美吁也门停战 盼30日内达成协调

(德国之声中文网) 美国于週二 (10月30日) 要求参与也门内战的各方停战，并进行会谈。美国国防部长马蒂斯 (Jim Mattis) 强调，美国观察这场内战已久，而美国的伙伴沙特及阿拉伯联合酋长国都做好进行会谈的准备。

他说：「也门的内战必须朝和平迈进，我们不能再说我们未来的某个时间点会这麽做。我们需要在30天内达到这个目标。」他呼吁参与内战的各方聯同联合国特使葛莱芬斯 (Martin Griffiths)，参与11月在瑞典进行的停战会谈，找寻解决之道。

沙特与其友邦在2015年介入也门的内战，协助联合国认可的叶门总统哈迪 (Abedrabbo Mansour Hadi) 对抗胡塞武装组织 (Huthis)。至今将近万人于内战中丧命，战争也使超过220万也门人迫切需要人道救援，令飢荒在也门一触即发。

法新社报导，支持政府的联军已派遣部队到红海沿岸，替即将在荷台达 (Hodeida) 发生的新一輪武装冲突做准备。联军领袖跟法新社说，胡塞过去10天已派遣战士驻点在许多建筑物的屋顶上。超过70%货物都是透过荷台达进到也门。

此外，美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 週二 (10月30日) 也要求联军停止空袭也门居民的聚居地。他强调，希望从胡塞掌握的区域到沙特与阿拉伯联合酋长国境内都停止空袭，并呼吁联军停止对也门所有群居的地方轰炸。

马蒂斯也指出，美国协助联军是為了指导沙特空军提升空袭的精准度，避免误杀无辜百姓。他说，停战协议应该包含要求胡塞武装组织退出也门边境区域并停火，而往后停战则需要各方的参与。他强调：「唯一达成停战的方式是让特使葛莱芬斯将参战各方聚集在瑞典，进行会谈。」

蓬佩奥重申，停战协该会谈必须在11月展开，并透过该会谈建立互信，开始探讨内战的起因，将边境非武力化，以及把所有大型武器都交由国际社会监管。

他强调：「是时候该结束这场内战，用保障取代冲突，让也门人能透过和平与重建来疗伤。」

胡塞武装组织的代表九月曾拒绝出席在日内瓦举行的会谈，当时他们指控联合国无法保证他们能安全返回也门首都萨那 (Sanaa)。

杨威廉 (法新社、路透社)