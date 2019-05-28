美吁中国正视六四 北京批华盛顿自大

(德国之声中文网) 美国政府周一 (6月4日) 表示在全球纪念天安门血腥镇压之际，华盛顿已对中国的人权情况失去信心。 美国国务卿蓬佩奥表示: 「在天安门事件发生后的30年，美国期盼中国在加入国际体系后，会让社会变得更开放与包容。 然而，这些希望现在都幻灭了。 中国人民现在面临新一波的打压，而这样的情形在中国的新疆自治区尤其严重。 中国政府试图系统性的抹灭维吾尔文化并消除伊斯兰教。 」

中国驻美大使馆针对这样的言论立刻表达强烈不满，并发表声明，批评美国国务卿蓬佩奥相关言论是出于偏见和自大心理，也是对中国内政的干预。声明中强调:「中国人权状态是前所未有的好。」

蓬佩奥还说了什么?

蓬佩奥也呼吁中国政府公开完整的死伤名单，让所有受难者都能安息。 此外，他也重申中国应该释放所有因试图行使基本权利跟自由而被关押的人民。 美国民主党的参议员曼南德兹 (Robert Menendez) 在出席一场天安门纪念活动时则表示，美国应该在抨击中国人权纪录的同时，审视自身的人权情况。 他说: 「针对人权议题，白宫不是无声无息，就是胡乱搧风点火。 」

而在同一天，中国罕见透过环球英文网来合理化天安门血腥镇压。 该篇评论将中国在天安门学运期间的所做所为称为政治上的胜利。 文章提到: 「犹如对中国社会施打疫苗一样，天安门事件大幅提升了中国对未来任何政治抵御的免疫力。 」

欧盟悼念死难者

据美联社报道，欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼（Federica Mogherini）回顾了欧盟理事会在1989年6月的一次会议上如何谴责北京的“血腥镇压”，并表示中共政权需要对三十年前的行动进行充分的反省。

“承认这些事件的发生、这些人因参与在天安门广场上的抗议而被杀害、逮捕和失踪，对于子孙后代和集体记忆来说都具有重要意义”，莫盖里尼说，“我们期望那些涉及1989年事件而被捕的人能够得到合法权利以及正当程序的保障，以及当前纪念六四的活动也得到法律和程序上的尊重。”

港台办天安门30周年纪念晚会

一如以往，香港与台湾的公民团体预计在6月4日当天举办纪念烛光晚会。 香港支联会在内的42个公民团体周一 (6月3日) 发布公开声明，表示30年前在中国展开的民主运动已到了反思与再出发的时刻，并呼吁人民守护真相，「为死者、为公义、为未来继续战斗」。

声明表示: 「我们要完全摒弃对专制的不切实际幻想，倚仗的是群众的团结与良心；我们需要深化如何让八九的民主精神体现在生活之中，以启发和承载后来的民主运动；更必须反思的，是中港民主运动之间的关系，让两地的抗争相辅相成， 合力向一党专政挑战，而不是任由政权栽种的仇恨将我们孤立。 」

香港预计于6月4日晚间在铜锣湾的维多利亚公园举行六四30周年的烛光晚会。 今年的参与人数预计可能因逃犯条例修订而引发的争议，而大幅上升。 去年，超过11.5万人出席香港的六四烛光晚会。

同一天，数十个民间团体也将在台北中正纪念堂前的自由广场举办六四纪念晚会，包含吴仁华、吴祚来、郝建、李晓明与中国维权律师滕彪在内的多名天安门见证者与中港台民运人士都预计会出席分享经历。 此外，台湾副总统陈建仁也将以人权咨询委员会委员身分出席晚会，并预定在晚间8点发表演说。

台湾总统蔡英文上个月也罕见的接见了多位访台的六四亲历者，并借机重申纪念六四血腥镇压能提醒台湾人历史上曾发生此事，让他们更珍惜现下所享有的自由与民主。 蔡英文周一 (6月3日) 接见了另一批中国民运人士，她在对谈中表示台湾关心中国的民主与人权发展，并强调: 「希望中国可以往这条路走，这条路必然走得艰辛，但是走在这条路上，如果我们可以做的，我们都会尽力来做。 」

杨威廉/夏立民 (综合报导)