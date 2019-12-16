美吁中加入核武对谈 北京无动于衷

(德国之声中文网) 美国周二 (1月21日) 呼吁中国加入将在莫斯科举办的三方核武对谈，美国称中国一直不愿公开其不断成长的核武存量，这对全球的战略稳定性而言是个威胁。美国总统特朗普去年曾说，他与俄罗斯总统普京讨论制定一个新的限制核武的公约，并表示他希望中国也能签署该项公约。然而，中国目前拒绝成为该公约的签署国。

美国的裁军大使伍德 (Robert Wood) 在联合国于日内瓦所举行的裁军大会开幕日向媒体表示：「中国的核武总量在未来十年预计会增长一倍，我们认为现在是与中国跟俄罗斯展开三方核武对谈的时机。 」

伍德说美国上周已与俄罗斯针对三方核武对谈展开对话，双方也达成共识，认为有必要展开相关对话。他强调：「我们不能一直等待。 」

同时，伍德也希望俄罗斯及其他国家会协助说服中国参与这场关键的三方核武对谈。他说：「我们希望透过其他国家的帮助，中国会愿意参与相关对谈。从全球安全的观点来看，我们急需中国成为对谈的成员之一。 」

俄罗斯外交部长拉夫罗夫 (Sergei Lavrov) 上周曾表示，俄罗斯愿意参与三方核武对谈，但是他重申不会强迫中国改变其立场。中国曾表示，他们的核武总量是国家安全所需的最低限度，且完全无法与俄罗斯跟美国的核武总量相比。

联合国希望能推动全球废除核武，但是相关对话已闲置超过20年。此外，中国、美国、俄罗斯、法国与英国仍持续针对核武议题进行对谈。这五个国家都签署了《不扩散核武器条约》，他们预计下个月在伦敦进行新一轮的对谈。但是，美国的裁军大使伍德却认为《不扩散核武器条约》并不是适合与中国展开核武对话的公约。

中国裁军大使李松近期在一场演说中未提到中国的核武总量，但是他呼吁拥有核武的各国协力合作，但也藉由这个机会批评了美国政府。他认为拥有核武的各国都应该坚持多边主义，因为他们都承担了捍卫国际和平与安全的责任。他表示，任何一国都不该退出《不扩散核武器条约》，因为这么做会毁了各国长年来所建立的基础。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)