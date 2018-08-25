 美吁也门停战 盼30日内达成协调 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.10.2018

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时政风云

美吁也门停战 盼30日内达成协调

美国国务卿蓬佩奥及美国国防部长马蒂斯週二呼吁参与也门内战的各方停火，并盼能在11月于瑞典进行会谈。也门内战自2015年开打至今，将近万人失去性命，超过两百万人需物资补给，整个国家濒临飢荒边缘。

USA Aussenminister Pompeo spricht über seinen Besuch in Saudi Arabien (Reuters/K. Lamarque)

蓬佩奥週二呼吁参与叶门内战的各方在三十日内停战，并加入联合国特使在瑞典进行会谈。

(德国之声中文网) 美国于週二 (10月30日) 要求参与也门内战的各方停战，并进行会谈。美国国防部长马蒂斯 (Jim Mattis) 强调，美国观察这场内战已久，而美国的伙伴沙特及阿拉伯联合酋长国都做好进行会谈的准备。

他说：「也门的内战必须朝和平迈进，我们不能再说我们未来的某个时间点会这麽做。我们需要在30天内达到这个目标。」他呼吁参与内战的各方聯同联合国特使葛莱芬斯 (Martin Griffiths)，参与11月在瑞典进行的停战会谈，找寻解决之道。

沙特与其友邦在2015年介入也门的内战，协助联合国认可的叶门总统哈迪 (Abedrabbo Mansour Hadi) 对抗胡塞武装组织 (Huthis)。至今将近万人于内战中丧命，战争也使超过220万也门人迫切需要人道救援，令飢荒在也门一触即发。

法新社报导，支持政府的联军已派遣部队到红海沿岸，替即将在荷台达 (Hodeida) 发生的新一輪武装冲突做准备。联军领袖跟法新社说，胡塞过去10天已派遣战士驻点在许多建筑物的屋顶上。超过70%货物都是透过荷台达进到也门。

此外，美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 週二 (10月30日) 也要求联军停止空袭也门居民的聚居地。他强调，希望从胡塞掌握的区域到沙特与阿拉伯联合酋长国境内都停止空袭，并呼吁联军停止对也门所有群居的地方轰炸。

USA PK vom Verteidugungsminister Jim Mattis im Pentagon (Getty Images/Z. Gibson)

马蒂斯宣称，美国协助训练沙特及其他盟国空军是为了提升他们空袭的精准度，不要误炸无辜平民。

马蒂斯也指出，美国协助联军是為了指导沙特空军提升空袭的精准度，避免误杀无辜百姓。他说，停战协议应该包含要求胡塞武装组织退出也门边境区域并停火，而往后停战则需要各方的参与。他强调：「唯一达成停战的方式是让特使葛莱芬斯将参战各方聚集在瑞典，进行会谈。」

蓬佩奥重申，停战协该会谈必须在11月展开，并透过该会谈建立互信，开始探讨内战的起因，将边境非武力化，以及把所有大型武器都交由国际社会监管。

他强调：「是时候该结束这场内战，用保障取代冲突，让也门人能透过和平与重建来疗伤。」

胡塞武装组织的代表九月曾拒绝出席在日内瓦举行的会谈，当时他们指控联合国无法保证他们能安全返回也门首都萨那 (Sanaa)。

杨威廉 (法新社、路透社)

 

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