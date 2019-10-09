美吁土耳其停止空袭 特朗普誓言制裁安卡拉

(德国之声中文网) 美国副总统彭斯 (Mike Pence) 周ㄧ接受媒体访问时表示，美国无法再容忍土耳其入侵叙利亚的举动。 他说美国总统特朗普已针对此事与土耳其总统埃尔多安 (Recep Tayyip Erdogan) 通过电话。 彭斯说，特朗普明确的向埃尔多安表示美国希望土耳其能停止入侵叙利亚的行动、立即停战并与叙利亚库德武装部队展开谈判。

彭斯指出：「美国并未同意土耳其入侵叙利亚的决定。 」而他也将立即前往中东进行调停，同时呼吁土耳其政府立即停火并加入谈判。 土耳其政府目前未针对此消息作出响应。

特朗普批安卡拉破坏和平

此前，美国总统特朗普批评土耳其入侵叙利亚之举为危险，强调该国针对少数民族的做法是不被接受的。 他在推特上的一个声明写道：「土耳其的军事行动威胁人民安危与和平、安全与区域稳定。 」

他一周前宣布将撤离驻扎在叙利亚东北部的美军部队，而数天后，土耳其开始派遣部队至土叙边境，开始对被他们视为恐怖组织的叙利亚库德族武装组织发动攻势。

美国将对土官员进行制裁

特朗普在声明中表示，他将下令对土耳其政府的现任及卸任官员、以及任何参与土耳其入侵行动的人员进行经济制裁，并阻止他们入境美国。 此外，特朗普也誓言将土耳其的钢铁进口关税调高50%，并中止两国正在谈判价值1000亿美元的贸易协议。

他在推特上发文表示：「如果土耳其政府执意朝这条危险且毁灭性的道路前进的话，我已准备好立即摧毁土耳其的经济。 」

「让叙利亚政府与阿萨德保护库德族」

特朗普在发布官方声明前，在推特上发了数个立场互相矛盾的贴文。 他在一则贴文中将叙利亚总统阿萨德形容成「我们的敌人」，并强调阿萨德及其盟友很自然地会想要保护库德族。 他写道：「让叙利亚政府与阿萨德保护库德族并抵抗土耳其的入侵。 不论是俄罗斯或中国，只要想协助叙利亚保护库德族的国家，我都给予支持。 我希望他们成功，因为我们与叙利亚之间距离7000英里。 」

此外，特朗普也在推特上感谢福斯电视台记者帕佛利奇 (Katie Pavlich) 对欧盟的指控。 帕佛利奇说欧盟并未针对伊斯兰国带来的威胁做出协助，而她之后表示，德国首相默克尔 (Angela Merkel) 终于发声，要求土耳其立即撤军。 特朗普接着批评欧盟国家，强调他们拒绝接收一些前伊斯兰国战士。 他写道：「他们可能认为美国会愿意承担大部分的资金开销。 」

国会立法反对政府撤军决定？

自从特朗普下令从叙利亚撤军后，他便饱受批评，因为该决定被视为美国准许土耳其对叙利亚发动攻击。 法国总统马克龙 (Emmanuel Macron) 周一告诉特朗普他们有必要防止伊斯兰国再度崛起。

除了盟友及反对党政治人物批评他外，一些资深的共和党政治人物也对该决定表示不赞同。 共和党参议院议长麦康乃尔 (Mitch McConnell) 说撤军会重造我们当初极力毁坏的情景，并让伊斯兰国有机会再崛起。 美联社报导，他透过声明表示：「撤军会让叙利亚出现权力真空，伊朗或俄罗斯则会藉此掌控局势，而这样的结局对美国的战略利益来说是一个灾难性的结局。 」

民主党的众议院议长佩洛西 (Nancy Pelosi) 周一 (10月14日) 则表示她正与共和党议员格雷厄姆 (Lindsey Graham) 一同商拟一个跨党派的草案，而这个草案将翻转特朗普当初撤军的决定。