 美司法部：首名被引渡至美受审中国情报官罪名成立 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.11.2021

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美司法部：首名被引渡至美受审中国情报官罪名成立

美国联邦陪审团裁定一名中国国安官员串谋和企图从事经济间谍活动以及窃取商业机密罪名成立，最高面临60年有期徒刑。据悉，被告是首位被引渡至美国接受审判的中国情报官员。 

China Symbolbild Spionage

（德国之声中文网）根据美国司法部周五(11月5日)发布的消息，一个联邦陪审团当天裁定，中国江苏省国家安全厅六局副处长徐延军(音译，Yanjun Xu，又译徐彦君 )串谋和企图从事经济间谍活动以及窃取商业机密罪名成立，面临最长可达60年的监禁和500多万美元的罚款。声明还介绍，被告是首位被引渡至美国接受审判的中国情报官员。

2018年4月，徐延军在比利时被捕，并在六个月后被引渡至美国接受审判。其所在的江苏省安全厅隶属中国国家安全部，主要职能包括情报收集分析、反间谍、政治保卫等。

根据法庭文件和庭审中提供的证据，徐延军至少从2013年12月起就开始瞄准航空和航天公司，招募这些公司的专家以赴大学演讲的名义前往中国，为他们支付费用和津贴，并计划在其中取得“高度机密”。一个具体案例：徐延军锁定了位于俄亥俄州辛辛那提地区的通用电气航空(GE Aviation)。该公司拥有的复合材料飞机引擎风扇技术是世界任何其他公司都未曾复制的技术。

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美中局势紧张之际，美国司法部宣布，在比利时逮补中国国家安全部情报人员。这名嫌犯被引渡至美国并遭起诉。他涉嫌窃取了什麽机密，需要这样大阵仗跨国办案？

江苏省国家安全厅最近因涉及多起商业间谍案而屡登媒体版面。这一次，除了两个该厅的情报人员，还有其他八个同谋一起被起诉。

据美媒报道，田纳西大学诺克斯维尔分校已提出恢复华裔教授胡安明职务、补发工资等。此前胡安明被指控在接受NASA研究资助时隐瞒了与一所中国大学的关系，相关指控在今年9月被撤销。该案也再次展现了美国司法部“中国行动计划”面临的困境。

“中国工业现代化计划不可或缺的部分”

美国司法部负责国家安全司的助理部长奥尔森（Matthew G. Olsen）在周五的声明中表示：“一名在职情报官因经济间谍而被定罪，凸显商业机密是中国政府工业现代化计划不可或缺的一部分”，但是，奥尔森继续指出，“这次定罪还表明，美国不会坐视中国或任何其它国家试图窃取而不是研究和开发关键技术。相反，在我们盟友的支持下，我们将继续调查、起诉并追究那些试图非法窃取美国智慧结晶的人。”

俄亥俄南区代理联邦检察官帕特尔(Vipal J Patel)在司法部的声明中介绍：“徐延军密谋为中国政府从事经济间谍活动，他试图窃取行业领先的美国航空技术公司的宝贵创新和商业机密。”

 “这是由中国国家赞助的经济间谍活动，旨在窃取美国技术，使美国人失业，”联邦调查局（FBI）负责反情报部门助理局长科勒(Alan E. Kohler Jr.)在声明中指出：“对那些怀疑中国真正目标的人来说，这应当让人警醒；他们正在窃取美国技术以使其经济和军方获益。联邦调查局正在与50多家美国政府机构合作，分享信息和调查资源，以阻止中国的非法活动。”

针对徐延军的案件，一名联邦法官将做出量刑裁决。目前尚未确定量刑宣判的日期。

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