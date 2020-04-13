美各州讨论解封时程 特朗普怒怼抗疫不利指控

（德国之声中文网） 虽然全球的新冠总确诊人数逐渐逼近200万人，但周一 （4月13日） 各国的最新确诊数字都出现下降的趋势。根據美国疾病管制局最新数据显示，截止周一晚间九点半，美国累计的确诊与病亡数字是554849与21942。也因此，不少国家开始探讨何时解除全国封锁，重新启动部分商业活动。

美国东岸多州的州长周一进行电话会议，并在会议中同意建立一个委员会，让各州的公共卫生官员与经济官员一同讨论何时这些州能逐步解除封锁。但他们也表示，这不代表所有的州会同时宣布解除封锁，他们也不一定会推出一个统一的方案。对他们来说，重要的是各州展开区域性的合作。

宾州州长沃夫（Tom Wolf）周一表示：「既然我们当初有权力在各州实行封锁，我们也有责任重新启动各州的活动。」与此同时，美国西岸的三个州也组成了「西岸各州协议」，主要讨论如何重启西岸的商业活动。 他们表示，虽然各州会有自己的计划，西岸各州会推出一个区域性计划，包含如何控制病毒传播。他们透过共同声明表示：「西岸各州只有透过合作才能有效运作。」

然而，美国总统特朗普周一却出面强调，总统才拥有决定美国何时重启商业活动的权力。他表示，他会与美国各州合作，并说他明白各州州长对于何时重启商业活动感到焦虑。与此同时，多州州长周一重申，他们不打算在专家与数据显示疫情逐渐趋缓之前重启商业活动。罗德岛州的州长拉依孟多 （Gina Raimondo） 表示：「新冠病毒不受地域的限制，所以我们也必须从跨越各州边境的方式来思考何时重启商业活动。」

同一天，特朗普也出面回应外界批评他太慢启动防疫机制的说法。他在白宫的例行记者会上播放一段影片，内容集结了多名记者与民主党州长称赞他对中国实行的旅游禁令，以及其他医学专家出面澄清疫情不像外界所传的严重。

特朗普在记者会上强调：「我对中国实行了旅游禁令，你认为这是个简单的决定吗？」他强调，自疫情爆发以来，他的政府所实行的所有政策都是对的。此前，美国国家传染病研究所所长弗契（Anthony Fauci）上周末曾表示，如果美国政府更早宣布关闭学校、商业活动与公共集会的话，美国能避免更多的人因染上新冠病毒而失去生命。

然而，该言论被视为批评特朗普政府的防疫措施，也让特朗普周日晚间在推特上转发一则内容含有「是时候开除弗契」的推文。然而，白宫周一发表声明，强调特朗普没有打算要开除弗契。 弗契周一也出面澄清，他当时的言论是在回应一个假设性问题，并强调特朗普采纳了他与白宫新冠病毒团队的意见，针对美国全国实行保持社交距离的准则。

国际货币基金推出纾困计划

除了美国各州开始讨论何时解除封锁外，国际货币基金组织（IMF）周一也宣布为25个受到新冠疫情影响的25个贫穷国家推出紧急纾困方案。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，这项纾困计划将协助25个最贫穷的成员国负担未来6个月应负担给IMF的债务，并帮助这些国家将仅有的财政资源运用在紧急医疗援助上。

IMF目前已有约5亿美元的资金可纳入紧急纾困方案，但IMF计划将紧急纾困方案的总资金提升至14亿美元。已同意资助的国家包含英国、日本、中国与荷兰。将受惠于紧急纾困方案的国家包含阿富汗、也门、海地还有不少非洲国家。

中国境外输入案例持续增加

另一方面，中国国家卫健委周二上午公布最新的新冠疫情数据。中国周二新增89起确诊案例，但没有增加任何病亡案例。中国目前累计的确诊与病亡数字是82249与3341。 新增的89起案例中，有86启示境外输入案例，与3起发生在广东的本土案例。

此外，中国周二也新增了54个无症状感染者，其中有5起为境外输入案例，而当天有67个无症状感染者转成确诊案例。目前中国仍有1005名无症状感染者在接受医疗观察。

杨威廉/邹宗翰 （综合报导）