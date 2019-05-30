 美向东南亚售无人机：不再“小心翼翼”对中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.06.2019

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美向东南亚售无人机：不再“小心翼翼”对中国

五角大楼宣布向南中国海地区和中国存在领土争议的4个国家出售34架“扫描鹰”无人监视机，总价值4700万美元。这是华盛顿宣布在南海问题上将不再“避让”中国之后，所采取的实际行动。

Boeing ScanEagle Drohne (picture-alliance/dpa/Crown)

波音子公司制造的扫描鹰无人机

（德国之声中文网）上周末，美国代理防长沙纳汉（Patrick Shanahan）刚刚在香格里拉对话上针对南中国海问题批评中国，并明言华盛顿面对北京的行为方式不会再采取"小心翼翼"的避让策略。这个星期特朗普政府就采取了实际行动，向南中国海地区的多国出售了一共34架无人监视机。

据悉，这些"扫描鹰"无人机（ScanEagle）由波音公司制造，主要用于飞行监视，可以在南中国海海域内执行更多的情报收集任务，从而有可能发挥对中国在该地区活动的抑制作用。

Singapur Patrick Shanahan beim Asia Security Meeting (picture-alliance/AP Photo/Y. T. Lim)

沙纳汉：我们不会再“小心翼翼”

DW.COM

中美两国之间的冲突对峙在香格里拉对话会场内外也展露无遗。美国代理国防部长沙纳汉在大会发言中指责中国在周边地区采取的行动引发邻国的不信任。而中国防长魏凤和也在与沙纳汉的双边会谈中表达了中方对于美军舰频频穿越台湾海峡的不满。 (01.06.2019)

中国国防部长魏凤和表示，中国随时准备就贸易争端同美方继续对话，但如果美国要打贸易战，中国将“奉陪到底”。他还就美国对台湾、南海问题的政策表达了强硬立场。 (03.06.2019)

菲律宾官方称，“重点不是批评某个国家，而是与其他海军的合作”；同时指出，这次航行也是在南中国海“安全航行自由”的一部分。 (09.05.2019)

马来西亚总理马哈蒂尔呼吁中国对其主权范围作出精确的划定，以便使南海诸国有所依据。他还对在马来西亚搁浅的中资铁路项目提出了条件。 (07.03.2019)

此前在香格里拉对话的演讲中，沙纳汉虽然没有点名中国，但是也明确指责了"有关方面"行为导致地区不稳定。而且他还表示，美国不会再无视中国的所做所为。

五角大楼上周五宣布，向马来西亚、印尼、菲律宾和越南政府共出售34架无人监视机，总价值4700万美元。据《星洲日报》报道，其中马来西亚出自1900万美元购下12架，印尼和菲律宾各买8架，而越南则买了6架。相关军售案包含备件和维修零件、支援设备、工具、培训与技术服务，而这些设备预计在2022年3月完工。

2018年，美国总统特朗普对于武器出口政策进行了全面改革，主旨在于扩大对盟友的军售。华盛顿表示，这也将促进美国国防工业的发展，创造国内就业岗位。

这项改革倡议放宽了有关向更多的盟国和伙伴出售一些类型的致命和非致命美制无人机的规定。

这次向东南亚各国出售的扫描鹰无人机并不搭载武器。但是负责制造该机型的波音子公司Insitu也生产RQ-21A型无人侦察机，也被称作"黑杰克"（Blackjack）的这种无人机在美国海军和空军服役，具有荷弹能力。

雨涵/苗子（路透社等）

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