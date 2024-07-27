美司法部：TikTok收集美国用户敏感信息

美国司法部在最新提交的法庭文件中指控TikTok收集美国用户对枪支管控、堕胎和宗教等敏感社会问题的大量信息，并认为中国和字节跳动作为外国实体，不受美国宪法第一修正案对言论自由权利的保护。

（德国之声中文网）周五（7月26日）晚间，美国司法部对全球最流行的社交媒体之一TikTok发起了新的猛烈攻击，指控其收集美国用户对枪支管控、堕胎和宗教等敏感社会问题的大量信息。

政府律师在提交给华盛顿联邦上诉法院的文件中写道，TikTok及其总部位于北京的母公司字节跳动使用一种名为Lark的内部网络套件，让TikTok员工可以直接与中国的字节跳动工程师进行沟通。

联邦官员表示，TikTok员工使用Lark发送美国用户的敏感数据，这些数据最终存储在中国的服务器上，并可被字节跳动在中国的员工访问。

文件中指出，Lark的一个内部搜索工具允许字节跳动和TikTok在美国和中国的员工收集用户发布的内容或表达的观点，包括对堕胎或宗教等敏感话题的看法。去年，《华尔街日报》报道称，TikTok通过一个图表界面工具追踪观看LGBTQ内容的用户。TikTok称已经删除这个工具。

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美方指控：TikTok秘密操纵算法

这份最新提交给法庭的文件代表了美国政府与TikTok司法对垒中的重要辩护。TikTok拥有超过1.7亿美国用户。根据拜登总统在4月签署的一项法律，如果该公司不与字节跳动切断联系，可能在几个月内面临禁令。

在议员和政府官员对中国当局可能强迫字节跳动交出美国用户数据或通过操纵用户推送内容的算法来引导舆论使之有利于中共统治表示担忧之后，该法案得到了两党支持并得以通过。

美国司法部以严厉的措辞警告称，中国政府可能进行所谓的“秘密内容操纵”，即通过算法设计可能影响用户接收到的内容。

文件中写道：“通过指示字节跳动或TikTok秘密操纵算法，中国可能会进一步推动其现有的恶意影响行动，并强化其破坏我们民主信任和加剧社会分裂的努力。”

他们称，这不仅仅是理论上的担忧，TikTok和字节跳动员工都参与了一种称为“增加热度”的做法，即为了获得更多流量而推广某些视频。这种做法使TikTok能够策划流行内容并让它们广泛传播，美国官员认为它也可以被用于不良目的。

美国要求TikTok与中国母公司剥离 图像来源: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

美方指控：TikTok利用关键词进行内容审查

TikTok发言人豪雷克（Alex Haurek）在一份声明中表示，这份法庭文件中没有任何内容“改变了宪法站在我们这一边的事实”。

“禁用TikTok将使1.7亿美国人的声音沉默，这将违反宪法第一修正案。”豪雷克说，“正如我们之前所说的，政府从未拿出过其指控的证据，即便是在国会通过这个违宪的法律的时候。今天，政府再次采取这一前所未有的做法，同时以秘密信息作为掩护。我们仍然相信我们会在法庭上获胜。”

在这份文件的未删节版本中，美国司法部指控TikTok的另一个工具会根据某些关键词的使用触发内容审查。该工具的某些策略适用于在中国的字节跳动用户。字节跳动运营一个中国版的TikTok，也就是抖音。抖音严格遵循中国政府的网络信息审查规定。

司法部官员表示，这些审查措施可能被用于中国以外的TikTok用户。TikTok称正在调查这些措施的存在以及它们是否曾于2022年左右在美国使用过。

联邦官员指出Lark数据传输手段的使用，以解释为什么他们认为TikTok的“得州项目”——TikTok以15亿美元投资的计划，将美国用户数据存储在由科技巨头甲骨文拥有和维护的服务器上——不足以消除国家安全担忧。

TikTok不受美国宪法第一修正案对言论自由的保护？ 图像来源: Michael M. Santiago/Getty Images

TikTok辩护：宪法第一修正案保护言论自由

面对法律挑战，TikTok主要依赖于美国宪法第一修正案对言论自由的保护。4月通过的法律禁止该应用程序继续发展，除非通过复杂的剥离程序吸引新的所有者。TikTok还认为，剥离会改变平台上的言论，因为新社交平台将缺乏推动其成功的算法。

司法部在其回应中辩称，TikTok未提出任何有效的言论自由主张，称该法律解决了国家安全问题，而没有针对受保护的言论，并且认为中国和字节跳动作为外国实体，不受第一修正案的保护。

TikTok还辩称，该项法律存在观点歧视，引用了一些议员批评该平台在加沙战争期间持有反以色列倾向的说法。

司法部官员反驳了这样的辩解，称相关法律反映了他们对中国政府可能将技术武器化威胁美国国家安全的持续担忧。他们说，这种担忧因中国要求中国公司向政府交出敏感数据而变得更加严重。他们表示，TikTok在其当前的运营结构下，必须响应中国政府这些要求。

案件的口头辩论定于9月进行。

(美联社)

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