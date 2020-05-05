美吁各国挺台参加WHA 北京批政治操弄

(德国之声中文网) 美国周三(5月6日)敦促世界卫生组织应抵挡中国压力，邀请台湾参加世界卫生大会 (WHA)，讨论新冠病毒疫情。

美国国务卿蓬佩奥说:「我想呼吁所有国家，包括欧洲国家，支持台湾以观察员身份参加世界卫生大会和联合国其他相关活动。」

他也呼吁世卫组织总干事谭德塞邀请台湾参加。他强调:「他(谭德塞)有权力这样做，他的前任们也曾多次这样做。」

中国外交部在6日的例行记者会上再次重申，台湾当局是「以疫谋独」，并说「这一图谋不可能得逞」

中国外交部发言人华春莹说:「在符合一个中国原则的前提下，中国中央政府已经对台湾地区参与全球卫生事务作出了妥善安排，确保无论是岛内还是国际上发生突发公共卫生事件，台湾地区都可以及时有效地应对。」

台湾作为政治实体上与中国并无任何实际隶属，卫生与疾病管制方面是由自身的卫生福利部门负责。台湾卫福部长陈时中5月6日在回应驻台外媒记者时提到:「台湾很愿意在不被矮化并保有国格的情况下，与任何一个国家讨论共识。」

他也提到了这次疫情与中国合作不顺利。他说:「台湾在疫情爆发后，与中国有一些往来，不过他们提供的大部分讯息都很表面，情报也不够即时。我相信这或许也不是因两国间的隔阂而造成的，而是他们可能有些资料不完整，所以相对提供的讯息也不完全。他们的资讯对我们来说有些帮助，但帮助有限。」

台湾:尊重世卫安排

陈时中在记者会上表示，根据世卫周一 (5月4日) 做出的回应，目前很难预测台湾是否能顺利获邀参与大会。但他也强调，虽然联合国说台湾是否具有参与世卫的资格，是49年前便制定的事，但任何合理的事都应该能随著时代而改变。

他表示，既然台湾是否能取得世卫观察员身份一事需经世卫成员国投票来决定，台湾也会尊重世卫透过程序正义所做出的决定。

但他也强调程序正义应被充分发挥:「然而，我们同时也要看这个组织的正义是被操控，还是世卫能真正发挥程序正义。如果正义能发挥好，这代表世卫领导人有做好。台湾政府认为世卫应该拿出世界领导人的态度，因为有态度世界就会进步。」

他认为，台湾若不能加入世卫，便仅透过双边关系与其他国家交流。只能透过双边关系与其他国家交流。

美日号召各国挺台

上周，外媒相继报导美国与日本正在号召其他国家，写联署信给世卫秘书长谭德塞，呼吁他邀请台湾参加世卫大会。此外，澳大利亚媒体也报导，该国政府预计在世卫大会上，公开的表达支持台湾取得世卫观察员的身份。美国国务院与美国在台协会自5月起，也开始透过社群媒体公开呼吁各国支持台湾重返世卫一事。

针对近日美国与日本号召其他国家表态支持台湾受邀参加世卫大会，陈时中也表示感谢。他说，台湾各地的使馆与台湾外交部也积极与各国接洽与互动，他本人近日也与美国卫生部长阿札尔(Alex Azar) 进行了电话会议，阿札尔也表示乐于替台湾发声。