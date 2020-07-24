美司法部: 中驻休斯敦使馆只是「冰山一角」

(德国之声中文网) 美国司法部的资深国安官员周三 (8月12日) 在华府智库一场活动中表示，中国驻休斯敦总领事馆长期被美国联邦调查局认定是中国窃取美国知识产权的基地。美国司法部的助理国安检察官德梅尔斯(John Demers) 在活动中表示，当美国政府上个月下令关闭中国驻休斯敦总领事馆时，他们并非随意决定将该领事馆当作中美争端的其中一个目标。

德梅尔斯指出，美国政府的举动是为了打乱中国政府在该领事馆所从事的一些行动。他说过去一段时间，美国30多个城市通报了50起有利於中国的知识产权与资安情报相关的间谍案，而中国驻休斯敦领事馆只是冰山一角。

德梅尔斯説，美国政府近期从各方面对中国短视频软件TikTok进行限制，是因为这个软件可以轻易取得敏感的个人讯息，有时候包含个人的联络人与位置。他表示，如果美国在开发与建设5G资讯与电话网络的过程中使用华为设备的话，将会暴露更多美国人民的资讯。

为了防止类似风险扩大，美国政府极力说服欧亚盟国提防华为设备可能带来的影响，并避免在5G网络中使用中国制的设备。德梅尔斯説，美国政府预计在2020年针对其他中国入侵电脑系统的案件提起刑事诉讼。他透露，美国司法部正在重新安排检察官审理与中国相关的案件。

美国也基于国安考虑，于8月5日宣布将下架大量中国软件。在这个名为「网路清洁 」的计划中，美国与欧盟为了抵抗对资讯私密性丶安全丶人权与原则性的合作造成的威胁，决定共同建立一个数据标准。

「欧盟逐渐意识到中国带来的危险」

此外，德梅尔斯还说，中国近年来在香港与新疆的政策与作为，让欧盟意识到中国的威胁，也使欧盟在中国议题上的立场与美国越来越接近。他说：「在我与欧盟夥伴的谈话中，香港与新疆的人权迫害是最大的两个话题。美国与欧盟在许多议题上立场不同，但我们有相同的政治理念，所以当我们针对中国人权议题进行讨论时，这些理念十分有帮助。」

欧盟与英国先前都针对香港政府以《港区国安法》逮捕壹传媒创办人黎智英一事，强烈谴责港府。此前，欧盟与英国也分别针对港府取消12名民主派立法会候选人的参选资格，以及延後立法会选举一年而批评港府。

美国政府则是批评中国违反当年对英国的承诺－中国曾在香港回归时，与英国签订条约，答应让香港回归後享有50年高度自治。

杨威廉/张慈 (综合报导）