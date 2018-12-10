美司法部高官：我们不是贸易工具

(德国之声中文网)美国司法部检察官助理德梅尔斯（John Demers）周三驳回了特朗普总统前一天有关介入华为高管案的说法。在美国国会参议院举行的一次有关中国间谍议题的听证会上，德梅尔斯认为，司法部不是「贸易工具」，他说，「我们司法部的任务是执法，我们不做贸易。我们只注重事实，让事实说话」。

在周三的听证会上，民主党参议员布鲁门塔（Richard Blumenthal）询问针对特朗普总统日前的表述有何种见解。

特朗普周二接受路透社采访时表示，如果有利于国家安全或者有助于解决同中国的贸易纠纷，他可以介入司法部有关华为财务长一案。他说，「如果我觉得对这一空前大规模的贸易协定有利，对国家安全有利，而贸易协定又是一个重要的事件，如果我决定必要，我当然会干预。」

在布鲁门塔参议院眼里，特朗普有关华为的表态像是在说，美国的执法部门「要么是为贸易，要么为政治或外交服务的工具而已」。他说，「也许其他国家是这样，但在这个国家却不是。」

孟晚舟现在已经交保获释

现年46岁的华为财务长孟晚舟周三在加拿大温哥华法院取保获释，等待美国方面的引渡要求。美国司法机构对孟晚舟的指控是，涉嫌在2009年到2014年间违反了美国对伊朗的制裁令，通过实际上华为的下属公司将美国产品转手卖给伊朗，在操作中，欺骗也在美国经营的银行进行跨境结算，致使这些银行违反美国制裁伊朗的相关法律。

加拿大外长弗利兰（Chrystia Freeland）周三(12月12日)在渥太华举行记者会, 重申加拿大应美国请求逮捕孟晚舟的行动并无政治介入。她为美加引渡条约进行了辩护。她还说，任何有关引渡的决定都将是基于法治和司法利益做出，而不是出于任何外国政府的政治目标。

特朗普的干预司法说

特朗普先前曾经放话，若有必要，他会介入孟晚舟案件。纽约时报报导，许多专家一致认为特朗普确实有权力命令政府撤销对孟晚舟的引渡请求，甚至撤销对她的指控。但是他们也警告过去从未有总统这么做，如果特朗普开了先例，他将会是个「合法」但是「坏」的总统。

加拿大前外交官週一在北京被捕

「特朗普如果介入司法程序，会给人一种印象，就是对方只要愿意在贸易上做出让步，美国就会释放孟晚舟。这个作为会引来他人仿效，对世界各地的美国人做同样的事。」美国前任驻北大西洋公约组织大使别恩(Nicholas Burn)举例，中国逮捕加拿大人就是一个案例。「报复主义是国际关系的根基。你对别人做什么，别人就会对你做什么。」

李鱼/罗法（路透社、法新社等）