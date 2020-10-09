 美司法部高官: 中国帮助朝鲜洗钱 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.10.2020

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时政风云

美司法部高官: 中国帮助朝鲜洗钱

朝鲜因发展核武遭到国际经济制裁，美国官员周四出面谴责中国，表示北京虽然表面上与其他国家一起执行制裁，却暗地里协助朝鲜逃避制裁，取得军事发展资金。

Nordkorea | Feierlichkeiten 75 Jahre Arbeiterpartei (imago images/UPI Photo/KCNA)

(德国之声中文网) 美国司法部高官指控中国帮助朝鲜，让朝鲜在遭受国际制裁的情况下，继续透过大规模网络窃盗获得资金并洗钱。

美国司法部负责国家安全事务的助理部长德默斯(John Demers)10月22日在出席华盛顿智库活动时说，中国涉嫌协助朝鲜逃避国际制裁，提供朝鲜网络基础建设或技术支援，让朝鲜能透过洗黑钱取得所要的资金或货物。

德默斯说，中国现在在扮演双面人，一方面涉嫌支持朝鲜躲避国际制裁，另一方面又不希望朝鲜壮大，所以他们在国际场合支持对朝鲜实施制裁。

今年3月，美国司法部控告两名中国人涉嫌代表朝鲜，对价值1亿元的加密货币进行洗钱。当时美国便详细研究平壤如何利用黑客逃避制裁。

这一次，在11月3日的美国总统大选前夕、美国总统特朗普与政府团队一致将重点摆在对抗中国时，德默斯显然进一步暗指中国政府在案件中扮演的角色。

联合国内部监督制裁执行情况的专家表示，去年朝鲜大约为了其军事计划，透过「广泛而复杂的」网络攻击，从银行和加密货币交易中，取得了大约20亿美元的资金。专家表示，朝鲜今年也持续在世界各地进行此类攻击，专家正在调查朝鲜如何对虚拟资产进行洗钱。

中国驻华府大使馆发言人在被问及此事时，说他并未听闻过记者所说的情况，也表示中国始终执行美国对朝鲜的决议。他也说中国坚定捍卫网路安全，依法坚决反对并对抗任何形式的网络攻击和犯罪。

张慈/杨威廉 (路透社)

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