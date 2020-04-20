美各地现解封示威 专家：太早解封会有反效果

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周一 (4月20日) 在白宫例行记者会上再次指控世卫试图掩饰中国的疫情，但他并未提供证据来支持他的论点。此外，他也批评民主党众议院议长佩洛西 (Nancy Pelosi) ，表示她在新冠疫情爆发初期就应该开始针对中国的疫情真相展开调查。

他说：「民主党在疫情爆发初期就应该对中国的疫情真相展开调查。很多人都抱怨民主党浪费了很多时间，因为在疫情爆发之前，他们花了不少时间煽动美国公众来试图弹劾我。」

解封时程争议持续

在美国政府持续讨论何时解封的同时，多州出现了人民要求政府解除封锁并重启商业行动的示威行动。在宾州，民主党州长沃夫 (Tom Wolf) 扬言要杯葛共和党所主导的州议会所通过的重启部分商业行动的法案，但与此同时，数百名示威者在议会大楼外举起示威牌抗议，要求州政府解除部分封锁。

不少现场示威者对於公卫专家的分析与实际的疫情发展抱持高度怀疑，他们批评政治领袖采取的防疫措施对美国造成的伤害，已经比疫情本身还大。一名60岁的示威者告诉路透社：「所有的疫情预测都是错误的，但是我们仍持续叫人民待在家，并下令商店不许重新开业。这不是隔离，而是暴政。」

但与此同时，美国南部的南卡罗莱州丶乔治亚州与田纳西州周一 (4月20日) 纷纷宣布重启部分商业活动。南卡罗来纳州周一下午准许部分商家重新开业，乔治亚州州长则是准许人民开始重返健身房丶去剪头发丶做指甲与接受按摩等活动，而下周一他们将可以开始到外面的餐厅用餐。田纳西州的封锁政策将持续至4月30日，但5月1日起，大部分的商家将可重新开业。

即便如此，美国某些疫情似乎开始趋缓的地区，每日的新增案例数字仍是非常高。纽约州周一创下过去一个月来最低的单日确诊数字与两周来最低的单日病亡数字，但是纽约仍增加了4726起确诊案例与478起病亡案例。

美国其他地区甚至出现疫情恶化的现象。东北部的麻州周一创下疫情开始以来单日最高的确诊数，新增了1705起确诊案例与146起病亡案例。该州州长在接受电视媒体采访时表示，麻州的疫情正在接近高峰。白宫的新冠疫情专家勃克斯 (Deborah Birx) 在例行记者会上坦承，东岸大城波士顿丶芝加哥与麻州本身仍有大量的新确诊案例浮现。

在各州出现要求解除封锁声浪的同时，公卫专家也出面警告，如果美国各州太早解除封锁的话，将导致美国迎来第二波更致命的新冠疫情。白宫卫生团队的专家佛契在接受媒体采访时坦承，除非美国政府将新冠疫情完全抑制住，不然美国不可能真的重振经济。反观，如果美国太早就松懈防疫措施的话，将导致确诊数再次飙升。他说：「真正的问题是，太早解除封锁的话铁定会有反效果。」

纽约州州长古默 (Andrew Cuomo) 也公开呼吁，各州必须非常小心地审视解除封锁的时机点，避免出现第二波疫情。他说：「各州都必须尽量提升测试量，我也知道有些人民对於要戴口罩与保持社交距离感到不满。但这不是攸关开心与否的事，而是攸关生死的事。」

纽约市长白思豪周一也出面表示，纽约市目前仍无法扩大检测量来让卫生官员准确预测疫情的规模，这也导致纽约市至少还需要数周甚至到数月才能真的开始逐步解除封锁，并重启商业活动。然而，美国总统特朗普周一却再次出面捍卫其政府处理新冠病毒检测的事，表示虽然部分州的州长持续坚称他们缺乏检测用具，但是实际上美国早已进行了大量的检测。

美国周一新增了28123起确诊案例与1939起病亡案例，将累计的确诊与病亡案例提升至792759与42514。这个数字比前一天的单日确诊与病亡数字都高出不少，显示美国的疫情仍未完全进入缓和的阶段。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)