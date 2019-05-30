美向东南亚售无人机：不再“小心翼翼”对中国

（德国之声中文网）上周末，美国代理防长沙纳汉（Patrick Shanahan）刚刚在香格里拉对话上针对南中国海问题批评中国，并明言华盛顿面对北京的行为方式不会再采取"小心翼翼"的避让策略。这个星期特朗普政府就采取了实际行动，向南中国海地区的多国出售了一共34架无人监视机。

据悉，这些"扫描鹰"无人机（ScanEagle）由波音公司制造，主要用于飞行监视，可以在南中国海海域内执行更多的情报收集任务，从而有可能发挥对中国在该地区活动的抑制作用。

此前在香格里拉对话的演讲中，沙纳汉虽然没有点名中国，但是也明确指责了"有关方面"行为导致地区不稳定。而且他还表示，美国不会再无视中国的所做所为。

五角大楼上周五宣布，向马来西亚、印尼、菲律宾和越南政府共出售34架无人监视机，总价值4700万美元。据《星洲日报》报道，其中马来西亚出自1900万美元购下12架，印尼和菲律宾各买8架，而越南则买了6架。相关军售案包含备件和维修零件、支援设备、工具、培训与技术服务，而这些设备预计在2022年3月完工。

2018年，美国总统特朗普对于武器出口政策进行了全面改革，主旨在于扩大对盟友的军售。华盛顿表示，这也将促进美国国防工业的发展，创造国内就业岗位。

这项改革倡议放宽了有关向更多的盟国和伙伴出售一些类型的致命和非致命美制无人机的规定。

这次向东南亚各国出售的扫描鹰无人机并不搭载武器。但是负责制造该机型的波音子公司Insitu也生产RQ-21A型无人侦察机，也被称作"黑杰克"（Blackjack）的这种无人机在美国海军和空军服役，具有荷弹能力。

雨涵/苗子（路透社等）