 美吁各国挺台参加WHA 北京批政治操弄 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.05.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美吁各国挺台参加WHA 北京批政治操弄

美国总统特朗普决定切断世卫金援后，尚未确认是否参加5月18日到19日的世界卫生大会。但是白宫却倾全力在北京压力下支持台湾参与。这场中美角力谁的胜算大?

Symbolbild China und Taiwan (Imago/Panthermedia)

(德国之声中文网) 美国周三(5月6日)敦促世界卫生组织应抵挡中国压力，邀请台湾参加世界卫生大会 (WHA)，讨论新冠病毒疫情。

美国国务卿蓬佩奥说:「我想呼吁所有国家，包括欧洲国家，支持台湾以观察员身份参加世界卫生大会和联合国其他相关活动。」

他也呼吁世卫组织总干事谭德塞邀请台湾参加。他强调:「他(谭德塞)有权力这样做，他的前任们也曾多次这样做。」

中国外交部在6日的例行记者会上再次重申，台湾当局是「以疫谋独」，并说「这一图谋不可能得逞」

中国外交部发言人华春莹说:「在符合一个中国原则的前提下，中国中央政府已经对台湾地区参与全球卫生事务作出了妥善安排，确保无论是岛内还是国际上发生突发公共卫生事件，台湾地区都可以及时有效地应对。」

台湾作为政治实体上与中国并无任何实际隶属，卫生与疾病管制方面是由自身的卫生福利部门负责。台湾卫福部长陈时中5月6日在回应驻台外媒记者时提到:「台湾很愿意在不被矮化并保有国格的情况下，与任何一个国家讨论共识。」

他也提到了这次疫情与中国合作不顺利。他说:「台湾在疫情爆发后，与中国有一些往来，不过他们提供的大部分讯息都很表面，情报也不够即时。我相信这或许也不是因两国间的隔阂而造成的，而是他们可能有些资料不完整，所以相对提供的讯息也不完全。他们的资讯对我们来说有些帮助，但帮助有限。」

Taiwan Taipeh Chen Shih-Chung (DW/C. Zhang)

台湾卫福部长表示，若台湾能重获世卫观察员身份，不仅台湾能即时获取第一手疫情资讯，也能将其抗疫经验与全球分享。

DW.COM

世界卫生大会召开在即，但仍未松口让台湾参加会议。台湾周二呼吁世界卫生组织在新冠疫情大流行期间摆脱中国的控制，并强调只有台湾民选政府能代表2300万人民。世卫则强调，自1971年起就认定北京政府是中国唯一合法代表。 (05.05.2020)

由于中国政府的阻碍，台湾参与世界卫生大会的机会非常渺茫。但台湾政府表示绝不会放弃，将联合友邦及理念相近国家，持续努力争取到最后一刻。 (04.05.2020)

美国驻联合国代表团在推特上响应了“为台湾推文”活动，力挺台湾加入世卫，此举引爆中美口水战。中方批评美国干涉中国内政，严重伤害中国人民感情。 (02.05.2020)

台湾:尊重世卫安排

陈时中在记者会上表示，根据世卫周一 (5月4日) 做出的回应，目前很难预测台湾是否能顺利获邀参与大会。但他也强调，虽然联合国说台湾是否具有参与世卫的资格，是49年前便制定的事，但任何合理的事都应该能随著时代而改变。

他表示，既然台湾是否能取得世卫观察员身份一事需经世卫成员国投票来决定，台湾也会尊重世卫透过程序正义所做出的决定。

但他也强调程序正义应被充分发挥:「然而，我们同时也要看这个组织的正义是被操控，还是世卫能真正发挥程序正义。如果正义能发挥好，这代表世卫领导人有做好。台湾政府认为世卫应该拿出世界领导人的态度，因为有态度世界就会进步。」

他认为，台湾若不能加入世卫，便仅透过双边关系与其他国家交流。只能透过双边关系与其他国家交流。

美日号召各国挺台

上周，外媒相继报导美国与日本正在号召其他国家，写联署信给世卫秘书长谭德塞，呼吁他邀请台湾参加世卫大会。此外，澳大利亚媒体也报导，该国政府预计在世卫大会上，公开的表达支持台湾取得世卫观察员的身份。美国国务院与美国在台协会自5月起，也开始透过社群媒体公开呼吁各国支持台湾重返世卫一事。

针对近日美国与日本号召其他国家表态支持台湾受邀参加世卫大会，陈时中也表示感谢。他说，台湾各地的使馆与台湾外交部也积极与各国接洽与互动，他本人近日也与美国卫生部长阿札尔(Alex Azar) 进行了电话会议，阿札尔也表示乐于替台湾发声。

相关内容

EU-Außenbeauftragter Josep Borrell

围绕新冠病毒争议 欧盟高官出面澄清 05.05.2020

有关中国官员对欧盟施压的传闻以及欧盟如何看待有关中国涉嫌掩盖新冠疫情的争论，上周四 （4月30日）和本周二（5月5日），两名欧委会成员分别表态。

USA Donald Trump in Charlotte, North Carolina

特朗普解散应变小组 吹哨者爆料美政府防疫乱象 06.05.2020

过去几日，美国政府内部针对新冠病毒的确切起源，产生了不少自相矛盾的说法，但美国总统特朗普周二仍再次呼吁中国对外公开与新冠病毒起源相关的资讯，并宣称美国将发布一份相关的报告。不过，他并未提供报告发布的确切时间点。

USA Baltimore, Wahl | Coronavirus

美媒: 数据显示美国疫情持续恶化 06.05.2020

虽然过去几周美国整体的疫情似乎出现减缓的迹象，但美联社周二发布了一项分析报道却指出，当去除掉纽约都会区的数据时，美国其他地区的数据显示，整体疫情仍持续恶化。

广告

媒体看中国

Symbolbild Handelsbeziehungen EU - China (Imago/C. Ohde)

德语媒体：新冠危机与中国的地缘战略

美中两国有关新冠病毒的来源之争仍如火如荼之际，北约前秘书长在德语媒体撰文，提醒欧洲要准备好抵御中国的另一场攻势。  