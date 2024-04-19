美否決巴勒斯坦加入聯合國 中國：強盜邏輯

（德國之聲中文網）聯合國安理會週四（4月18日）表決阿爾及利亞提出的決議草案，該案建議安理會「接納巴勒斯坦國為聯合國成員國」。投票結果最終共獲得12票贊成，英國、瑞士2票棄權，美國1票否決。

美國駐聯合國特別政治事務代表伍德（Robert Wood）向安理會解釋，美國強烈支持以「兩國方案」解決以巴問題，「這次投票並不代表（美國）反對巴勒斯坦建國，而是認知到（入聯）這件事只能交由各方之間直接談判」。

巴勒斯坦目前在聯合國享有非會員的常駐觀察員地位；要獲得正式會員資格，則需要安理會批准，以及聯合國大會至少三分之二成員的支持。

两国方案 能化解以巴争端吗？

中國代表批評

中國駐聯合國代表傅聰在表決後表示，中方對美國的決定感到十分失望，「由於美國的否決，巴勒斯坦成為聯合國正式會員國的申請遭到拒絕，巴勒斯坦人民幾十年的夢想被無情擊碎」。

傅聰指出：「有關國家不支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，聲稱理由是巴勒斯坦國不具備治理國家的能力，我們對此不能同意。」他主張，巴勒斯坦局勢在過去13年間出現許多變化，其中以色列於約旦河西岸的「定居點」不斷擴張是最根本問題，巴勒斯坦做為國家的生存空間不斷被擠壓，「兩國方案」的基礎被侵蝕。

傅聰批評：「有關國家對此視而不見，採取默許甚至縱容的態度，現在又反過來質疑巴勒斯坦不具備執政能力，這完全是混淆是非的強盜邏輯。」他強調，獨立建國為巴勒斯坦人民不可剝奪的民族權利，「不容置疑、不容交易」；他也暗批美方要求「以巴直接談判」作為巴勒斯坦入聯前提的主張，是「本末倒置」。

此前，中國外交部長王毅出訪印尼時，被問及以哈衝突相關問題，提及安理會早前首度通過要求加薩停火的2728號決議。王毅說，「美國這次沒敢繼續站在國際道義的對立面，選擇了棄權，但卻聲稱這一決議『沒有約束力』.....再次暴露了美國的霸權心態」。

王毅指出，每個國家都有義務遵守安理會根據《聯合國憲章》所作的決定，「希望美國放下唯我獨尊的心態，認真地聽一聽國際社會呼聲。也建議美方官員好好溫習一下國際法基本常識」。

巴勒斯坦：不會停止努力

巴勒斯坦自治機構的領袖阿巴斯（Mahmoud Abbas）在聲明中譴責美國的否決是「不公平、不道德和不合理」之舉。

巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）在表決結果公布後發言，指該項草案雖未過，卻「不會動搖我們的鬥志，也不會挫敗我們的決心。我們不會停止努力」。

以色列大使埃爾丹（Gilad Erdan）則向投下贊成票的12名安理會成員表示：「你們的投票只會進一步助長巴勒斯坦人的抗拒主義，讓和平幾乎不可能實現。」

關於「巴勒斯坦國」需要了解什麼？

1993年9月，以色列及巴勒斯坦人簽署首份《奧斯陸協議》，為約旦河西岸及加薩走廊的巴勒斯坦自治奠定基礎。

隨後「巴勒斯坦自治機構」（PA）成立，成為巴勒斯坦地區的權力機構，隨後持續以一個擁有總統和總理的政府運作。但巴勒斯坦地區尚未獲得國家地位。2013年，阿巴斯下令其官方使用「巴勒斯坦國」而非「巴勒斯坦自治機構」的名稱。

2012年，「巴勒斯坦解放組織」（PLO）代表巴勒斯坦地區獲得聯合國「非會員觀察員」身分。當時193個成員國中有138個投票支持承認，9票反對，另外包含德國在內有41票棄權。

以巴冲突升级，前景令人担忧 近年巴以最严重冲突 根据以色列的统计，自上周冲突爆发以来，哈马斯对以色列发射了3150枚火箭，460枚未越过以色列边界，在加沙地带便落下。以色列军方表示，该国的铁穹防空拦截系统的防御率约达90%。2014年哈马斯与以色列长达51天的交战期间，哈马斯共向以色列发射4481枚火箭弹。

以巴冲突升级，前景令人担忧 加沙地带伤亡惨重 巴勒斯坦当局表示，周日夜间至周一凌晨的空袭造成沿海地带大规模停电，数百栋建筑被炸毁或受损。法新社报道称，自一周前暴力冲突发生以来，加沙地带已有200人死亡，其中包括59名孩童。巴勒斯坦卫生当局称，超过1300人因为冲突受伤。以色列官方则表示，10人在加沙地带的火箭攻击中丧生，300余人受伤。

以巴冲突升级，前景令人担忧 以色列发动猛烈空袭 周日（5月16日），以色列及极端组织哈马斯的暴力冲突持续。作为对哈马斯火箭攻击的回应，以色列战机对加沙市发动一系列猛烈空袭。周一凌晨，爆炸声从北到南震撼了整个城市，持续了10分钟。与24小时前造成42名巴勒斯坦人死亡的一系列空袭相比，空袭的规模更大，范围更广，持续时间更长。以色列军方表示，此次空袭摧毁了15公里长的哈马斯地下隧道，以及9名哈马斯指挥官的住所。联合国安理会召紧急会议，希望这场巴以冲突能尽快获得解决。

以巴冲突升级，前景令人担忧 加沙媒体大楼被击中 以色列军队在周六对加沙地带的空袭中炸毁了一栋大楼，里头驻扎包括美联社和半岛电视台等媒体。

以巴冲突升级，前景令人担忧 希伯伦等西岸城市也爆发暴力冲突 周六，以色列空军轰炸了哈马斯位于加沙的行动指挥部以及其火箭弹发射装置。巴勒斯坦新闻社报道称，加沙城西部一座难民居住的大楼被击中，7人死亡。与此同时，在约旦河西岸的以色列占领区，以方同巴勒斯坦的严重暴力冲突进一步升级。图为以色列士兵在西岸希伯伦市同巴勒斯坦人交火。

以巴冲突升级，前景令人担忧 报复性袭击 周四，炮火仍在继续。以色列战斗机轰炸了加沙地带南部。以方称攻击目标是哈马斯领导成员的设施。

以巴冲突升级，前景令人担忧 倒塌的大楼 以色列官方说，以军至少摧毁了三座为哈马斯领导人提供办公室的高层建筑。

以巴冲突升级，前景令人担忧 何处藏身？ 在以色列对加沙地带的空袭中，至少有103人死亡，其中包括儿童。哈马斯武装分子还向以色列发射了火箭弹，至少有7人死亡。

以巴冲突升级，前景令人担忧 特拉维夫上空的火箭弹 哈马斯在前几晚向以色列发射了火箭弹。以色列的导弹防御系统保护了特拉维夫和其他地区，摧毁了横空飞来的火箭弹。

以巴冲突升级，前景令人担忧 焦虑的等待 导弹防御系统并不能提供100%的保护。当警报响起时，以色列人必须必须尽快找到安全的避难所，即便是凌晨3点。

以巴冲突升级，前景令人担忧 寻找掩护 未能及时赶到避难所的人尽量找地方躲避，哪怕就躲在小车后面。这是星期二在加沙地带以北约10公里的阿什凯隆的人们。

以巴冲突升级，前景令人担忧 更多危险 即使火箭弹可以被击退，落下的碎片也很危险。这是以色列本古里安机场以北的耶胡德，一栋房子已经被摧毁。以军声称，自周一以来，已有1000多枚火箭弹从加沙飞向以色列。

以巴冲突升级，前景令人担忧 石头和催泪瓦斯 最近几天，巴勒斯坦示威者和以色列安全部队在若干城市发生冲突。这是被以色列占领的西岸的希伯伦，示威者正在投掷石块和其他武器。

以巴冲突升级，前景令人担忧 全副武装 东耶路撒冷，安全部队使用眩晕手榴弹、催泪瓦斯和橡皮子弹对付示威。

以巴冲突升级，前景令人担忧 以色列动员预备役军人 以色列军方在加沙地带边界集结作战部队和坦克，令人想起2008/2009年和2014年的冲突。

以巴冲突升级，前景令人担忧 何时是尽头？ 看起来紧张的局势不会很快得到缓解。因为害怕进一步的空袭，加沙市的一些巴勒斯坦人在联合国驻地避难。 作者: Uta Steinwehr



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