庭根据联合国海洋法公约做出裁决，认定中国对南海大片领海的主权要求不成立。

中国没有参与仲裁程序，并拒绝承认裁决。近年来，中国与菲律宾和东南亚其它南海主权声索国之间的领土争端时有发生。

布林肯在声明中呼吁中国遵守其在国际法下的义务，“停止挑衅行为”。他并重申，若“菲律宾武装部队、公共船只或飞机在南海受到武装攻击”，美国将援引1951年《美菲共同防御条约》中相互防御的承诺采取行动。

北京尚未对布林肯的声明做出回应。正在马来西亚访问的中国外长王毅当天在一个新闻发布会上表示，中国反对阵营对抗和冷战思维，希望加快同东盟国家的会谈，以达成“南海行为准则”，使南海成为“和平合作之海”。

Indonesien | US Außenminister Antony Blinken trifft Chinas Außenminister Wang Yi

布林肯和王毅上周在巴厘岛参加G20外长会议期间曾举行会晤

在此前一天，王毅在印尼首都雅加达的东盟秘书处发言时，还告诫东盟国家不要沦为大国 "棋子"。他称，地区许多国家正面临有可能被 "政治因素重塑 "、从而不得不选边站队的压力。他表示："本地区的未来应该掌握在我们自己手中。" 

菲外长：仲裁无可争议

王毅此次东南亚之行还访问了泰国和菲律宾。上周六，王毅同美国国务卿布林肯在参加巴厘岛G20外长会议期间，举行了5个小时的会谈。会后布林肯表示，期待拜登总统与中国领导人习近平将在接下来几周内会有机会通话。但中方对此未置可否。

菲律宾外长马纳罗（Enrique Manalo）周二称，南海仲裁将成为菲律宾新政府处理这一争议地区政策和行动的一大支柱。他表示拒绝任何破坏这一 "无可争议 "的决定的企图。

菲律宾新任总统小马科斯6月30日刚刚就职。他的前任杜特尔特在2016年上任后将仲裁裁决搁置多年，并试图与中国改善关系，同时批评美国的安全政策。杜特尔特2019年曾说，他最终要求习近平遵守这一裁决，但被告知中方"不会让步"。

在仲裁六周年之际，周二有数十名菲律宾左翼活动人士在中国驻马尼拉领事馆门前示威，要求北京遵重仲裁决议，呼吁总统小马科斯捍卫国家在南海的领土主权。


（美联社、法新社）

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